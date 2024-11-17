Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником - 17.11.2024 Украина.ру
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Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником
Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником - 17.11.2024 Украина.ру
Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником
Три недели российский боец Закарья Алиев в одиночку удерживал опорник ВСУ на Запорожском направлении. Своими монологами на камеру он поделился с RT
2024-11-17T17:15
2024-11-17T17:15
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"Всё это время он голодал и был без воды. На заднем плане его видеодневника всё время слышны взрывы, а боец признаётся, что с его позиции трудно было отличить наш FPV-дрон от вражеского. Именно российские операторы БПЛА позднее показали ему безопасный путь эвакуации", - сказано в комментарии RT к видеодневнику Алиева.В опубликованном видеоматериале Алиев, находясь в укрытии, рассказал об обстановке вокруг. Он питался найденным луком и страдал от жажды.По словам бойца, из-за постоянного обстрела и близости противника не было возможности выбраться или получить помощь от своих товарищей. До врага было 20-40 метров, до своих – около сотни метров.Алиев не знал, чьи дроны кружат над ним – российские или украинские. Когда он делал видеозаписи, то слышались звуки взрывов и выстрелов.Ранее на тему героизма в ходе СВО сообщалось в публикации Заслонил командира от вражеского дрона: боец спас жизнь будущему Герою России Тем временем на Украине: "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
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новости, запорожское направление, россия, украина, rt, мемуары, видеоблоги, сво, минобороны рф, дроны, обстрелы
Новости, Запорожское направление, Россия, Украина, RT, мемуары, видеоблоги, СВО, Минобороны РФ, дроны, обстрелы

Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником

17:15 17.11.2024
 
Закарья Алиев
Закарья Алиев
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Три недели российский боец Закарья Алиев в одиночку удерживал опорник ВСУ на Запорожском направлении. Своими монологами на камеру он поделился с RT
"Всё это время он голодал и был без воды. На заднем плане его видеодневника всё время слышны взрывы, а боец признаётся, что с его позиции трудно было отличить наш FPV-дрон от вражеского. Именно российские операторы БПЛА позднее показали ему безопасный путь эвакуации", - сказано в комментарии RT к видеодневнику Алиева.
В опубликованном видеоматериале Алиев, находясь в укрытии, рассказал об обстановке вокруг. Он питался найденным луком и страдал от жажды.
По словам бойца, из-за постоянного обстрела и близости противника не было возможности выбраться или получить помощь от своих товарищей. До врага было 20-40 метров, до своих – около сотни метров.
Алиев не знал, чьи дроны кружат над ним – российские или украинские. Когда он делал видеозаписи, то слышались звуки взрывов и выстрелов.
"Никогда не думал, что буду разговаривать сам с собой на камеру", - иронично заметил российский боец.
Ранее на тему героизма в ходе СВО сообщалось в публикации Заслонил командира от вражеского дрона: боец спас жизнь будущему Герою России
Тем временем на Украине: "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
 
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