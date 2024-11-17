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Военная разведка Британии обеспокоена российским наступлением на Купянск
Военная разведка Британии обеспокоена российским наступлением на Купянск - 17.11.2024 Украина.ру
Военная разведка Британии обеспокоена российским наступлением на Купянск
Армия России активизировала наступательные действия и вышла к реке Оскол, что угрожает способности ВСУ сопротивляться. Об этом 17 ноября в соцсети сообщило Минобороны Британии.
2024-11-17T17:54
2024-11-17T17:54
2024-11-17T17:54
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харьковская область
потери всу
наступление
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В опубликованном министерством сообщении военной разведки Британии сказано о неблагополучной ситуации для украинской армии, сложившейся в ходе российского наступления в Харьковской области.Отмечено, что выход российской армии на позиции к югу от Купянска разрывает снабжение украинской армии. Армия России расширяет контроль над территорией в этом районе и усиливает давление на ВСУ.Там также отметили эвакуационные мероприятия, в ходе которых эвакуируется и население. На подконтрольной ВСУ территории осталось около четырёх тысяч человек из 27 тысяч проживавших до начала СВО.Ранее Минобороны России сообщало, что подразделения российской войсковой группировки "Запад" улучшили тактическое положение и снова нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районе Купянска.Также сообщалось, что в Купянске подразделения российской армии после массированной артиллерийской подготовки закрепились на сахарном заводе. Подробности в публикации Главное за ночь 16 ноября Также на эту тему: Полковник Геннадий Алехин: Россия в Купянске начала операцию, которая загонит ВСУ в Чугуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, британия, купянск, россия, всу, минобороны рф, сво, харьковская область, потери всу, наступление, оскол
Новости, Британия, Купянск, Россия, ВСУ, Минобороны РФ, СВО, Харьковская область, потери ВСУ, наступление, Оскол
Военная разведка Британии обеспокоена российским наступлением на Купянск
Армия России активизировала наступательные действия и вышла к реке Оскол, что угрожает способности ВСУ сопротивляться. Об этом 17 ноября в соцсети сообщило Минобороны Британии.
В опубликованном министерством сообщении военной разведки Британии сказано о неблагополучной ситуации для украинской армии, сложившейся в ходе российского наступления в Харьковской области.
Отмечено, что выход российской армии на позиции к югу от Купянска
разрывает снабжение украинской армии. Армия России
расширяет контроль над территорией в этом районе и усиливает давление на ВСУ.
"Украинский Генштаб
сообщил о четырёх последовательных волнах атак русских", - констатировали в военной разведке Британии.
Там также отметили эвакуационные мероприятия, в ходе которых эвакуируется и население. На подконтрольной ВСУ территории осталось около четырёх тысяч человек из 27 тысяч проживавших до начала СВО.
Ранее Минобороны России сообщало, что подразделения российской войсковой группировки "Запад" улучшили тактическое положение и снова нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районе Купянска.
Также сообщалось, что в Купянске подразделения российской армии после массированной артиллерийской подготовки закрепились на сахарном заводе. Подробности в публикации Главное за ночь 16 ноября