https://ukraina.ru/20241117/1058975902.html

Военная разведка Британии обеспокоена российским наступлением на Купянск

Военная разведка Британии обеспокоена российским наступлением на Купянск - 17.11.2024 Украина.ру

Военная разведка Британии обеспокоена российским наступлением на Купянск

Армия России активизировала наступательные действия и вышла к реке Оскол, что угрожает способности ВСУ сопротивляться. Об этом 17 ноября в соцсети сообщило Минобороны Британии.

2024-11-17T17:54

2024-11-17T17:54

2024-11-17T17:54

новости

британия

купянск

россия

всу

минобороны рф

сво

харьковская область

потери всу

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/09/1034210978_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_00b52c2161ce5eeabca66bb612f448c2.jpg

В опубликованном министерством сообщении военной разведки Британии сказано о неблагополучной ситуации для украинской армии, сложившейся в ходе российского наступления в Харьковской области.Отмечено, что выход российской армии на позиции к югу от Купянска разрывает снабжение украинской армии. Армия России расширяет контроль над территорией в этом районе и усиливает давление на ВСУ.Там также отметили эвакуационные мероприятия, в ходе которых эвакуируется и население. На подконтрольной ВСУ территории осталось около четырёх тысяч человек из 27 тысяч проживавших до начала СВО.Ранее Минобороны России сообщало, что подразделения российской войсковой группировки "Запад" улучшили тактическое положение и снова нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районе Купянска.Также сообщалось, что в Купянске подразделения российской армии после массированной артиллерийской подготовки закрепились на сахарном заводе. Подробности в публикации Главное за ночь 16 ноября Также на эту тему: Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев

британия

купянск

россия

харьковская область

оскол

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия, купянск, россия, всу, минобороны рф, сво, харьковская область, потери всу, наступление, оскол