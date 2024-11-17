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Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником

Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником - 17.11.2024 Украина.ру

Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником

Три недели российский боец Закарья Алиев в одиночку удерживал опорник ВСУ на Запорожском направлении. Своими монологами на камеру он поделился с RT

2024-11-17T17:15

2024-11-17T17:15

2024-11-17T17:15

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"Всё это время он голодал и был без воды. На заднем плане его видеодневника всё время слышны взрывы, а боец признаётся, что с его позиции трудно было отличить наш FPV-дрон от вражеского. Именно российские операторы БПЛА позднее показали ему безопасный путь эвакуации", - сказано в комментарии RT к видеодневнику Алиева.В опубликованном видеоматериале Алиев, находясь в укрытии, рассказал об обстановке вокруг. Он питался найденным луком и страдал от жажды.По словам бойца, из-за постоянного обстрела и близости противника не было возможности выбраться или получить помощь от своих товарищей. До врага было 20-40 метров, до своих – около сотни метров.Алиев не знал, чьи дроны кружат над ним – российские или украинские. Когда он делал видеозаписи, то слышались звуки взрывов и выстрелов.Ранее на тему героизма в ходе СВО сообщалось в публикации Заслонил командира от вражеского дрона: боец спас жизнь будущему Герою России Тем временем на Украине: "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ

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