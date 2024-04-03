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"Сутками без питьевой воды": военный политолог раскрыл, какие шокирующие факты сообщил пленный ВСУшник

"Сутками без питьевой воды": военный политолог раскрыл, какие шокирующие факты сообщил пленный ВСУшник - 03.04.2024 Украина.ру

"Сутками без питьевой воды": военный политолог раскрыл, какие шокирующие факты сообщил пленный ВСУшник

Украинских солдат посылают на передовую либо без боевого комплекта, либо он очень ограничен. Военнослужащим не ставится конкретная боевая задача, а если и ставится, то под нее не выделяют соответствующие людские ресурсы и военно-технические средства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин

2024-04-03T05:20

2024-04-03T05:20

2024-04-03T10:20

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Радиостанция "Вести FM" передала аудиоинтервью с военнопленным ВСУ, который заявил российским следователям, что Владимир Зеленский и власти страны шлют людей "на убой" — тем самым осуществляя "геноцид, в том числе украинских военнослужащих".Что значат такие заявления солдат ВСУ - на этот вопрос ответил сам военнопленный. Он представился по полной форме, назвав себя по имени. Пояснил, как был призван на военную службу и в каком подразделении ВСУ воевал до настоящего времени, отметил политолог.Этот военнопленный пожаловался, что украинских солдат посылают на передовую либо без боевого комплекта, либо он ограничен. Им не ставится конкретная боевая задача, а если и ставится, то командование не выделяет на это людские ресурсы и военно-технические средства, добавил он.Военнопленный решительно заявил российским следователям, что не собирается возвращаться на Украину, которая не заботится ни о своих военнослужащих, ни о гражданских лицах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат читайте на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, всу, плен, пленные, украинская армия, киевский режим, владимир зеленский