В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
23:13 01.04.2024 (обновлено: 23:14 01.04.2024)
атака ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
Любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, заявили в МИД России. В ведомстве осудили нападение, совершённое 1 апреля, на иранское консульское представительство в Сирии
Здание консульства в Иране обстреляли ВВС Израиля. В МИД обратили внимание на то, что войска атаковали густонаселённый столичный регион, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения.
"По поступающей информации, имеется значительное количество погибших и раненых, в том числе дипломатов. (...) Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены", – говорится в опубликованном заявлении МИД РФ.
Кроме этого, в российском ведомстве призвали членов международного сообщества дать чётко обозначенную позицию и соответствующую правовую оценку таким действиям.
Также в МИД призывали израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, которая чревата крайне опасными последствиями в масштабах всего региона.
27 октября 2023, 05:51Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - ПентагонВооружённые силы США нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, 26 октября распространённом пресс-службой ведомства