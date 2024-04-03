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"Сутками без питьевой воды": военный политолог раскрыл, какие шокирующие факты сообщил пленный ВСУшник
"Сутками без питьевой воды": военный политолог раскрыл, какие шокирующие факты сообщил пленный ВСУшник - 03.04.2024 Украина.ру
"Сутками без питьевой воды": военный политолог раскрыл, какие шокирующие факты сообщил пленный ВСУшник
Украинских солдат посылают на передовую либо без боевого комплекта, либо он очень ограничен. Военнослужащим не ставится конкретная боевая задача, а если и ставится, то под нее не выделяют соответствующие людские ресурсы и военно-технические средства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
2024-04-03T05:20
2024-04-03T05:20
2024-04-03T10:20
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Радиостанция "Вести FM" передала аудиоинтервью с военнопленным ВСУ, который заявил российским следователям, что Владимир Зеленский и власти страны шлют людей "на убой" — тем самым осуществляя "геноцид, в том числе украинских военнослужащих".Что значат такие заявления солдат ВСУ - на этот вопрос ответил сам военнопленный. Он представился по полной форме, назвав себя по имени. Пояснил, как был призван на военную службу и в каком подразделении ВСУ воевал до настоящего времени, отметил политолог.Этот военнопленный пожаловался, что украинских солдат посылают на передовую либо без боевого комплекта, либо он ограничен. Им не ставится конкретная боевая задача, а если и ставится, то командование не выделяет на это людские ресурсы и военно-технические средства, добавил он.Военнопленный решительно заявил российским следователям, что не собирается возвращаться на Украину, которая не заботится ни о своих военнослужащих, ни о гражданских лицах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, всу, плен, пленные, украинская армия, киевский режим, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, ВСУ, плен, Пленные, украинская армия, киевский режим, Владимир Зеленский
"Сутками без питьевой воды": военный политолог раскрыл, какие шокирующие факты сообщил пленный ВСУшник
05:20 03.04.2024 (обновлено: 10:20 03.04.2024)
Украинских солдат посылают на передовую либо без боевого комплекта, либо он очень ограничен. Военнослужащим не ставится конкретная боевая задача, а если и ставится, то под нее не выделяют соответствующие людские ресурсы и военно-технические средства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
Радиостанция "Вести FM" передала аудиоинтервью с военнопленным ВСУ, который заявил российским следователям, что Владимир Зеленский
и власти страны шлют людей "на убой" — тем самым осуществляя "геноцид, в том числе украинских военнослужащих".
Что значат такие заявления солдат ВСУ - на этот вопрос ответил сам военнопленный. Он представился по полной форме, назвав себя по имени. Пояснил, как был призван на военную службу и в каком подразделении ВСУ воевал до настоящего времени, отметил политолог.
Этот военнопленный пожаловался, что украинских солдат посылают на передовую либо без боевого комплекта, либо он ограничен. Им не ставится конкретная боевая задача, а если и ставится, то командование не выделяет на это людские ресурсы и военно-технические средства, добавил он.
"Крайне плохое отношение со стороны ВСУ проявляется к украинским солдатам и в том, что им не дают нормального питания на линии фронта, хорошую одежду и обувь. Часто вообще лишают их нормальной еды и периодичности ее приготовления. Сутками нет питьевой воды и предметов личной гигиены", - отметил Козин.
Военнопленный решительно заявил российским следователям, что не собирается возвращаться на Украину, которая не заботится ни о своих военнослужащих, ни о гражданских лицах, заключил собеседник издания.