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Военный блок НАТО: 75 лет против России

Военный блок НАТО: 75 лет против России - 04.04.2024 Украина.ру

Военный блок НАТО: 75 лет против России

4 апреля 1949 года была официально создана Организация Североатлантического договора (НАТО). С тех пор число её членов выросло с 12 до 32, но антироссийская направленность осталась неизменной

2024-04-04T08:00

2024-04-04T08:00

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Верховный главнокомандующий войсками западных союзников в Европе Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях признавал, что Второго фронта уже в конце февраля 1945-го практически не существовало: немцы откатывались к Востоку без сопротивления.Тактика нацистов состояла в следующем: удерживать, насколько возможно, позиции вдоль всей линии советско-германского противоборства до тех пор, пока виртуальный Западный и реальный Восточный фронт не сомкнутся. Американские и британские войска должны были будто бы принять от соединений вермахта эстафету в отражении "советской угрозы", которая якобы нависла над Центральной и Западной Европой.Надежды гитлеровцев были небезосновательными. Тайная разработка плана войны западных союзников против СССР – по сути, развязывания Третьей мировой – началась в начале апреля 1945 года, ещё до подписания Акта о капитуляции нацистской Германии. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль лично придумал кодовое слово для его обозначения – Unthinkable, что в переводе на русский означает "Немыслимое". Исходными постулатами для разработчиков плана Unthinkable служили намерения Черчилля "отогнать русских на рубеж восточнее линии Керзона и затем заключить мир".Предполагалось, что 1 июля 1945 года 47 английских и американских дивизий без всякого объявления войны должны были нанести сокрушительный удар не ожидавшим такой беспредельной подлости от союзников наивным русским. Удар должны были поддержать и 10-12 немецких дивизий, которых "союзники" держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании, их ежедневно тренировали британские инструкторы, готовили к войне против СССР.По идее Черчилля, должна была начаться война объединённых сил всей Западной цивилизации против России – впоследствии в "крестовом походе" против "коммунистической заразы" должны были участвовать и другие страны, – Польша, затем Венгрия... Война должна была привести к полному разгрому СССР (в том числе путём ковровых бомбардировок всех больших городов, начиная с Москвы и Ленинграда), и безоговорочной капитуляции Сталина.К счастью, попытки Черчилля втянуть Соединенные Штаты в войну против СССР тогда не встретили одобрения в Вашингтоне. Кроме того, 29 июня 1945 года, буквально за день до планируемого начала войны, Красная Армия неожиданно изменила свою дислокацию. Маршал Георгий Жуков привел войска Группы оккупационных войск в Германии в полную боевую готовность, а авангарды воинских частей даже выдвинулись на боевые позиции.Хотя летом 1945-го Третья мировая не началась, желание "сокрушить русских" глубоко сидело в головах западных политиков и военных. Отказавшись от блицкрига в стиле Гитлера, они стали формировать широкую коалицию, на словах антикоммунистическую, – хотя постоянно проговаривались о "русской угрозе".Начало глобального конфликта между СССР и Западом обычно датируют 1946 годом, когда уже бывший британский премьер Уинстон Черчилль произнес свою речь в Фултоне. Он ввёл понятие "железный занавес", которое жёстко приклеилось к политике Союза на территории Восточной Европы и по отношению к собственному населению.Но в США это восприняли как претензии Лондона на роль лидера "свободного мира", тем более, что в то время Великобритания и Франция готовили заключение военного альянса. У президента США Гарри Трумэна были свои виды на Европу, в которой самостоятельность союзников не предусматривалась.Однако начиная с 1947 года ситуация начала резко меняться. Так, 1 января 1947-го без учета мнения Москвы были объединены американская и английская оккупационные зоны в Германии, возникла так называемая "Бизония" (25 февраля 1948-го была преобразована в "Тризонию" путём присоединения французской зоны оккупации). 4 марта того же года в Дюнкерке был подписан франко-британский союзный договор.А 12 марта 1947 года президент Трумэн, выступая в Конгрессе США с посланием "О политическом положении в Греции и Турции", сформулировал новую внешнеполитическую доктрину сдерживания СССР. Вначале только на Балканах, а потом – во всем мире. Трумэн прямо заявил, что необходимость "борьбы за демократию" может потребовать самых суровых и жёстких мер. "Доктрина Трумэна" впервые ярко продемонстрировала, что Вашингтон нацелен на серьёзное противостояние с Москвой.Поначалу упор был сделан на экономику – пресловутый "План Маршалла", который обсуждался с июля 1947 года и предусматривал выделение европейским союзникам США более $ 13 млрд на протяжении четырёх лет. Но 13 января 1948 года министр иностранных дел Великобритании Эрнест Бевин направил в Государственный департамент США меморандум "Взгляд на создание Западного союза", в котором заявил, что осуществление "плана Маршалла" может стать недостаточным для спасения Европы от коммунизма.