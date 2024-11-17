https://ukraina.ru/20241117/1058976055.html

Террор против гражданских, удар по инфраструктуре. Итоги 17 ноября на Украине

Террор против гражданских, удар по инфраструктуре. Итоги 17 ноября на Украине - 17.11.2024 Украина.ру

Террор против гражданских, удар по инфраструктуре. Итоги 17 ноября на Украине

Операторы украинских беспилотников развернули террор против мирных жителей Курской области. Вооружённые силы России нанесли удар по обеспечивающей работу украинского военно-промышленного комплекса инфраструктуре

2024-11-17T18:05

2024-11-17T18:05

2024-11-17T18:05

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Днём 17 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о произошедшей в регионе трагедии."Сегодня на территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Николаевна Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своём новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой", - написал он в своём телеграм-канале.Также Смирнов рассказал о раненных в результате атаки украинских дроноводов. "Во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь, будет оказана и другая необходимая поддержка", - отметил Смирнов.Российский военкор Александр Коц опубликовал видео из региона."Сегодня в Большесолдатском районе убит журналист. В результате атаки украинского дрона по легковому автомобилю погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции. Сегодня в Курской области на прифронтовых дорогах противник развернул настоящий террор. Вот мои кадры из другого района. Дороги под Коренево, трасса на Снагость. Враг бьёт без разбора и военные машины, и гражданские. В хорошую погоду в небе висит крыло с ретранслятором. А дрон-камикадзе просто сидит у дороги. И когда появляется машина, взлетает и атакует ее. Не вникая, кто сидит внутри. Это всего четыре минуты из ежедневной рутины Курского направления. Когда дорога до дома смертельно опасна", - подписал Коц видео.Ещё один российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что атака дронами на гражданских стала визитной карточкой Вооружённых сил Украины."Сегодня украинские военные в очередной раз убили мирных русских людей, погибла девушка, главред "Народной газеты" ( районная газета Большесолдатского района Курской области). Террор дронами давно стал визитной карточкой ВСУ. Вылетающие на свободную охоту дроны-убийцы украинских военных атакуют любой автомобиль, который оператор видит в свои очки. Абсолютное большинство потерь от подобной тактики именно среди гражданских и остановить противника можно только физически уничтожив операторов дронов, иных способов, включая увещевания, обращения в ООН/Спортлото и прочие подобные организации, нет", - отметил он.По его словам, нужно уничтожать не только операторов дронов, но и "саму основу, то есть террористическое квазигосударство". По словам военкора, одним из важнейших шагов в этом направлении — "максимально полное поражение объектов инфраструктуры"."Посему повторю свою мысль о том, что необходимо создать межвидовую группировку, придать ей силы и средства, назначить воинского начальника, и нарезать задачу, основой которой будет уничтожение инфраструктуры врага. Это будет крайне важный шаг в направлении нашей общей Победы", - подытожил военкор.За несколько дней до гибели Кузнецовой главред ИА Regnum, член СПЧ Марина Ахмедова обратила внимание на проект доклада ЮНЕСКО о безопасности журналистов."ЮНЕСКО опубликовало проект доклада, посвященного безопасности журналистов за 2022-23 годы. В нем выражается обеспокоенность о тревожном росте убийств журналистов. Говорится, что 23-й год вообще стал смертоносным для представителей нашей профессии. Читая эти слова, я подумала: "Ну ещё бы. Только наших, российских журналистов сколько погибло!". Но, дочитав до последней строчки, я так и не встретила информации о них", - отметила Ахмедова.Она перечитала документ, но упоминания о российских журналистах так и не нашла."То есть в 2022-м и в 2023-м не погиб ни один российский журналист? Я ещё раз пробежалась по докладу. ЮНЕСКО сетует о том, что уровень безнаказанности за убийства журналистов остается высоким – 85%. Но радуется тому, что за последние шесть лет он хотя бы снизился на 4%. "В 2022 и 2023 годах каждые четыре дня убивали одного журналиста, - говорит встревоженная гендиректор Азуле, - за выполнение жизненно важной работы по поиску правды. В подавляющем большинстве этих случаев никто никогда не будет привлечен к ответственности". В эту статистику четко бы легло убийство Дарьи Дугиной в Москве – оно осталось безнаказанным. Россия знает кто убил, но Европа пока хорошо прячет убийц. Азуле, конечно, тоже знает о Дугиной, но она ее почему-то в доклад не включила", - отметила главред ИА Regnum.При этом, указала Ахмедова, и в ЮНЕСКО, и в ООН знают, что с 2022 по 2023 год гибли российские журналисты."И в 2024 году они гибли – в результате намеренной охоты и сбросов ВСУ на сотрудников российской прессы. На них совершали покушения в Москве. Но в графиках доклада вы увидите Украину, Гаити, Пакистан, Латинскую Америку, арабские страны, но не Россию. Азуле призывает все страны выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за гибель журналистов. Но раз российских она обошла стороной, звучит это так, будто конкретно российских можно убивать. Они ведь не включены в статистику. Их убийства, причём подготовленные и преднамеренные – в докладе белое слепое пятно, за которым не видно ни судеб, ни имен. И если их смерти не упомянуты, не уложены в общую мировую статистику, значит, и убийцы их не замечены", - подчеркнула Ахмедова.Ранее ВСУ уже отмечались прицельной охотой на российских журналистов. Кроме того, как сообщали очевидцы, охотились украинские дроноводы и на мирных жителей приграничных с Украиной российских областей. Особо от действий украинских БпЛА-шников страдают Курская и Белгородская области.Удар по инфраструктуреДнём 17 ноября Минобороны России в дневной сводке сообщило об ударе по украинской инфраструктуре."Cегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Все спланированные цели поражены", - отмечалось в части сводки, посвящённой удару.Владимир Зеленский, рассказывая об этом ударе, заявил о том, что якобы было выпущено около 120 ракет и 99 дронов."Массированный комбинированный удар по всем регионом Украины. За эту ночь и утров <...> применили дроны разных типов, в частности, "Шахеды" (БпЛА "Герань" - Ред.). Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинджалы". В общем около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили свыше 140 воздушных целей", - заявил Зеленский.Он также рассказал о последствиях даров и пострадавших.В другой записи в своём телеграм-канале Зеленский рассказал о том, что украинские пилоты на F-16 сбили "около 10 воздушных целей"."F-16 гоняется за "Калибрами". Собственно, и весь удел американских истребителей, которые так слезно выпрашивал Зеленский. На Украине ждали воздушные дуэли с русскими Ваньками. Налеты на российскую территорию. Атаки наших позиций высокоточным оружием. А по итогу F-16 тупо используется в качестве средства ПВО. Штатные западные средства, очевидно, не справляются", - прокомментировал это заявление Зеленского российский военкор Александр Коц.Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ссылаясь на информацию от национального регулятора Украины, несколько электрических подстанций, от которых зависят Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС, получили повреждения во время ударов по инфраструктуре. При этом глава Гросси уточнил, что сами АЭС "не подверглись прямому воздействию и не остановились".Уточняется, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на АЭС, слышали действия противовоздушной обороны и укрывались во время сигналов воздушной тревоги."Энергетическая инфраструктура страны крайне уязвима, что напрямую влияет на ядерную безопасность", - приводятся в релизе слова Гросси.По его словам, эксперты МАГАТЭ оценивают масштабы ущерба.О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20241117/1058972983.html

https://ukraina.ru/20241117/1058971170.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, курская область, россия, владимир зеленский, юнеско, вооруженные силы украины, магатэ