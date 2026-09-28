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Трамп заявил, что Зеленский согласился атаковать "другие объекты"

Трамп заявил, что Зеленский согласился атаковать "другие объекты" - 28.09.2026 Украина.ру

Трамп заявил, что Зеленский согласился атаковать "другие объекты"

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Зеленского снизить число атак на российские НПЗ, и тот, по его словам, согласился. Об этом Трамп в ночь на 28 сентября сказал в эфире телеканала Fox

2026-09-28T05:47

2026-09-28T05:47

2026-09-28T06:34

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Во время беседы с журналистами президент США отметил, что рост цен на энергоносители связан, в первую очередь, с украинскими ударами по НПЗ в России и он навязал Зеленскому обсуждение этой проблемы."И я говорил с президентом Зеленским. Я сказал ему: "Вам нужно полегче с нефтеперерабатывающими заводами. Он ответил: "Ну, наверное, мы так и сделаем". Хорошо", — сказал Трамп в интервью телеканалу.Он добавил, что предложил Зеленскому атаковать какие-нибудь "другие объекты".Ранее сообщалось, что Трампа накануне выборов в Конгресс очень беспокоит рост цен на дизельное топливо из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ещё 14 сентября он выступил с утверждением, что Киев якобы согласился не наносить удары по российским энергообъектам.Подробнее на эту тему - в публикации Виктории Титовой Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы.Также о ситуации в энергетической сфере США - в материале Евгении Кондаковой Заправить машину или вылечить ребёнка: Зеленский поставил американцев перед тяжёлым выбором.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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