Бевин предлагал создание западной "оборонительной системы". В её рамках в Европе могли бы объединиться Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Греция, Португалия и Скандинавские страны. Предполагалось, что в союз могут войти также Германия и Испания. В качестве первого шага образования "Западного союза" в меморандуме предлагалось заключение Великобританией и Францией отдельных двусторонних военно-политических договоров со странами Бенилюкса, с принятием за основу Дюнкеркского договора.Поддержка будущего блока со стороны США зависела от формы союза. 5 февраля 1948 года Лондон проинформировал Вашингтон о готовности заключить многосторонний договор по предложенной Вашингтоном модели межамериканского Пакта Рио-де-Жанейро (1947). Лондон видел в создаваемом объединении прообраз будущего широкого альянса и необходимую ступень для расширения военно-политической интеграции в Западной Европе, включая Западную Германию. Такие взгляды разделяли и в США.После согласования всех спорных вопросов Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург 17 марта 1948 года подписали в Брюсселе договор об экономическом, социальном и культурном сотрудничестве и коллективной самообороне сроком на 50 лет. Четвёртая статья этого договора предполагала оказание помощи в случае вооруженного нападения в Европе на какую-либо из договаривающихся сторон.Хотя практически в то же время (22 марта – 1 апреля 1948 года) в США проходили англо-американо-канадские переговоры по блоковой политике западных держав, однако тогда Вашингтон ещё не принял окончательного решения о необходимости связать себя военным союзом с Западной Европой. Отчасти причиной этого были укоренившиеся традиции изоляционизма. Препятствие было преодолено 11 июня 1948 года после принятия Сенатом так называемой "резолюции Ванденберга", которая санкционировала кардинальные изменения во внешней политике США.Летом 1948 года разразился первый кризис "холодной войны" – Берлинский. В ответ на проведение 20 июня 1948-го сепаратной денежной реформы в западных оккупационных зонах, в том числе в Западном Берлине, советское руководство приняло решение заблокировать Западный Берлин. На отказ СССР снять блокаду, США, Великобритания и Франция ответили расширением военного сотрудничества. А в июле 1948 года начались переговоры правительств США и Канады с представителями стран Западного союза о заключении "Атлантического союза".К ноябрю правительства ведущих западных государств одобрили проект создания американо-западноевропейского альянса как основного направления военно-политической интеграции Запада. Впрочем, переговоры по этому поводу продолжались вплоть до конца 1948 года. Обсуждались в основном два вопроса – обязательства по будущему договору и зона его действия.Наконец, 4 апреля 1949 года был официально заключён Атлантический (Вашингтонский) договор о создании Организации Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO). Его подписали главы МИД 12 государств – Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции.Целью организации было провозглашено "укрепление стабильности и повышение благосостояния в Северо-Атлантическом регионе", но это был в первую очередь военный союз. Согласно статье 5 договора, нападение на одного из участников соглашения рассматривается как агрессия против всех стран, подписавших его. Договор вступил в силу 24 августа 1949 года (день сдачи ратификационных грамот), его депозитарием являются США.Характеризуя направленность НАТО, американский публицист Уолтер Липпманн (автор термина "холодная война") писал:"В действительности Атлантический пакт и военная помощь преследуют тройную цель. Во-первых, увеличить вооружённые силы в Западной Европе до такой степени, чтобы было ясно, что ни одно правительство не может быть свергнуто "пятой колонной". Во-вторых, заложить основы для договоренностей, в соответствии с которыми Соединенные Штаты сохранят вооружённые силы в Европе после того как мирный договор с Германией будет согласован. В-третьих, создать уверенность в том, что блицкригу можно будет оказать сопротивление так, чтобы у нас было время послать подкрепление".В 1952 году к НАТО присоединились Греция и Турция, тогда же был введён пост генерального секретаря Альянса. Первым его занял британец Гастингс Лайонел Исмей (до 1957 года), которому принадлежит известная фраза о целях блока: "не допускать СССР в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию". С тех пор принципиально ничего не изменилось, просто вместо Советского Союза в Европу не допускают Россию.В 1955 году в НАТО вступила ФРГ, в 1982-м – Испания. Но резкое увеличение числа членов Альянса наступило после краха социалистической системы в Европе и развала СССР. Венгрия, Польша и Чехия вступили в НАТО в 1999 году, через пять лет после этого в Альянс была принята так называемая Вильнюсская группа, состоящая из Албании, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении. Позже в состав организации вошли Черногория в 2017 году и Северная Македония в 2020-м, а уже после начала СВО на Украине в НАТО экстренно вступили Финляндия (2023) и Швеция (2024). Ныне в Альянс входят 32 государства.Положение о стремлении к членству в НАТО было внесено в Конституцию Украины в феврале 2019 года по требованию тогдашнего президента страны Петра Порошенко. А 30 сентября 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Западные союзники Киева заявляют о поддержке подобных намерений, однако конкретных сроков вступления Украины в Альянс никто не называет.

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Олег Хавич

история, европа, сша, ссср, нато, украина-нато, холодная война