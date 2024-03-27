Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
В среду, 27 марта, Министерство обороны Украины обнародовало разъяснения по законопроекту об ужесточении мобилизации и военной подготовки в стране. В частности, в ведомстве опровергли информацию о мобилизации в ряды ВСУ 18-летних украинцев
"Граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста", – говорится в опубликованном сообщении.
Минобороны также заявило о снижении мобилизационного возраста, который теперь наступит с 25-ти лет, вместо 27-ми, определённых ранее.
С 2025 года в высших учебных заведениях будет вводится базовая военная подготовка, от которой освобождаются "некоторые категории граждан".
Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок пять месяцев в мирное время и три месяца в военное.
Ранее сообщалось, что оборонный комитет Верховной Рады планирует завершить рассмотрение правок к закону об ужесточению мобилизации на Украине 28 марта.
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