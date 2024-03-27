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Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации

Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации - 27.03.2024 Украина.ру

Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации

В среду, 27 марта, Министерство обороны Украины обнародовало разъяснения по законопроекту об ужесточении мобилизации и военной подготовки в стране. В частности, в ведомстве опровергли информацию о мобилизации в ряды ВСУ 18-летних украинцев

2024-03-27T21:41

2024-03-27T21:41

2024-03-27T21:41

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Минобороны также заявило о снижении мобилизационного возраста, который теперь наступит с 25-ти лет, вместо 27-ми, определённых ранее. С 2025 года в высших учебных заведениях будет вводится базовая военная подготовка, от которой освобождаются "некоторые категории граждан". Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок пять месяцев в мирное время и три месяца в военное. Ранее сообщалось, что оборонный комитет Верховной Рады планирует завершить рассмотрение правок к закону об ужесточению мобилизации на Украине 28 марта.

https://ukraina.ru/20240326/1054111379.html

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новости, украина, минобороны, вооруженные силы украины, мобилизация, сво, всу