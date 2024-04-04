Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие" - 04.04.2024 Украина.ру
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Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие"
Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие" - 04.04.2024 Украина.ру
Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие"
Соединенные Штаты предупреждали РФ о высоком риске теракта почти за две недели до массового расстрела посетителей "Крокус Сити Холла", сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Он подтверждает, что информация была передана без указания точных данных касательно времени и места нападения
2024-04-04T10:54
2024-04-04T12:52
эксклюзив
украина
сша
крокус сити холл
теракт
россия
сеймур херш
дарья дугина
владлен татарский
цру
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Херш про предупреждение от СШАТеракт в подмосковном "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Четверо террористов ворвались в зал перед концертом, открыли огонь по собравшимся и подожгли здание. Погибли 145 человек, включая шестерых детей.Седьмого марта посольство США, а вслед за ним дипломатические представительства других западных стран опубликовали предупреждение своим гражданам о высоком риске терактов в местах массового скопления людей в Москве в ближайшие двое суток.Сеймур Херш со ссылкой на неназванный информированный источник рассказал, что США по линии разведки передавали российской стороне предупреждение о готовящемся теракте.США также передавали данные о том, что информация о предстоящей атаке была "достоверной", а сам теракт должен был произойти в "краткосрочной" перспективе, приводит Херш слова своего источника.По данным журналиста, разведка Соединенных Штатов заранее не знала, что целью террористов должен был стать именно "Крокус Сити Холл", речь в предупреждении шла о месте "публичного скопления".Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на осведомленный источник, предупреждение от США действительно было, однако конкретики в нем не было.Теракты в воюющей странеРоссийские власти к настоящему моменту не раз подчеркивали, что располагают доказательствами причастности Украины к данному теракту.Расплывчатое предупреждение от США вряд ли могло способствовать предотвращению теракта в "Крокусе", так как он произошел сильно позже обозначенных американцами дат, а сама информация не содержала точных данных о времени и месте нападения.После начала СВО Украина провела на российской территории целый ряд самых разных терактов: убийства и покушения на известных людей (Дарья Дугина, Владлен Татарский, Илья Кива, Захар Прилепин), обстрелы гражданского населения в приграничных областях и на новых территориях, удары по невоенной инфраструктуре (нефтеперерабатывающие заводы, Запорожская АЭС и т. д.), убийства представителей власти в бывших украинских регионах и т. д.В этой связи РФ уже в течение определенного времени находится в состоянии повышенной готовности к террористическим актам, поэтому информация из США в том виде, в котором она поступила, не содержала для Москвы ничего нового.Алиби для УкраиныВ нынешних реалиях любое преступление всегда оставляет цифровой след: исполнителей вербуют и курируют их действия через мессенджеры и соцсети, финансирование осуществляется через криптовалюту и т. д. То есть установление подлинной роли Украины в этих событиях был лишь вопросом времени.В этой связи подготовить алиби для киевского режима нужно было заранее, что Соединенные Штаты и проделали через свое предупреждение о теракте.В итоге фокус внимания переключен с роли в этих событиях Украины на обсуждение того факта, почему Россия не смогла предотвратить это преступление.По сути, американцы хотят представить дело так, что Украина ни при чем. Поэтому в ход и пошла такая операция "Прикрытия".Переломить эту информационную кампанию может только обнародование и доведение до мировой общественности железобетонных доказательств причастности киевского режима к теракту в "Крокус Сити Холле".
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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эксклюзив, украина, сша, крокус сити холл, теракт, россия, сеймур херш, дарья дугина, владлен татарский, цру, запорожская аэс
Эксклюзив, Украина, США, Крокус Сити Холл, теракт, Россия, Сеймур Херш, Дарья Дугина, Владлен Татарский, ЦРУ, Запорожская АЭС

Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие"

10:54 04.04.2024 (обновлено: 12:52 04.04.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Соединенные Штаты предупреждали РФ о высоком риске теракта почти за две недели до массового расстрела посетителей "Крокус Сити Холла", сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Он подтверждает, что информация была передана без указания точных данных касательно времени и места нападения
Херш про предупреждение от США
Теракт в подмосковном "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Четверо террористов ворвались в зал перед концертом, открыли огонь по собравшимся и подожгли здание. Погибли 145 человек, включая шестерых детей.
Седьмого марта посольство США, а вслед за ним дипломатические представительства других западных стран опубликовали предупреждение своим гражданам о высоком риске терактов в местах массового скопления людей в Москве в ближайшие двое суток.
Сеймур Херш со ссылкой на неназванный информированный источник рассказал, что США по линии разведки передавали российской стороне предупреждение о готовящемся теракте.

"Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", - написал он в своей колонке на интернет-портале Substack.

США также передавали данные о том, что информация о предстоящей атаке была "достоверной", а сам теракт должен был произойти в "краткосрочной" перспективе, приводит Херш слова своего источника.
По данным журналиста, разведка Соединенных Штатов заранее не знала, что целью террористов должен был стать именно "Крокус Сити Холл", речь в предупреждении шла о месте "публичного скопления".
Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на осведомленный источник, предупреждение от США действительно было, однако конкретики в нем не было.
Теракты в воюющей стране
Российские власти к настоящему моменту не раз подчеркивали, что располагают доказательствами причастности Украины к данному теракту.
Расплывчатое предупреждение от США вряд ли могло способствовать предотвращению теракта в "Крокусе", так как он произошел сильно позже обозначенных американцами дат, а сама информация не содержала точных данных о времени и месте нападения.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 17:12
Все о теракте в "Крокус Сити Холле": хронология, последствия, версииНападение террористов на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года стало одним из самых кровавых терактов в истории России
После начала СВО Украина провела на российской территории целый ряд самых разных терактов: убийства и покушения на известных людей (Дарья Дугина, Владлен Татарский, Илья Кива, Захар Прилепин), обстрелы гражданского населения в приграничных областях и на новых территориях, удары по невоенной инфраструктуре (нефтеперерабатывающие заводы, Запорожская АЭС и т. д.), убийства представителей власти в бывших украинских регионах и т. д.
В этой связи РФ уже в течение определенного времени находится в состоянии повышенной готовности к террористическим актам, поэтому информация из США в том виде, в котором она поступила, не содержала для Москвы ничего нового.
Алиби для Украины
В нынешних реалиях любое преступление всегда оставляет цифровой след: исполнителей вербуют и курируют их действия через мессенджеры и соцсети, финансирование осуществляется через криптовалюту и т. д. То есть установление подлинной роли Украины в этих событиях был лишь вопросом времени.
В этой связи подготовить алиби для киевского режима нужно было заранее, что Соединенные Штаты и проделали через свое предупреждение о теракте.
В итоге фокус внимания переключен с роли в этих событиях Украины на обсуждение того факта, почему Россия не смогла предотвратить это преступление.
По сути, американцы хотят представить дело так, что Украина ни при чем. Поэтому в ход и пошла такая операция "Прикрытия".
Переломить эту информационную кампанию может только обнародование и доведение до мировой общественности железобетонных доказательств причастности киевского режима к теракту в "Крокус Сити Холле".
 
ЭксклюзивУкраинаСШАКрокус Сити ХоллтерактРоссияСеймур ХершДарья ДугинаВладлен ТатарскийЦРУЗапорожская АЭС
 
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