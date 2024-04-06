"У нас есть два главных козыря": эксперт о том, что сломает украинский режим - 06.04.2024 Украина.ру
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"У нас есть два главных козыря": эксперт о том, что сломает украинский режим
"У нас есть два главных козыря": эксперт о том, что сломает украинский режим - 06.04.2024 Украина.ру
"У нас есть два главных козыря": эксперт о том, что сломает украинский режим
Если в украинской политике разразится мощный политический кризис, это приведет к потере управления войсками на передовой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
2024-04-06T09:30
2024-04-06T09:30
украина
иван скориков
украина.ру
снг
азовсталь
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По мнению эксперта, для победы необходимо постепенно разбивать украинскую армию, в частности, подорвать ее дух и дестабилизировать политическую ситуацию в стране.Можно сказать, что первый пункт активно реализуется: это признают украинские националисты, которые сегодня сидят в окопах. Так, идейная националистка, певшая песни про “Бандеру” в подвалах "Азовстали", Екатерина Полищук с позывным “Пташка” пожаловалась на военную жизнь. В понедельник, 1 апреля, Полищук отметила свой день рождения, и в честь этого она выпросила у своих подписчиков денег, так как в бригаде, в которой она служит “закончились дроны, а экипажу нечем работать”. Кроме того, она посетовала, что сегодня ВСУ несут большие потери.“Мне очень страшно и тяжело. Но я не уйду. Я буду с ними до своего последнего вздоха. Я очень люблю свой день рождения — день когда всем вроде бы на тебя не плевать. Как всегда — обстрелы, засыпана половина вещей и снаряжение, авиация, болит живот и бронхит. Ничего нового”, - написала националистка."Все, сдувается, девка", "Она долго не протянет", "Сколько земля будет носить этих нацистов", - возмутились пользователи сети.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, иван скориков, украина.ру, снг, азовсталь, всу
Украина, Иван Скориков, Украина.ру, СНГ, Азовсталь, ВСУ

"У нас есть два главных козыря": эксперт о том, что сломает украинский режим

09:30 06.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Если в украинской политике разразится мощный политический кризис, это приведет к потере управления войсками на передовой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
По мнению эксперта, для победы необходимо постепенно разбивать украинскую армию, в частности, подорвать ее дух и дестабилизировать политическую ситуацию в стране.
Можно сказать, что первый пункт активно реализуется: это признают украинские националисты, которые сегодня сидят в окопах. Так, идейная националистка, певшая песни про “Бандеру” в подвалах "Азовстали", Екатерина Полищук с позывным “Пташка” пожаловалась на военную жизнь. В понедельник, 1 апреля, Полищук отметила свой день рождения, и в честь этого она выпросила у своих подписчиков денег, так как в бригаде, в которой она служит “закончились дроны, а экипажу нечем работать”. Кроме того, она посетовала, что сегодня ВСУ несут большие потери.
Мне очень страшно и тяжело. Но я не уйду. Я буду с ними до своего последнего вздоха. Я очень люблю свой день рождения — день когда всем вроде бы на тебя не плевать. Как всегда — обстрелы, засыпана половина вещей и снаряжение, авиация, болит живот и бронхит. Ничего нового”, - написала националистка.
"Все, сдувается, девка", "Она долго не протянет", "Сколько земля будет носить этих нацистов", - возмутились пользователи сети.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
 
УкраинаИван СкориковУкраина.руСНГАзовстальВСУ
 
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