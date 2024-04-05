https://ukraina.ru/20240405/1054334997.html

Жители бегут, энергетика рушится, у детей отнимают пособия. Что происходит в Харькове

Жители бегут, энергетика рушится, у детей отнимают пособия. Что происходит в Харькове - 05.04.2024 Украина.ру

Жители бегут, энергетика рушится, у детей отнимают пособия. Что происходит в Харькове

Харьковские СМИ и простые жители с начала апреля обсуждают вероятность нового наступления ВС РФ на харьковском направлении. Противоречивые заявления украинских военных и политического руководства на этот счет лишь усиливают неуверенность и множат слухи

2024-04-05T16:24

2024-04-05T16:24

2024-04-05T16:58

эксклюзив

украина

харьков

энергетика

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владимир зеленский

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Владимир Зеленский в интервью CBS-News на днях пугал новым наступлением россиян в мае - июне, а также мобилизацией в России. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк недавно заявил, что Россия создает новую 100-тысячную группировку, вероятно, для летнего наступления.Российские либеральные СМИ и иноагенты в западных медиа тоже говорят о подготовке наступления на Харьков. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* считает, что женщинам и детям лучше уехать из Харькова. По его мнению, есть признаки наступления РФ, которое может начаться в конце апреля.В то же время Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины утверждает, что у РФ нет возможности наступать на Харьков, а слухи якобы специально распространяют, чтобы посеять панику. Об этом же говорит и мэр Харькова Игорь Терехов, не усматривая поводов для эвакуации города. Представитель ГУР Андрей Юсов говорит, что сейчас ВСУ не фиксируют формирования ударных групп ВС РФ на этом направлении.Тем не менее с начала апреля на выезде из Харькова регулярно образуются пробки. Украинские власти утверждают, что массовый выезд из города не связан с вероятностью наступления, а исключительно с потеплением и желанием многих выехать загород на дачу или пикник.Очевидно, что противоречивые заявления украинских властей относительно вероятности наступления никак не связаны с реальной оценкой происходящего, а вызваны лишь попыткой разжалобить Запад или предотвратить массовый выезд "живого щита". Украинцы вспоминают, что бывший мэр Мариуполя Вадим Бойченко точно так же убеждал горожан не покидать город в 2022 году.В четверг, 4 апреля, Зеленский дал поручение украинским дипломатам любой ценой выбивать ПВО для Харьковской и Сумской области. Вместе с тем в ВСУ оправдываются, что не могут сбивать дроны и ракеты в районе Харькова из-за близости границы, так как не успевают реагировать.Мэр города также говорит, что в Харькове почти полностью уничтожена энергетическая инфраструктура. Свет отключают в среднем на семь-восемь часов в сутки. У нескольких десятков тысяч потребителей его пока нет вообще. Губернатор Олег Синегубов утверждает, что дефицит поступающей на город электроэнергии вырос почти на 100 МВт. В большинстве районов города также наблюдаются перебои с интернетом.Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что 4 апреля из-за отключения электроснабжения произошла аварийная остановка научно-исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов". Установка расположена на территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" и предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики.Обычно такие объекты имеют резервные источники питания и генераторы. Поэтому не исключено, что заявления являются лишь попыткой привлечь внимание и сочувствие определенных западных институтов, включая МАГАТЭ.Мэр Харькова также заявил, что на восстановление инфраструктуры и энергетических объектов Харькова нужно ни много ни мало 10 миллиардов долларов. Сомнительно, что такую сумму кто-то предоставит даже Украине в целом, не говоря уже об одном городе.Украинский телеграм-канал "Картель" связывает удары по энергетической инфраструктуре Харькова с планами осеннего наступления РФ.Удары по Харькову и отключения света многие харьковчане связывают с недавней военной авантюрой в Белгородской области. Однако СБУ подобные настроения пытается показательно подавлять. На прошлой неделе, например, на 59-летнюю жительницу Харькова, в дом которой 27 марта ударили сбитые обломки дрона, завели уголовное дело за ее якобы "пророссийскую позицию". Женщина лишь упрекнула украинские власти в обстрелах Белгорода. "А не надо радоваться и кидать туда тоже... Я считаю, с соседями надо жить дружно", - заявила харьковчанка на видео, которое и стало поводом для обвинений в госизмене.Тем временем в горсовете Харькова 4 апреля с радостью сообщили, что им удалось за месяц втрое сократить количество переселенцев, получающих социальную помощь (2000 грн.). Всего, по данным горсовета, в Харькове зарегистрировано около 200 000 внутренних переселенцев. Из них 51 тысяча пенсионеров, 10 500 людей с инвалидностью и 28 тысяч детей. Пособие получают лишь 38 тысяч человек (до марта получали 102 тысячи).Проще говоря, менее половины пенсионеров, детей и инвалидов, которые относятся к социально уязвимым категориям населения, могут получить несчастные 2000 грн., на которые прожить невозможно. Как утверждают переселенцы в Харькове, в первую очередь лишают пособий детей, у которых имеется хотя бы один родитель. В результате даже те женщины с детьми и пенсионеры, которые вернулись было в Харьков из-за границы, теперь снова едут в Польшу и Германию.* Внесён в России в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240404/1054296594.html

https://ukraina.ru/20240403/1054275420.html

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