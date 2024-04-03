https://ukraina.ru/20240403/1054256836.html

"Сакральная перемога": Рогов о том, зачем Киев бросает на убой тысячи боевиков, чтобы удержать Работино

"Сакральная перемога": Рогов о том, зачем Киев бросает на убой тысячи боевиков, чтобы удержать Работино - 03.04.2024 Украина.ру

"Сакральная перемога": Рогов о том, зачем Киев бросает на убой тысячи боевиков, чтобы удержать Работино

В Работино и его окрестностях идут тяжелые бои, потому что вся территория перекопана линиями обороны. Работинский выступ имеет больше символическое, чем тактическое значение для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов

2024-04-03T05:00

2024-04-03T05:00

2024-04-03T05:00

новости

работино

россия

владимир рогов

владимир зеленский

всу

запорожское направление

вс рф

бои

потери

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В последние два месяца на Запорожском направлении боевые действия проходят по одному сценарию: российские бойцы идут вперед, занимают опорники и позиции ВСУ. Затем они закрепляются, отбивают несколько контратак противника и снова идут вперед, рассказал общественник.Поселок Работино и Работинский выступ - это территория, которую смогли занять ВСУ, когда пытались наступать на Токмак. Она имеет больше символическое, чем тактическое значение для киевского режима, добавил он.В Работино и его окрестностях идут тяжелые бои, потому что вся территория перекопана линиями обороны. Тем не менее, сегодня инициатива за российскими военными. При этом потерь у ВС РФ гораздо меньше, чем у ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240402/1054231793.html

работино

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запорожское направление

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новости, работино, россия, владимир рогов, владимир зеленский, всу, запорожское направление, вс рф, бои, потери, украина