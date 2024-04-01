В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии - 01.04.2024 Украина.ру
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В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии - 01.04.2024 Украина.ру
В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
Любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, заявили в МИД России. В ведомстве осудили нападение, совершённое 1 апреля, на иранское консульское представительство в Сирии
2024-04-01T23:13
2024-04-01T23:14
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иран
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Здание консульства в Иране обстреляли ВВС Израиля. В МИД обратили внимание на то, что войска атаковали густонаселённый столичный регион, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения. "По поступающей информации, имеется значительное количество погибших и раненых, в том числе дипломатов. (...) Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены", – говорится в опубликованном заявлении МИД РФ. Кроме этого, в российском ведомстве призвали членов международного сообщества дать чётко обозначенную позицию и соответствующую правовую оценку таким действиям. Также в МИД призывали израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, которая чревата крайне опасными последствиями в масштабах всего региона.
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новости, сирия, израиль, иран, мид
Новости, Сирия, Израиль, Иран, МИД

В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии

23:13 01.04.2024 (обновлено: 23:14 01.04.2024)
 
атака ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
 атака ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
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Любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, заявили в МИД России. В ведомстве осудили нападение, совершённое 1 апреля, на иранское консульское представительство в Сирии
Здание консульства в Иране обстреляли ВВС Израиля. В МИД обратили внимание на то, что войска атаковали густонаселённый столичный регион, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения.
"По поступающей информации, имеется значительное количество погибших и раненых, в том числе дипломатов. (...) Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены",говорится в опубликованном заявлении МИД РФ.
Кроме этого, в российском ведомстве призвали членов международного сообщества дать чётко обозначенную позицию и соответствующую правовую оценку таким действиям.
Также в МИД призывали израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, которая чревата крайне опасными последствиями в масштабах всего региона.
F-15 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября 2023, 05:51
Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - ПентагонВооружённые силы США нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, 26 октября распространённом пресс-службой ведомства
 
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