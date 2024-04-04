Признание в терроризме: генерал-майор ФСБ рассказал, когда спецслужбы "выцарапают" Малюка* с Украины - 04.04.2024 Украина.ру
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Признание в терроризме: генерал-майор ФСБ рассказал, когда спецслужбы "выцарапают" Малюка* с Украины
Признание в терроризме: генерал-майор ФСБ рассказал, когда спецслужбы "выцарапают" Малюка* с Украины - 04.04.2024 Украина.ру
Признание в терроризме: генерал-майор ФСБ рассказал, когда спецслужбы "выцарапают" Малюка* с Украины
Российские следователи установили и доказали причастность Василия Малюка* к терроризму и потребовали у Киева его выдачи. Мера в отношении главы СБУ имеет важное политическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
2024-04-04T04:30
2024-04-04T04:30
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На прошлой неделе в интервью глава СБУ Василий Малюк* фактически признал, что руководимая им украинская спецслужба стоит за резонансными терактами и убийствами в РФ последних лет. Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к преступлениям. От этого будет толк, когда российские спецслужбы смогут "выцарапать" Малюка* с Украины, рассказал генерал-майор.Естественно, что украинские власти сейчас не отдадут Малюка*. Только после окончания СВО, а, возможно, и раньше, в этом деле можно будет поставить точку. Но мера в отношении главы СБУ имеет важное политическое значение, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы читайте на сайте Украина.ру* Внесен в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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новости, украина, киев, россия, александр михайлов, василий малюк, фсб, сбу, терроризм, преступления, теракт
Новости, Украина, Киев, Россия, Александр Михайлов, Василий Малюк, ФСБ, СБУ, терроризм, преступления, теракт

Признание в терроризме: генерал-майор ФСБ рассказал, когда спецслужбы "выцарапают" Малюка* с Украины

04:30 04.04.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Российские следователи установили и доказали причастность Василия Малюка* к терроризму и потребовали у Киева его выдачи. Мера в отношении главы СБУ имеет важное политическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
На прошлой неделе в интервью глава СБУ Василий Малюк* фактически признал, что руководимая им украинская спецслужба стоит за резонансными терактами и убийствами в РФ последних лет.
Москва потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к преступлениям. От этого будет толк, когда российские спецслужбы смогут "выцарапать" Малюка* с Украины, рассказал генерал-майор.
"Российские меры, которые были предприняты в отношении главы СБУ, во-первых, носят процессуальный характер, применяемый при расследовании уголовного дела. Это означает, что мы установили и доказали причастность Малюка* [к терроризму], и в рамках действующего законодательства потребовали его выдачи", - отметил Михайлов.
Естественно, что украинские власти сейчас не отдадут Малюка*. Только после окончания СВО, а, возможно, и раньше, в этом деле можно будет поставить точку. Но мера в отношении главы СБУ имеет важное политическое значение, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы читайте на сайте Украина.ру
* Внесен в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Игорь Юшков интервью
Вчера, 18:00
Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте США не могут убедить Украину отказаться от ударов по объектам инфраструктуры РФ, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), поскольку перестали поставлять военную помощь Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник
 
НовостиУкраинаКиевРоссияАлександр МихайловВасилий МалюкФСБСБУтерроризмпреступлениятеракт
 
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