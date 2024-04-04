https://ukraina.ru/20240404/1054296374.html

Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие"

Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие" - 04.04.2024 Украина.ру

Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие"

Соединенные Штаты предупреждали РФ о высоком риске теракта почти за две недели до массового расстрела посетителей "Крокус Сити Холла", сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Он подтверждает, что информация была передана без указания точных данных касательно времени и места нападения

2024-04-04T10:54

2024-04-04T10:54

2024-04-04T12:52

эксклюзив

украина

сша

крокус сити холл

теракт

россия

сеймур херш

дарья дугина

владлен татарский

цру

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Херш про предупреждение от СШАТеракт в подмосковном "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Четверо террористов ворвались в зал перед концертом, открыли огонь по собравшимся и подожгли здание. Погибли 145 человек, включая шестерых детей.Седьмого марта посольство США, а вслед за ним дипломатические представительства других западных стран опубликовали предупреждение своим гражданам о высоком риске терактов в местах массового скопления людей в Москве в ближайшие двое суток.Сеймур Херш со ссылкой на неназванный информированный источник рассказал, что США по линии разведки передавали российской стороне предупреждение о готовящемся теракте.США также передавали данные о том, что информация о предстоящей атаке была "достоверной", а сам теракт должен был произойти в "краткосрочной" перспективе, приводит Херш слова своего источника.По данным журналиста, разведка Соединенных Штатов заранее не знала, что целью террористов должен был стать именно "Крокус Сити Холл", речь в предупреждении шла о месте "публичного скопления".Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на осведомленный источник, предупреждение от США действительно было, однако конкретики в нем не было.Теракты в воюющей странеРоссийские власти к настоящему моменту не раз подчеркивали, что располагают доказательствами причастности Украины к данному теракту.Расплывчатое предупреждение от США вряд ли могло способствовать предотвращению теракта в "Крокусе", так как он произошел сильно позже обозначенных американцами дат, а сама информация не содержала точных данных о времени и месте нападения.После начала СВО Украина провела на российской территории целый ряд самых разных терактов: убийства и покушения на известных людей (Дарья Дугина, Владлен Татарский, Илья Кива, Захар Прилепин), обстрелы гражданского населения в приграничных областях и на новых территориях, удары по невоенной инфраструктуре (нефтеперерабатывающие заводы, Запорожская АЭС и т. д.), убийства представителей власти в бывших украинских регионах и т. д.В этой связи РФ уже в течение определенного времени находится в состоянии повышенной готовности к террористическим актам, поэтому информация из США в том виде, в котором она поступила, не содержала для Москвы ничего нового.Алиби для УкраиныВ нынешних реалиях любое преступление всегда оставляет цифровой след: исполнителей вербуют и курируют их действия через мессенджеры и соцсети, финансирование осуществляется через криптовалюту и т. д. То есть установление подлинной роли Украины в этих событиях был лишь вопросом времени.В этой связи подготовить алиби для киевского режима нужно было заранее, что Соединенные Штаты и проделали через свое предупреждение о теракте.В итоге фокус внимания переключен с роли в этих событиях Украины на обсуждение того факта, почему Россия не смогла предотвратить это преступление.По сути, американцы хотят представить дело так, что Украина ни при чем. Поэтому в ход и пошла такая операция "Прикрытия".Переломить эту информационную кампанию может только обнародование и доведение до мировой общественности железобетонных доказательств причастности киевского режима к теракту в "Крокус Сити Холле".

https://ukraina.ru/20240326/1054122719.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, сша, крокус сити холл, теракт, россия, сеймур херш, дарья дугина, владлен татарский, цру, запорожская аэс