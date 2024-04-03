https://ukraina.ru/20240403/1054285057.html

Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным

Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным - 03.04.2024 Украина.ру

Западные журналисты определили цели Макрона, стремившегося ранее к диалогу с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается настроить страны Запада на более жёсткий подход к украинскому конфликту. Несмотря на то, что ранее он публично выражал готовность к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, теперь Макрон " хочет стать жёстче", передаёт газета The Wall Street Journal

2024-04-03T17:13

2024-04-03T17:13

2024-04-03T17:13

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В статье утверждается, что в феврале Макрон провёл конфиденциальные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых пытался заложить основу для парижского саммита, который, как он надеялся, изменят стратегию Запада по Украине. В частности, французский лидер призывал главу США не отказываться от действий, которые могли бы спровоцировать Москву и усугубить украинский конфликт. Напротив, он хотел перестать афишировать "красные линии" Запада и заставить Кремль угадывать, пишет СМИ. Уточняется, что лидеры двух стран якобы отказались от этой идеи, а в отместку Макрон после парижского саммита объявил, что отправка солдат западных стран на Украину не исключена. "За последний год Макрон начал раздвигать границы того, как далеко Запад готов зайти в противостоянии с Москвой. Он был одним из первых сторонников вступления Украины в НАТО, а также в Европейский Союз. Он также был в центре шквала дипломатии, направленной на усиление военной помощи Украине, присоединившись к Великобритании в отправке мощных крылатых ракет в Киев", – говорится в статье. Боевые действия на Украине, по мнению Макрона, стали роверкой способности Европы выжить в мире, где гарантии безопасности США больше не являются "герметичными". Макрон будто бы "давно обеспокоен тем, что европейские страны рискуют превратиться в простых вассалов сверхдержав, таких как США и Китай, если континент не будет наращивать свой военный потенциал". Газета подчёркивает, что в последнее время президента Франции начал использовать ещё более мрачную риторику, чтобы подготовить общество к прямой конфронтации с РФ. Ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру объяснил, чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона.

https://ukraina.ru/20240324/1054050610.html

https://ukraina.ru/20240328/1054173700.html

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новости, эммануэль макрон, украина, франция, сша, владимир путин, джо байден, нато, the wall street journal, сво, военная помощь, иностранные наемники