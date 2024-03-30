https://ukraina.ru/20240330/1054144426.html

"Борется за лидерство в ЕС": эксперт объяснил агрессивные выпады Макрона

"Борется за лидерство в ЕС": эксперт объяснил агрессивные выпады Макрона - 30.03.2024 Украина.ру

"Борется за лидерство в ЕС": эксперт объяснил агрессивные выпады Макрона

Кандидат политических наук, научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев в интервью изданию Украина.ру объяснил, чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона

2024-03-30T09:55

2024-03-30T09:55

2024-03-30T09:55

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"В военном плане Берлин показал, что ФРГ ничего из себя не представляет. Их "Леопарды" горят так же, как "Абрамсы" и все прочее. В этом отношении Франция как ядерная держава намного сильнее, несмотря на годы сокращения военного бюджета. Но политически Парижу всегда не доставало веса. Всегда больше прислушивались к Германии, особенно когда Ангела Меркель была канцлером. Авторитет Франции всегда был на третьих ролях", - сказал Лошкарев.По его словам, заявления Макрона насчет отправки войск Киеву являются попыткой вырваться на передовую роль в ЕС. В том числе за счет того, что Франция показывает, что может на равных тягаться с Россией.Полный текст интервью Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном море читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240324/1054073582.html

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эммануэль макрон, новости, франция, германия, берлин, ес