https://ukraina.ru/20241117/1058976694.html

Зачем Сталлоне приезжал к Трампу? Что готовит Зеленский - бомбу, новый план, шантаж? - И другие скандалы

Зачем Сталлоне приезжал к Трампу? Что готовит Зеленский - бомбу, новый план, шантаж? - И другие скандалы - 17.11.2024 Украина.ру

Зачем Сталлоне приезжал к Трампу? Что готовит Зеленский - бомбу, новый план, шантаж? - И другие скандалы

Основные скандалы прошедшей недели, конечно, были связаны с новостями вокруг избрания Дональда Трампа президентом.

2024-11-17T18:24

2024-11-17T18:24

2024-11-17T20:03

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сша

дональд трамп

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нато

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северный поток

сизо

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Украина в полном смятении. Ждут. То кинутся с сайта "Миротворец" стирать Трампа и его ближайших соратников, то очередного депутата Рады сажают в СИЗО. То заявляют: "сиди и слушай" - нет, с нами так не выйдет!Не могут найти баланс между привычным хамством и страстным желанием изъявить верноподданнические чувства.Но вообще-то Украина - не главная на этом "празднике жизни", который собирается устроить американским и мировым элитам Дональд Трамп.В смятении все: и Европа, и Южная Корея, и другие многочисленные сторонники предыдущей администрации.Илон, Дональд и примкнувший к ним МилейНо самые главные скандалисты - это, конечно, сам Дональд Трамп и друг его Илон Маск, который стал уже, кажется, членом семьи Трампа.Вот, например, фото первой встречи Дональда Трампа и президента Аргентины Милея (постоянного и верного союзника Трампа, Милей - такой же глашатай "трампизма" в Южной Америке, как Виктор Орбан в Европе).Милей, как обычно, с сестрой Кариной. Трамп без Мелании (она не любит официальных встреч). Илон рядом с Трампом с маленькой дочкой на руках. Милое семейное фото. Неразлучные Дональд и Илон.Трамп уже даже говорит, что "Илон ему надоел". Но на самом деле, они неразлучны, так как оба готовятся к главному: осушать болото того самого пресловутого "дипстейт".Молот справедливостиЭто первая встреча будущего президента США с президентом другой страны.Это еще не скандал, а только заявка: мы идём.Ждите молот справедливости, "Hammer of justice", пишет Илон.Получится ли?Болото не сдаётся, продолжает активно бурлить. И Украина бурлит, как полноценная часть того самого глобалистского болотца.И поскольку Энтони Блинкен, срочно вылетевший выдавать указания, заявил в Европе: "Трамп - это всего лишь на четыре года", друзья, союзники, и сам Трамп тоже обеспокоились этим вопросом.Трамп обсуждает тритий срок!Как сообщает американская пресса, Трамп дал своему окружению поручение "проработать вопрос", сможет ли он идти на третий срок, с юридической точки зрения.Ничего невозможного нет, конечно. В истории Америки уже был президент, который четыре раза подряд избирался на этот пост. Это был Франклин Рузвельт. И провел он на посту президента 13 лет.Рузвельт становился президентом в исключительных обстоятельствах. Но и у Трампа они исключительные.Через четыре года Трампу будет 82 года. Почти как Байдену сейчас.Все эти обсуждения - пока что просто пиар акция. Ответ на риторику демократов "ничего, потерпим, всего лишь четыре года".Но в будущем всё возможно.Тем более, что Трамп воспринимается многими как "посланник божий". Есть, так сказать, человеческие законы, про выборы, сроки и все остальное. А есть законы божественные.Сильвестр Сталлоне: "Трамп - избранный"На волне невероятного успеха республиканцев, кажется, начинается культ личности Трампа.Сильвестр Сталлоне выступил на гала ужине в поместье Мар-о-Лаго. Сильвестру выпала особая честь: он выступил перед тем, как на сцену вышел Трамп.Начал актёр с того, что его знаменитый персонаж из фильма - боксёр Рокки - был избранным. И Трамп - тоже избранный.Сильвестр сказал, что Трамп "легендарный" и что это "второй Джордж Вашингтон".Потом на сцену вышел Трамп и поблагодарил Сталлоне, который всегда был республиканцем и "трампистом". Один из немногих знаменитых людей в Голливуде.Садись и слушай!Тем временем решил напомнить про себя Зеленский. Он же - звезда мировой политики, "новый Черчилль", как называет его Борис Джонсон. Почему он не на сцене?"С нами риторика "садись и слушай" не работает. Мы - независимая страна", - обиженно заявил Зеленский в ответ на вопрос, как будут строиться его контакты с новой администрацией Трампа."У него прекрасное чувство юмора" - тут же отреагировал Илон Маск.Угрозы украинской ядерной бомбойНо есть и другие заявления со стороны Украины, от которых фразочками Илона не отмахнуться.Зеленский вытащил свое любимое оружие - шантаж ядерной бомбой. Как уже было, в феврале 2022-го. Перед началом СВО.Английская газета "Таймс" сообщила, что если США не будут давать денег на оружие, Украина приступит к производству ядерной бомбы.Со ссылкой на Минобороны Украины (безымянный чиновник) называются такие сроки: Украине понадобится год на создание баллистической ракеты с дальностью 1000 километров.И несколько месяцев - для того, чтобы создать ядерную бомбу.Маньяк с ядерной бомбой в центре Европы.Зеленский (или, скорее, его хозяева) явно угрожает.