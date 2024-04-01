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В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии

В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии - 01.04.2024 Украина.ру

В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии

Любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, заявили в МИД России. В ведомстве осудили нападение, совершённое 1 апреля, на иранское консульское представительство в Сирии

2024-04-01T23:13

2024-04-01T23:13

2024-04-01T23:14

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Здание консульства в Иране обстреляли ВВС Израиля. В МИД обратили внимание на то, что войска атаковали густонаселённый столичный регион, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения. "По поступающей информации, имеется значительное количество погибших и раненых, в том числе дипломатов. (...) Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены", – говорится в опубликованном заявлении МИД РФ. Кроме этого, в российском ведомстве призвали членов международного сообщества дать чётко обозначенную позицию и соответствующую правовую оценку таким действиям. Также в МИД призывали израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, которая чревата крайне опасными последствиями в масштабах всего региона.

https://ukraina.ru/20231027/1050534349.html

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