"Сакральная перемога": Рогов о том, зачем Киев бросает на убой тысячи боевиков, чтобы удержать Работино - 03.04.2024 Украина.ру
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"Сакральная перемога": Рогов о том, зачем Киев бросает на убой тысячи боевиков, чтобы удержать Работино
"Сакральная перемога": Рогов о том, зачем Киев бросает на убой тысячи боевиков, чтобы удержать Работино - 03.04.2024 Украина.ру
"Сакральная перемога": Рогов о том, зачем Киев бросает на убой тысячи боевиков, чтобы удержать Работино
В Работино и его окрестностях идут тяжелые бои, потому что вся территория перекопана линиями обороны. Работинский выступ имеет больше символическое, чем тактическое значение для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
2024-04-03T05:00
2024-04-03T05:00
новости
работино
россия
владимир рогов
владимир зеленский
всу
запорожское направление
вс рф
бои
потери
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В последние два месяца на Запорожском направлении боевые действия проходят по одному сценарию: российские бойцы идут вперед, занимают опорники и позиции ВСУ. Затем они закрепляются, отбивают несколько контратак противника и снова идут вперед, рассказал общественник.Поселок Работино и Работинский выступ - это территория, которую смогли занять ВСУ, когда пытались наступать на Токмак. Она имеет больше символическое, чем тактическое значение для киевского режима, добавил он.В Работино и его окрестностях идут тяжелые бои, потому что вся территория перекопана линиями обороны. Тем не менее, сегодня инициатива за российскими военными. При этом потерь у ВС РФ гораздо меньше, чем у ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, работино, россия, владимир рогов, владимир зеленский, всу, запорожское направление, вс рф, бои, потери, украина
Новости, Работино, Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, ВСУ, Запорожское направление, ВС РФ, бои, потери, Украина

"Сакральная перемога": Рогов о том, зачем Киев бросает на убой тысячи боевиков, чтобы удержать Работино

05:00 03.04.2024
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дэн Леви
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В Работино и его окрестностях идут тяжелые бои, потому что вся территория перекопана линиями обороны. Работинский выступ имеет больше символическое, чем тактическое значение для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
В последние два месяца на Запорожском направлении боевые действия проходят по одному сценарию: российские бойцы идут вперед, занимают опорники и позиции ВСУ. Затем они закрепляются, отбивают несколько контратак противника и снова идут вперед, рассказал общественник.
Поселок Работино и Работинский выступ - это территория, которую смогли занять ВСУ, когда пытались наступать на Токмак. Она имеет больше символическое, чем тактическое значение для киевского режима, добавил он.

"Но именно потому, что эта перемога сакральная, [президент Украины Владимир] Зеленский бросает на убой тысячи своих боевиков, чтобы удержать Работино, которое находится в низине и простреливается со всех сторон", - подчеркнул Рогов.

В Работино и его окрестностях идут тяжелые бои, потому что вся территория перекопана линиями обороны. Тем не менее, сегодня инициатива за российскими военными. При этом потерь у ВС РФ гораздо меньше, чем у ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру
Константин Залесский интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Вчера, 05:27
Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" Россия для достижения целей СВО может использовать опыт Великой Отечественной войны. Не только в части боевых действий, сколько в части мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником
 
НовостиРаботиноРоссияВладимир РоговВладимир ЗеленскийВСУЗапорожское направлениеВС РФбоипотериУкраина
 
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