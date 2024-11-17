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Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса
Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса - 17.11.2024 Украина.ру
Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса
Наши старые знакомые: 10-й отдельный танковый батальон ВС России. Сейчас он выполняет боевые задачи на Красноармейском (Покровском) направлении. Сегодня мы... Украина.ру, 17.11.2024
2024-11-17T16:25
2024-11-17T16:25
2024-11-17T16:25
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Наши старые знакомые: 10-й отдельный танковый батальон ВС России. Сейчас он выполняет боевые задачи на Красноармейском (Покровском) направлении. Сегодня мы узнаем, с чем приходится сталкиваться бойцам каждый день и почему некоторые ребята из этого подразделения настолько сильно ненавидят противника.Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса
Наши старые знакомые: 10-й отдельный танковый батальон ВС России. Сейчас он выполняет боевые задачи на Красноармейском (Покровском) направлении. Сегодня мы узнаем, с чем приходится сталкиваться бойцам каждый день и почему некоторые ребята из этого подразделения настолько сильно ненавидят противника.
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