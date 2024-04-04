https://ukraina.ru/20240404/1054294062.html
Украинский кризис может выйти за географические рамки из-за НАТО - замглавы МИД РФ
Украинский кризис может выйти за географические рамки из-за НАТО - замглавы МИД РФ - 04.04.2024 Украина.ру
Украинский кризис может выйти за географические рамки из-за НАТО - замглавы МИД РФ
Украинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко, передает 4 апреля РИА Новости
2024-04-04T08:28
2024-04-04T08:28
2024-04-04T08:28
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По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину "свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение" и подобные слова недопустимы.Вместе с тем замминистра подчеркнул, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя".Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
https://ukraina.ru/20240403/1054285057.html
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эммануэль макрон, новости, россия, франция, украина, нато, мид рф
Эммануэль Макрон, Новости, Россия, Франция, Украина, НАТО, МИД РФ
Украинский кризис может выйти за географические рамки из-за НАТО - замглавы МИД РФ
Украинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко, передает 4 апреля РИА Новости
По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину "свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение" и подобные слова недопустимы.
"В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", - предупредил Грушко.
Вместе с тем замминистра подчеркнул, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя".
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.