Решил поменять ЦАХАЛ на ВСУ: на Кубани задержали приверженца идей Зеленского - 04.04.2024 Украина.ру
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Решил поменять ЦАХАЛ на ВСУ: на Кубани задержали приверженца идей Зеленского
Решил поменять ЦАХАЛ на ВСУ: на Кубани задержали приверженца идей Зеленского - 04.04.2024 Украина.ру
Решил поменять ЦАХАЛ на ВСУ: на Кубани задержали приверженца идей Зеленского
Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю
2024-04-04T12:41
2024-04-04T12:41
новости
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израиль
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Российская спецслужба установила, что гражданин Израиля негативно относится к специальной военной операции.Гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, в июле 2023 года обратился в одну из запрещенных в России террористических организаций с целью участия в её составе в боевых действиях против РФ. Свои намерения боевик реализовать не успел.Его предостерегли, что подобные действия влекут уголовную ответственность, а именно "участие в деятельности террористической организации".Ланзману объявили официальное предостережение и выдворили за границу, закрыв ему въезд в Россию.
https://ukraina.ru/20240403/1054275217.html
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новости, россия, краснодарский край, фсб, вооруженные силы украины, израиль, всу, сво, спецоперация
Новости, Россия, краснодарский край, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Израиль, ВСУ, СВО, Спецоперация

Решил поменять ЦАХАЛ на ВСУ: на Кубани задержали приверженца идей Зеленского

12:41 04.04.2024
 
© РИА Новости телеграм-канал скриншот видео
© РИА Новости телеграм-канал скриншот видео
Читать в
Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю
Российская спецслужба установила, что гражданин Израиля негативно относится к специальной военной операции.
Гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, в июле 2023 года обратился в одну из запрещенных в России террористических организаций с целью участия в её составе в боевых действиях против РФ. Свои намерения боевик реализовать не успел.
Его предостерегли, что подобные действия влекут уголовную ответственность, а именно "участие в деятельности террористической организации".
Ланзману объявили официальное предостережение и выдворили за границу, закрыв ему въезд в Россию.
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
Вчера, 13:52
Свежая кровь. Зеленский решил омолодить ВСУВозраст новобранцев в ВСУ снизили до 25 лет. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, таким образом, закон, принятый Верховной радой еще в прошлом году, вступает в силу
 
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