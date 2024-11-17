https://ukraina.ru/20241117/1058975423.html

Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса

Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса - 17.11.2024 Украина.ру

Когда враг рухнет: боевые будни танкового батальона России под Покровском. Наш репортаж из Донбасса

Наши старые знакомые: 10-й отдельный танковый батальон ВС России. Сейчас он выполняет боевые задачи на Красноармейском (Покровском) направлении. Сегодня мы... Украина.ру, 17.11.2024

2024-11-17T16:25

2024-11-17T16:25

2024-11-17T16:25

видео

россия

донбасс

авдеевка

вооруженные силы украины

всу

днр

сво

танки

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/11/1058975295_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ed5858b1ef28b94f4a38aea21efb7a85.jpg

Наши старые знакомые: 10-й отдельный танковый батальон ВС России. Сейчас он выполняет боевые задачи на Красноармейском (Покровском) направлении. Сегодня мы узнаем, с чем приходится сталкиваться бойцам каждый день и почему некоторые ребята из этого подразделения настолько сильно ненавидят противника.Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

донбасс

авдеевка

днр

мариуполь

новороссия

покровск/красноармейск

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, донбасс, авдеевка, вооруженные силы украины, всу, днр, сво, танки, мариуполь, владимир путин, владимир зеленский, новороссия, новые регионы, покровск/красноармейск, дроны, беспилотники, бпла, националисты, нацизм, украинский неонацизм, украина, видео