https://ukraina.ru/20240404/1054298953.html

Решил поменять ЦАХАЛ на ВСУ: на Кубани задержали приверженца идей Зеленского

Решил поменять ЦАХАЛ на ВСУ: на Кубани задержали приверженца идей Зеленского - 04.04.2024 Украина.ру

Решил поменять ЦАХАЛ на ВСУ: на Кубани задержали приверженца идей Зеленского

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю

2024-04-04T12:41

2024-04-04T12:41

2024-04-04T12:41

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Российская спецслужба установила, что гражданин Израиля негативно относится к специальной военной операции.Гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, в июле 2023 года обратился в одну из запрещенных в России террористических организаций с целью участия в её составе в боевых действиях против РФ. Свои намерения боевик реализовать не успел.Его предостерегли, что подобные действия влекут уголовную ответственность, а именно "участие в деятельности террористической организации".Ланзману объявили официальное предостережение и выдворили за границу, закрыв ему въезд в Россию.

https://ukraina.ru/20240403/1054275217.html

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новости, россия, краснодарский край, фсб, вооруженные силы украины, израиль, всу, сво, спецоперация