https://ukraina.ru/20240404/1054292784.html

Битва с украинскими БПЛА за российские НПЗ: олигархи должны закупать дронобойки и пулеметы

Битва с украинскими БПЛА за российские НПЗ: олигархи должны закупать дронобойки и пулеметы - 04.04.2024 Украина.ру

Битва с украинскими БПЛА за российские НПЗ: олигархи должны закупать дронобойки и пулеметы

О том, почему у Украины больше беспилотников, чем у России, и сможет ли это существенно повлиять на ситуацию на фронте, рассказал изданию Украина.ру военный эксперт и участник боевых действий с позывным "Оцелот"

2024-04-04T06:58

2024-04-04T06:58

2024-04-04T08:43

эксклюзив

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спецоперация

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нпз

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Украинские беспилотники-камикадзе стали серьезной угрозой на фронте нашим бойцам. Они постоянно в воздухе. При этом украинские БПЛА стали проблемой и для нашего тыла. "Приведу вам статистику по БПЛА, которые сбивает наша ПВО. Данные о сбитых беспилотниках привожу подекадно начиная с января этого года: январь - 29-35-57, февраль - 62-85-91, март - 122-136-158. Получается, что количество сбитых за девятую декаду превышает в 5 раз количество тех, что были сбиты в первую. Это очень серьезный показатель. И это не потому, что наше ПВО стало в разы лучше работать, она и так работает хорошо, а потому что украинцы в разы нарастили выпуски беспилотников", - констатировал Оцелот.Он считает, что тому есть следующая причина: дроны-камикадзе делать проще всего. Поэтому беспилотники являются единственным исключением в "формуле Крамника" (Илья Крамник – российский военный аналитик. – прим.) по поводу оружия, нужного Украине ("имеющиеся объемы недостаточны, достаточные - недостижимы"). В силу этого они стали главной ставкой Украины в этой войне, а это, в свою очередь, дает дополнительный импульс их производству.Но тогда из всего этого следует естественный вопрос: почему же тогда и Россия, если производство дронов – это проще простого – не нарастила как Украина их выпуск?Оцелот следующим образом отвечает на этот вопрос:"Россия, с моей точки зрения, легко могла бы догнать и перегнать Украину по производству дронов, но командование, видимо, считает что надо гармонично наращивать производство разных видов вооружений, а не делать ставку на вундерваффе (чудо-оружие).Теоретически Россия права (хотя и в рамках этой концепции, может, можно было бы производить их больше), но окончательная правота все же будет определяться теми возможностями, которые показывает оружие на поле боя.Можно ли говорить, что массированное применение дронов может что-то серьезно изменить на фронте как, например, это было с танками в Первую Мировую? Сейчас нельзя уверенно об этом говорить, но и нельзя это и отвергать. Мы до конца не знаем.Мы точно знаем, что дроны сильно мешают, что они наносят существенный урон, но сказать, что они как-то могут всерьез изменить ситуацию на фронте в плане существенной помощи во время наступления, мы не можем".Что касается того, почему украинские беспилотники могут лететь на тысячу километров, то Оцелот поясняет это ни какой-то там "зрадой", а тем, что такого типа БПЛА – переделанные самолеты – летят на предельно низкой высоте и, пользуясь данными натовской разведки, обходят зоны работы нашего ПВО."Вот тут многие задают вопрос: а почему наши олигархи сами не позаботятся о своих НПЗ и не закупят за свой счет системы ПВО? Отвечаю: да потому что они их закупать не могут. Если иметь в виду зенитные комплексы. Им их никто не продаст. Они могут только просить МО защитить их, если у МО есть ресурс и дать денег для производства ПВО, с тем чтобы произведенное частично использовалось для защиты их предприятий.Но они прямо сейчас могут закупать для своих сотрудников из охраны антидроновые ружья, просить со складов крупнокалиберные пулеметы, закупать РЭБы.Но если честно, то олигархи оставляют желать лучшего в части быстроты реакции и патриотизма. К тому же БПЛА правильней сбивать регулярной ПВО в безлюдных местах, ибо сбитый беспилотник, упав на НПЗ, тоже приносит серьезный ущерб", - не сомневается Оцелот.

https://ukraina.ru/20240403/1054274706.html

https://ukraina.ru/20240402/1054261417.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, дроны, бпла, беспилотники, пво, украина, россия, нпз