Несмотря на то, что от Украины сразу же пришло опровержение: ядерного оружия нет, создавать его не намерены. Но это просто ловкий демагогический трюк. Угрожают, конечно.За Зеленским стоят глобальные элиты ("демпартия", "дипстейт", глобалистская элита всемирных банкиров). Но кто же конкретно им руководит?По предположению украинского политолога Константина Бондаренко, Зеленский был завербован, скорее всего, с помощью компромата, английской разведкой МИ-6 и находится под их контролем.Бывший советник президента Кучмы, Олег Соскин, предполагает, что за Зеленским конкретно стоит "клан Лены Кучмы и Виктора Пинчука", с президентом Кучмой во главе.Впрочем, Пинчуки-Кучмы тоже тесно связаны со всеми этими "дипстейт", его подводными и надводными частями.Послание про ядерную украинскую бомбу направлено новой администрации США.Вот как заговорил Зеленский!Не дадите денег - получите террористов с ядерной боеголовкой!Сказки дядюшки БлинкенаОчень переживает за будущее "без демпартии" глава Госдепа Энтони Блинкен. На встрече в Брюсселе с руководством НАТО и чиновниками ЕС он сказал, чего ждать.Вот каковы "тезисы Блинкена", по инсайдерской информации:Трамп не сможет провести половину своих назначений через Сенат.Переговоры между Россией и Украиной обречены. Территории Украина не будет отдавать. В НАТО Украина не вступит. Но за 20 лет внеблокового статуса НАТО полностью освоит территорию Украины, не заходя туда официально.Зеленский победит на выборах 2025т года, так как украинской оппозиции не дадут выдвинуть своих кандидатов.НАТО поддержит Украину до лета 2025года, а затем Трамп тоже будет вынужден поддерживать, так как его мирные инициативы начнут дискредитировать себя.Экономика России находится "на последнем пределе". Россию в 2025 году ждет упадок, сравнимый с 1996 годом. А дальше будет только хуже.КНДР якобы обещаны территории Николаевской и Херсонской области. Они дадут России до миллиона солдат.И другие "сказки дядюшки Блинкена".Блинкен - говорящая голова того самого "дипстейт".Основная тема понятна: продержитесь полгода, а там мы что-нибудь ещё придумаем.Особенно должен всех был бы насторожить пункт про "экономику России ждет упадок". Это же с 2022 года повторяют, как заклинание?Тем временем экономика России растет и обгоняет те же страны Европы. Но Блинкен предлагает не верить цифрам и собственным глазам, а верить его заклинаниям : "держитесь".И зачем держаться странам Европы? Чтобы что?Чтобы США продолжали доедать Европу.Экономика Германии в 2008 году была равна экономике США. Сейчас же экономика США больше немецкой в 1,5 раза. Но разве это окончательный результат? Есть еще резервы.Есть ещё что "скушать" гегемону.Северный поток и ШольцКонечно, звонок Шольца в Кремль, по крайней мере, на Украине был воспринят как скандальное событие.Немецкий "Шпигель" пишет, что звонок был согласован с Англией, всем G7 и США, а команда Шольца готовилась к этому событию несколько недель.Что обсуждали? Официальная версия администрации Шольца: призывал к переговорам по Украине.Настоящая версия, обсуждается всеми немецкими СМИ: Шольц мечтает запустить "Северный поток 2". Тот, который не взорван.23 февраля в Германии пройдут выборы. Запуск "потока" - это было бы огромное достижение Шольца.Как известно, после звонка Шольца президент Путин провел переговоры с лидерами Азербайджана и Саудовской Аравии.Энергетическое оружиеА тем временем в Европе:Цена газа на европейской бирже превысила 500 долларов за тысячу кубов.Урсула фон дер Ляйен заявляет:Путин сделал газ "энергетическим оружием", но Европа справится с этим вызовом.Каким же образом отвечает на вызов Европа?Они бегут покупать газ.Чехия покупает газВспомним, с каким пафосом это происходило."Впервые в современной истории! Мы обошлись без поставок газа из России", - торжествовало правительство Чехии в 2023 году.Скромное сообщение осени 2024:"Чехия наращивает объёмы поставок газа из России".То же самое происходит в Австрии. Там тоже уже почти отказались, очистили Австрию от российского газа, в 2023 году.Осень 2024:Австрию не сломить, говорит Урсула. Хранилища Европы заполнены!План стойкостиЕвропа "не сдаётся". И Зеленский не сдаётся. Сочиняет тем временем новый план. Вслед за планом мира (провал в Бюргенштоке) и планом перемоги (провал в США, отмена встречи в Рамштайне) он сочиняет новый план.Готовьтесь, украинцы! Это будет план стойкости.Ждите, уже на следующей неделе. Сейчас Зеленский внесёт последние штрихи.Пока что его последнее заявление: "Мобилизация на Украине недостаточная".Еще больше надо мобилизовать. Чтобы Зеленский еще больше пафосных речей произнёс. А там и новый план напишет.Был план мира, план победы, стойкости теперь. Что дальше? Процветания, наверное? У него же все наоборот.План мира был планом войны.План победы - планом поражения.План стойкости - это план слома страны."Мы наблюдаем, как распадается страна, в прямом эфире", - говорит бывший спикер офиса Зеленского, Алексей Арестович.Но Зеленскому всё нравится. Он пишет новый план.Подробнее о том, чем является новый план стойкости Зеленского - в статье Павла Котова "Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету"

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Елена Мурзина

украина, европа, сша, дональд трамп, владимир зеленский, энтони блинкен, нато, рада, северный поток, сизо