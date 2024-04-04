Признание в терроризме: генерал-майор ФСБ рассказал, когда спецслужбы "выцарапают" Малюка* с Украины
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Российские следователи установили и доказали причастность Василия Малюка* к терроризму и потребовали у Киева его выдачи. Мера в отношении главы СБУ имеет важное политическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
На прошлой неделе в интервью глава СБУ Василий Малюк* фактически признал, что руководимая им украинская спецслужба стоит за резонансными терактами и убийствами в РФ последних лет.
Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к преступлениям. От этого будет толк, когда российские спецслужбы смогут "выцарапать" Малюка* с Украины, рассказал генерал-майор.
"Российские меры, которые были предприняты в отношении главы СБУ, во-первых, носят процессуальный характер, применяемый при расследовании уголовного дела. Это означает, что мы установили и доказали причастность Малюка* [к терроризму], и в рамках действующего законодательства потребовали его выдачи", - отметил Михайлов.
Естественно, что украинские власти сейчас не отдадут Малюка*. Только после окончания СВО, а, возможно, и раньше, в этом деле можно будет поставить точку. Но мера в отношении главы СБУ имеет важное политическое значение, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы читайте на сайте Украина.ру
* Внесен в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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