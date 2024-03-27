Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации - 27.03.2024 Украина.ру
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Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации
Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации - 27.03.2024 Украина.ру
Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации
В среду, 27 марта, Министерство обороны Украины обнародовало разъяснения по законопроекту об ужесточении мобилизации и военной подготовки в стране. В частности, в ведомстве опровергли информацию о мобилизации в ряды ВСУ 18-летних украинцев
2024-03-27T21:41
2024-03-27T21:41
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вооруженные силы украины
мобилизация
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Минобороны также заявило о снижении мобилизационного возраста, который теперь наступит с 25-ти лет, вместо 27-ми, определённых ранее. С 2025 года в высших учебных заведениях будет вводится базовая военная подготовка, от которой освобождаются "некоторые категории граждан". Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок пять месяцев в мирное время и три месяца в военное. Ранее сообщалось, что оборонный комитет Верховной Рады планирует завершить рассмотрение правок к закону об ужесточению мобилизации на Украине 28 марта.
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новости, украина, минобороны, вооруженные силы украины, мобилизация, сво, всу
Новости, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, мобилизация, СВО, ВСУ

Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации

21:41 27.03.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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В среду, 27 марта, Министерство обороны Украины обнародовало разъяснения по законопроекту об ужесточении мобилизации и военной подготовки в стране. В частности, в ведомстве опровергли информацию о мобилизации в ряды ВСУ 18-летних украинцев
"Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста", – говорится в опубликованном сообщении.
Минобороны также заявило о снижении мобилизационного возраста, который теперь наступит с 25-ти лет, вместо 27-ми, определённых ранее.
С 2025 года в высших учебных заведениях будет вводится базовая военная подготовка, от которой освобождаются "некоторые категории граждан".
Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок пять месяцев в мирное время и три месяца в военное.
Ранее сообщалось, что оборонный комитет Верховной Рады планирует завершить рассмотрение правок к закону об ужесточению мобилизации на Украине 28 марта.
Вчера, 08:35
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Заголовок открываемого материала
21:46Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин
21:41Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации
21:20Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе"
21:00МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе"
20:44Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации
20:24Telegram на Украине признали угрозой национальной безопасности
19:54К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран
19:52Сербия ─ это кукла вуду, которую Запад дергает, чтобы русским было больно
19:29Готовность НАТО принять участие в боевых действиях на Украине оценили в Латвии
19:07В Раде передумали бронировать от службы в ВСУ богатых украинцев
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