https://ukraina.ru/20240403/1054285057.html
Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным
Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным - 03.04.2024 Украина.ру
Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается настроить страны Запада на более жёсткий подход к украинскому конфликту. Несмотря на то, что ранее он публично выражал готовность к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, теперь Макрон " хочет стать жёстче", передаёт газета The Wall Street Journal
2024-04-03T17:13
2024-04-03T17:13
2024-04-03T17:13
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В статье утверждается, что в феврале Макрон провёл конфиденциальные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых пытался заложить основу для парижского саммита, который, как он надеялся, изменят стратегию Запада по Украине. В частности, французский лидер призывал главу США не отказываться от действий, которые могли бы спровоцировать Москву и усугубить украинский конфликт. Напротив, он хотел перестать афишировать "красные линии" Запада и заставить Кремль угадывать, пишет СМИ. Уточняется, что лидеры двух стран якобы отказались от этой идеи, а в отместку Макрон после парижского саммита объявил, что отправка солдат западных стран на Украину не исключена. "За последний год Макрон начал раздвигать границы того, как далеко Запад готов зайти в противостоянии с Москвой. Он был одним из первых сторонников вступления Украины в НАТО, а также в Европейский Союз. Он также был в центре шквала дипломатии, направленной на усиление военной помощи Украине, присоединившись к Великобритании в отправке мощных крылатых ракет в Киев", – говорится в статье. Боевые действия на Украине, по мнению Макрона, стали роверкой способности Европы выжить в мире, где гарантии безопасности США больше не являются "герметичными". Макрон будто бы "давно обеспокоен тем, что европейские страны рискуют превратиться в простых вассалов сверхдержав, таких как США и Китай, если континент не будет наращивать свой военный потенциал". Газета подчёркивает, что в последнее время президента Франции начал использовать ещё более мрачную риторику, чтобы подготовить общество к прямой конфронтации с РФ. Ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру объяснил, чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона.
https://ukraina.ru/20240324/1054050610.html
https://ukraina.ru/20240328/1054173700.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эммануэль макрон, украина, франция, сша, владимир путин, джо байден, нато, the wall street journal, сво, военная помощь, иностранные наемники
Новости, Эммануэль Макрон, Украина, Франция, США, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, The Wall Street Journal, СВО, военная помощь, иностранные наемники
Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается настроить страны Запада на более жёсткий подход к украинскому конфликту. Несмотря на то, что ранее он публично выражал готовность к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, теперь Макрон " хочет стать жёстче", передаёт газета The Wall Street Journal
В статье утверждается, что в феврале Макрон провёл конфиденциальные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых пытался заложить основу для парижского саммита, который, как он надеялся, изменят стратегию Запада по Украине.
В частности, французский лидер призывал главу США не отказываться от действий, которые могли бы спровоцировать Москву и усугубить украинский конфликт. Напротив, он хотел перестать афишировать "красные линии" Запада и заставить Кремль угадывать, пишет СМИ.
Уточняется, что лидеры двух стран якобы отказались от этой идеи, а в отместку Макрон после парижского саммита объявил, что отправка солдат западных стран на Украину не исключена.
"За последний год Макрон начал раздвигать границы того, как далеко Запад готов зайти в противостоянии с Москвой. Он был одним из первых сторонников вступления Украины в НАТО, а также в Европейский Союз. Он также был в центре шквала дипломатии, направленной на усиление военной помощи Украине, присоединившись к Великобритании в отправке мощных крылатых ракет в Киев", – говорится
в статье.
Боевые действия на Украине, по мнению Макрона, стали роверкой способности Европы выжить в мире, где гарантии безопасности США больше не являются "герметичными". Макрон будто бы "давно обеспокоен тем, что европейские страны рискуют превратиться в простых вассалов сверхдержав, таких как США и Китай, если континент не будет наращивать свой военный потенциал".
Газета подчёркивает, что в последнее время президента Франции начал использовать ещё более мрачную риторику, чтобы подготовить общество к прямой конфронтации с РФ.
Ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру объяснил,
чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона.