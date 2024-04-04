Всех членов НАТО хотят заставить помогать Киеву — Лавров - 04.04.2024 Украина.ру
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Всех членов НАТО хотят заставить помогать Киеву — Лавров
Всех членов НАТО хотят заставить помогать Киеву — Лавров - 04.04.2024 Украина.ру
Всех членов НАТО хотят заставить помогать Киеву — Лавров
Военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную. На это 4 апреля обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию
2024-04-04T11:50
2024-04-04T11:50
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киев
сергей лавров
нато
терроризм
финансирование
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"Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО. Заставить всех членов НАТО через жесткую палочную дисциплину подписаться под обязательным предоставлением финансирования и вооружения киевскому режиму", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что это происходит с единственным намерением: чтобы Украина могла продолжать воевать с Россией.Также министр указал, что Украина стала откровенно террористическим государством.
https://ukraina.ru/20240402/1054269546.html
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новости, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, терроризм, финансирование
Новости, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО, терроризм, финансирование

Всех членов НАТО хотят заставить помогать Киеву — Лавров

11:50 04.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Военную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную. На это 4 апреля обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию
"Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО. Заставить всех членов НАТО через жесткую палочную дисциплину подписаться под обязательным предоставлением финансирования и вооружения киевскому режиму", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что это происходит с единственным намерением: чтобы Украина могла продолжать воевать с Россией.
Также министр указал, что Украина стала откровенно террористическим государством.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 21:33
Медведев рассказал, что будет с Зеленским и Будановым* после признания их виновными в терроризмеУкраина – террористическое государство, а дискуссия вокруг признания её таковым – схоластика, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. После того, как будет признана вина главы киевского режима Зеленского или руководителя ГУР Украины Буданова* в терроре мирного населения, следует "крошить бандеровских свиней"
 
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