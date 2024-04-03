"Сакральная перемога": Рогов о том, зачем Киев бросает на убой тысячи боевиков, чтобы удержать Работино
В Работино и его окрестностях идут тяжелые бои, потому что вся территория перекопана линиями обороны. Работинский выступ имеет больше символическое, чем тактическое значение для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
В последние два месяца на Запорожском направлении боевые действия проходят по одному сценарию: российские бойцы идут вперед, занимают опорники и позиции ВСУ. Затем они закрепляются, отбивают несколько контратак противника и снова идут вперед, рассказал общественник.
Поселок Работино и Работинский выступ - это территория, которую смогли занять ВСУ, когда пытались наступать на Токмак. Она имеет больше символическое, чем тактическое значение для киевского режима, добавил он.
"Но именно потому, что эта перемога сакральная, [президент Украины Владимир] Зеленский бросает на убой тысячи своих боевиков, чтобы удержать Работино, которое находится в низине и простреливается со всех сторон", - подчеркнул Рогов.
В Работино и его окрестностях идут тяжелые бои, потому что вся территория перекопана линиями обороны. Тем не менее, сегодня инициатива за российскими военными. При этом потерь у ВС РФ гораздо меньше, чем у ВСУ, заключил собеседник издания.
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