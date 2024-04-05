Жители бегут, энергетика рушится, у детей отнимают пособия. Что происходит в Харькове
16:24 05.04.2024 (обновлено: 16:58 05.04.2024)
Харьковские СМИ и простые жители с начала апреля обсуждают вероятность нового наступления ВС РФ на харьковском направлении. Противоречивые заявления украинских военных и политического руководства на этот счет лишь усиливают неуверенность и множат слухи
Владимир Зеленский в интервью CBS-News на днях пугал новым наступлением россиян в мае - июне, а также мобилизацией в России. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк недавно заявил, что Россия создает новую 100-тысячную группировку, вероятно, для летнего наступления.
Российские либеральные СМИ и иноагенты в западных медиа тоже говорят о подготовке наступления на Харьков. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* считает, что женщинам и детям лучше уехать из Харькова. По его мнению, есть признаки наступления РФ, которое может начаться в конце апреля.
В то же время Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины утверждает, что у РФ нет возможности наступать на Харьков, а слухи якобы специально распространяют, чтобы посеять панику. Об этом же говорит и мэр Харькова Игорь Терехов, не усматривая поводов для эвакуации города. Представитель ГУР Андрей Юсов говорит, что сейчас ВСУ не фиксируют формирования ударных групп ВС РФ на этом направлении.
Тем не менее с начала апреля на выезде из Харькова регулярно образуются пробки. Украинские власти утверждают, что массовый выезд из города не связан с вероятностью наступления, а исключительно с потеплением и желанием многих выехать загород на дачу или пикник.
Очевидно, что противоречивые заявления украинских властей относительно вероятности наступления никак не связаны с реальной оценкой происходящего, а вызваны лишь попыткой разжалобить Запад или предотвратить массовый выезд "живого щита". Украинцы вспоминают, что бывший мэр Мариуполя Вадим Бойченко точно так же убеждал горожан не покидать город в 2022 году.
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В четверг, 4 апреля, Зеленский дал поручение украинским дипломатам любой ценой выбивать ПВО для Харьковской и Сумской области. Вместе с тем в ВСУ оправдываются, что не могут сбивать дроны и ракеты в районе Харькова из-за близости границы, так как не успевают реагировать.
Мэр города также говорит, что в Харькове почти полностью уничтожена энергетическая инфраструктура. Свет отключают в среднем на семь-восемь часов в сутки. У нескольких десятков тысяч потребителей его пока нет вообще. Губернатор Олег Синегубов утверждает, что дефицит поступающей на город электроэнергии вырос почти на 100 МВт. В большинстве районов города также наблюдаются перебои с интернетом.
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что 4 апреля из-за отключения электроснабжения произошла аварийная остановка научно-исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов". Установка расположена на территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" и предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики.
Обычно такие объекты имеют резервные источники питания и генераторы. Поэтому не исключено, что заявления являются лишь попыткой привлечь внимание и сочувствие определенных западных институтов, включая МАГАТЭ.
Мэр Харькова также заявил, что на восстановление инфраструктуры и энергетических объектов Харькова нужно ни много ни мало 10 миллиардов долларов. Сомнительно, что такую сумму кто-то предоставит даже Украине в целом, не говоря уже об одном городе.
Украинский телеграм-канал "Картель" связывает удары по энергетической инфраструктуре Харькова с планами осеннего наступления РФ.
"Россияне продолжают бить в Харькове по энергетической и уже газовой инфраструктуре, делая город неподходящим для жизни. Отток населения продолжится. Это первый сигнал, что Харьков будут брать. Вопрос времени. Осенью скорее всего будут проводить Харьковскую наступательную операцию, так как дефицит э/э усилится, а потребность возрастет. Да и торопиться россиянам нет смысла. Украина с каждым днём становится слишком дорогой в обслуживании", - пишет "Картель".
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Удары по Харькову и отключения света многие харьковчане связывают с недавней военной авантюрой в Белгородской области. Однако СБУ подобные настроения пытается показательно подавлять.
На прошлой неделе, например, на 59-летнюю жительницу Харькова, в дом которой 27 марта ударили сбитые обломки дрона, завели уголовное дело за ее якобы "пророссийскую позицию". Женщина лишь упрекнула украинские власти в обстрелах Белгорода. "А не надо радоваться и кидать туда тоже... Я считаю, с соседями надо жить дружно", - заявила харьковчанка на видео, которое и стало поводом для обвинений в госизмене.
Тем временем в горсовете Харькова 4 апреля с радостью сообщили, что им удалось за месяц втрое сократить количество переселенцев, получающих социальную помощь (2000 грн.). Всего, по данным горсовета, в Харькове зарегистрировано около 200 000 внутренних переселенцев. Из них 51 тысяча пенсионеров, 10 500 людей с инвалидностью и 28 тысяч детей. Пособие получают лишь 38 тысяч человек (до марта получали 102 тысячи).
Проще говоря, менее половины пенсионеров, детей и инвалидов, которые относятся к социально уязвимым категориям населения, могут получить несчастные 2000 грн., на которые прожить невозможно. Как утверждают переселенцы в Харькове, в первую очередь лишают пособий детей, у которых имеется хотя бы один родитель.
В результате даже те женщины с детьми и пенсионеры, которые вернулись было в Харьков из-за границы, теперь снова едут в Польшу и Германию.
* Внесён в России в список экстремистов и террористов.