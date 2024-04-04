https://ukraina.ru/20240404/1054306299.html

Шмыгаль анонсировал запуск совместного с Латвией производства дронов

Шмыгаль анонсировал запуск совместного с Латвией производства дронов - 04.04.2024 Украина.ру

Шмыгаль анонсировал запуск совместного с Латвией производства дронов

Украина и Латвия планируют запустить совместное производство беспилотников. Об этом заявил 4 апреля в своем телеграм-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль

2024-04-04T15:51

2024-04-04T15:51

2024-04-04T15:51

беспилотники

дроны

новости

латвия

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россия

денис шмыгаль

нато

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"Провели плодотворные и конструктивные переговоры (с премьер-министром Латвии. – Ред.) по широкому кругу вопросов. В частности, по военно-технической помощи и организации совместного производства снарядов. Ожидаем, что уже в ближайшее время запустим и совместное производство беспилотников для нужд украинских сил обороны", - написал Шмыгаль.Ранее в четверг премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о намерении в ближайшее время отправить на Украину первую партию произведенных в стране дронов на миллион евро.Россия в свою очередь направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.

https://ukraina.ru/20240404/1054296886.html

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беспилотники, дроны, новости, латвия, украина, россия, денис шмыгаль, нато, зарубежье