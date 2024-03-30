"Борется за лидерство в ЕС": эксперт объяснил агрессивные выпады Макрона - 30.03.2024 Украина.ру
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"Борется за лидерство в ЕС": эксперт объяснил агрессивные выпады Макрона
"Борется за лидерство в ЕС": эксперт объяснил агрессивные выпады Макрона - 30.03.2024 Украина.ру
"Борется за лидерство в ЕС": эксперт объяснил агрессивные выпады Макрона
Кандидат политических наук, научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев в интервью изданию Украина.ру объяснил, чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона
2024-03-30T09:55
2024-03-30T09:55
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"В военном плане Берлин показал, что ФРГ ничего из себя не представляет. Их "Леопарды" горят так же, как "Абрамсы" и все прочее. В этом отношении Франция как ядерная держава намного сильнее, несмотря на годы сокращения военного бюджета. Но политически Парижу всегда не доставало веса. Всегда больше прислушивались к Германии, особенно когда Ангела Меркель была канцлером. Авторитет Франции всегда был на третьих ролях", - сказал Лошкарев.По его словам, заявления Макрона насчет отправки войск Киеву являются попыткой вырваться на передовую роль в ЕС. В том числе за счет того, что Франция показывает, что может на равных тягаться с Россией.Полный текст интервью Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном море читайте на сайте Украина.ру.
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эммануэль макрон, новости, франция, германия, берлин, ес
Эммануэль Макрон, Новости, Франция, Германия, Берлин, ЕС

"Борется за лидерство в ЕС": эксперт объяснил агрессивные выпады Макрона

09:55 30.03.2024
 
Макрон
Макрон
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Кандидат политических наук, научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев в интервью изданию Украина.ру объяснил, чем вызваны агрессивные выпады президента Франции Эммануэля Макрона
"В военном плане Берлин показал, что ФРГ ничего из себя не представляет. Их "Леопарды" горят так же, как "Абрамсы" и все прочее. В этом отношении Франция как ядерная держава намного сильнее, несмотря на годы сокращения военного бюджета. Но политически Парижу всегда не доставало веса. Всегда больше прислушивались к Германии, особенно когда Ангела Меркель была канцлером. Авторитет Франции всегда был на третьих ролях", - сказал Лошкарев.
По его словам, заявления Макрона насчет отправки войск Киеву являются попыткой вырваться на передовую роль в ЕС. В том числе за счет того, что Франция показывает, что может на равных тягаться с Россией.
"Поэтому это борьба за лидерство в ЕС, борьба далеко не законченная. И у Германии есть еще несколько аргументов в свою пользу, и Польша тоже не дремлет и надеется с помощью американцев выровнять ситуацию. Есть и другие страны, которые могут в эту борьбу вступить, вроде Италии, поэтому здесь для французов все не гарантировано", - сказал эксперт.
Полный текст интервью Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном море читайте на сайте Украина.ру.
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Хочет "понравиться" США: Лавров объяснил высказывания Макрона насчет отправки войск на УкраинуПрезидент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о возможной отправке войск на Украину, стремится "понравиться" руководству США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме "Белград", посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии
 
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