Шмыгаль анонсировал запуск совместного с Латвией производства дронов - 04.04.2024 Украина.ру
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Шмыгаль анонсировал запуск совместного с Латвией производства дронов
Шмыгаль анонсировал запуск совместного с Латвией производства дронов - 04.04.2024 Украина.ру
Шмыгаль анонсировал запуск совместного с Латвией производства дронов
Украина и Латвия планируют запустить совместное производство беспилотников. Об этом заявил 4 апреля в своем телеграм-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль
2024-04-04T15:51
2024-04-04T15:51
беспилотники
дроны
новости
латвия
украина
россия
денис шмыгаль
нато
зарубежье
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"Провели плодотворные и конструктивные переговоры (с премьер-министром Латвии. – Ред.) по широкому кругу вопросов. В частности, по военно-технической помощи и организации совместного производства снарядов. Ожидаем, что уже в ближайшее время запустим и совместное производство беспилотников для нужд украинских сил обороны", - написал Шмыгаль.Ранее в четверг премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о намерении в ближайшее время отправить на Украину первую партию произведенных в стране дронов на миллион евро.Россия в свою очередь направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.
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беспилотники, дроны, новости, латвия, украина, россия, денис шмыгаль, нато, зарубежье
беспилотники, дроны, Новости, Латвия, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, НАТО, Зарубежье

Шмыгаль анонсировал запуск совместного с Латвией производства дронов

15:51 04.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украина и Латвия планируют запустить совместное производство беспилотников. Об этом заявил 4 апреля в своем телеграм-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль
"Провели плодотворные и конструктивные переговоры (с премьер-министром Латвии. – Ред.) по широкому кругу вопросов. В частности, по военно-технической помощи и организации совместного производства снарядов. Ожидаем, что уже в ближайшее время запустим и совместное производство беспилотников для нужд украинских сил обороны", - написал Шмыгаль.
Ранее в четверг премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о намерении в ближайшее время отправить на Украину первую партию произведенных в стране дронов на миллион евро.
Россия в свою очередь направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.
11:54
Украинские дроны атаковали "Газель" с продуктами, двое мирных жителей погиблиВСУ атаковали дронами гражданский грузовик в Херсонской области, водитель и пассажир погибли, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко 4 апреля в своём телеграм-канале
 
беспилотникидроныНовостиЛатвияУкраинаРоссияДенис ШмыгальНАТОЗарубежье
 
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