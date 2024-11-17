Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса - 17.11.2024 Украина.ру
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Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса
Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса - 17.11.2024 Украина.ру
Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса
Наши старые знакомые: 10-й отдельный танковый батальон ВС России. Сейчас он выполняет боевые задачи на Красноармейском (Покровском) направлении. Сегодня мы... Украина.ру, 17.11.2024
2024-11-17T16:25
2024-11-17T16:25
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вооруженные силы украины
всу
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сво
танки
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Наши старые знакомые: 10-й отдельный танковый батальон ВС России. Сейчас он выполняет боевые задачи на Красноармейском (Покровском) направлении. Сегодня мы узнаем, с чем приходится сталкиваться бойцам каждый день и почему некоторые ребята из этого подразделения настолько сильно ненавидят противника.Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, донбасс, авдеевка, вооруженные силы украины, всу, днр, сво, танки, мариуполь, владимир путин, владимир зеленский, новороссия, новые регионы, покровск/красноармейск, дроны, беспилотники, бпла, националисты, нацизм, украинский неонацизм, украина, видео
Видео, Россия, Донбасс, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ДНР, СВО, танки, Мариуполь, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Новороссия, Новые регионы, Покровск/Красноармейск, дроны, беспилотники, БПЛА, националисты, нацизм, украинский неонацизм, Украина

Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса

16:25 17.11.2024
 
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Наши старые знакомые: 10-й отдельный танковый батальон ВС России. Сейчас он выполняет боевые задачи на Красноармейском (Покровском) направлении. Сегодня мы узнаем, с чем приходится сталкиваться бойцам каждый день и почему некоторые ребята из этого подразделения настолько сильно ненавидят противника.
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ВидеоРоссияДонбассАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВСУДНРСВОтанкиМариупольВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНовороссияНовые регионыПокровск/КрасноармейскдроныбеспилотникиБПЛАнационалистынацизмукраинский неонацизмУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
16:25Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса
16:03"Бюджет не выгребет": названа сумма ежемесячных расходов Украины на выплаты раненым
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15:16"Есть погибшая и раненые": дрон ВСУ атаковал автомобиль участкового в Курской области
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