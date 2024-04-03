Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным - 03.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240403/1054285057.html
Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным
Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным - 03.04.2024 Украина.ру
Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается настроить страны Запада на более жёсткий подход к украинскому конфликту. Несмотря на то, что ранее он публично выражал готовность к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, теперь Макрон " хочет стать жёстче", передаёт газета The Wall Street Journal
2024-04-03T17:13
2024-04-03T17:13
новости
эммануэль макрон
украина
франция
сша
владимир путин
джо байден
нато
the wall street journal
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054043592_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_77abf004818c5b9d3e695a074005dba2.jpg
В статье утверждается, что в феврале Макрон провёл конфиденциальные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых пытался заложить основу для парижского саммита, который, как он надеялся, изменят стратегию Запада по Украине. В частности, французский лидер призывал главу США не отказываться от действий, которые могли бы спровоцировать Москву и усугубить украинский конфликт. Напротив, он хотел перестать афишировать "красные линии" Запада и заставить Кремль угадывать, пишет СМИ. Уточняется, что лидеры двух стран якобы отказались от этой идеи, а в отместку Макрон после парижского саммита объявил, что отправка солдат западных стран на Украину не исключена. "За последний год Макрон начал раздвигать границы того, как далеко Запад готов зайти в противостоянии с Москвой. Он был одним из первых сторонников вступления Украины в НАТО, а также в Европейский Союз. Он также был в центре шквала дипломатии, направленной на усиление военной помощи Украине, присоединившись к Великобритании в отправке мощных крылатых ракет в Киев", – говорится в статье. Боевые действия на Украине, по мнению Макрона, стали роверкой способности Европы выжить в мире, где гарантии безопасности США больше не являются "герметичными". Макрон будто бы "давно обеспокоен тем, что европейские страны рискуют превратиться в простых вассалов сверхдержав, таких как США и Китай, если континент не будет наращивать свой военный потенциал". Газета подчёркивает, что в последнее время президента Франции начал использовать ещё более мрачную риторику, чтобы подготовить общество к прямой конфронтации с РФ. Ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру объяснил, чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона.
https://ukraina.ru/20240324/1054050610.html
https://ukraina.ru/20240328/1054173700.html
украина
франция
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054043592_98:0:1165:800_1920x0_80_0_0_181b028ba41c40116a010443b48522da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эммануэль макрон, украина, франция, сша, владимир путин, джо байден, нато, the wall street journal, сво, военная помощь, иностранные наемники
Новости, Эммануэль Макрон, Украина, Франция, США, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, The Wall Street Journal, СВО, военная помощь, иностранные наемники

Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным

17:13 03.04.2024
 
Макрон-боксер
Макрон-боксер
Читать в
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается настроить страны Запада на более жёсткий подход к украинскому конфликту. Несмотря на то, что ранее он публично выражал готовность к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, теперь Макрон " хочет стать жёстче", передаёт газета The Wall Street Journal
В статье утверждается, что в феврале Макрон провёл конфиденциальные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых пытался заложить основу для парижского саммита, который, как он надеялся, изменят стратегию Запада по Украине.
В частности, французский лидер призывал главу США не отказываться от действий, которые могли бы спровоцировать Москву и усугубить украинский конфликт. Напротив, он хотел перестать афишировать "красные линии" Запада и заставить Кремль угадывать, пишет СМИ.
Уточняется, что лидеры двух стран якобы отказались от этой идеи, а в отместку Макрон после парижского саммита объявил, что отправка солдат западных стран на Украину не исключена.
Макрон и Наполеон
24 марта, 10:05
Эксперт объяснил, почему Макрон решился на громкие заявления, а в США и Британии молчатЗаявления европейских лидеров о введении национальных сил на Украину ничем не подкреплены, рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру
"За последний год Макрон начал раздвигать границы того, как далеко Запад готов зайти в противостоянии с Москвой. Он был одним из первых сторонников вступления Украины в НАТО, а также в Европейский Союз. Он также был в центре шквала дипломатии, направленной на усиление военной помощи Украине, присоединившись к Великобритании в отправке мощных крылатых ракет в Киев", – говорится в статье.
Боевые действия на Украине, по мнению Макрона, стали роверкой способности Европы выжить в мире, где гарантии безопасности США больше не являются "герметичными". Макрон будто бы "давно обеспокоен тем, что европейские страны рискуют превратиться в простых вассалов сверхдержав, таких как США и Китай, если континент не будет наращивать свой военный потенциал".
Газета подчёркивает, что в последнее время президента Франции начал использовать ещё более мрачную риторику, чтобы подготовить общество к прямой конфронтации с РФ.
Ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру объяснил, чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона.
Печальный Макрон
28 марта, 17:30
"А если русские начнут стрелять?" Макрон рискует попасть в цугцванг из-за украинской затеиИнициатива, связанная с военной интервенцией на Украину, может обернуться для французского лидера очень неприятными последствиями и даже вынудить уйти в отставку. Либо объявить войну России, нажав на "красную кнопку"
 
НовостиЭммануэль МакронУкраинаФранцияСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОThe Wall Street JournalСВОвоенная помощьиностранные наемники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:52Инициатива НАТО о создании фонда со €100 млрд для Киева породила сомнения среди союзников
23:23Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ
23:01В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой
22:43Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ
22:27Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики"
21:56Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"
21:25Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7 процентов
21:09Харьков готовится к российскому наступлению - власти
20:37Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда
20:26Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк
19:56Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева
19:39Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе
19:33Kiev, а не Kyiv. Как Запад колонизировал российскую науку, и как это преодолеть
19:21Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия
19:04В рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ
19:03Казахстан и Киргизия отказываются от русского "Мира". По кому это ударит в первую очередь?
18:58"Чёртовы Patriot", наказание за конфликт с военкомами. Итоги 3 апреля
18:46Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ
18:34Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО?
18:32Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни
Лента новостейМолния