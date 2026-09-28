Трамп заявил, что Зеленский согласился атаковать "другие объекты" - 28.09.2026 Украина.ру
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Трамп заявил, что Зеленский согласился атаковать "другие объекты"
Трамп заявил, что Зеленский согласился атаковать "другие объекты" - 28.09.2026 Украина.ру
Трамп заявил, что Зеленский согласился атаковать "другие объекты"
Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Зеленского снизить число атак на российские НПЗ, и тот, по его словам, согласился. Об этом Трамп в ночь на 28 сентября сказал в эфире телеканала Fox
2026-09-28T05:47
2026-09-28T06:34
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Во время беседы с журналистами президент США отметил, что рост цен на энергоносители связан, в первую очередь, с украинскими ударами по НПЗ в России и он навязал Зеленскому обсуждение этой проблемы."И я говорил с президентом Зеленским. Я сказал ему: "Вам нужно полегче с нефтеперерабатывающими заводами. Он ответил: "Ну, наверное, мы так и сделаем". Хорошо", — сказал Трамп в интервью телеканалу.Он добавил, что предложил Зеленскому атаковать какие-нибудь "другие объекты".Ранее сообщалось, что Трампа накануне выборов в Конгресс очень беспокоит рост цен на дизельное топливо из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ещё 14 сентября он выступил с утверждением, что Киев якобы согласился не наносить удары по российским энергообъектам.Подробнее на эту тему - в публикации Виктории Титовой Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы.Также о ситуации в энергетической сфере США - в материале Евгении Кондаковой Заправить машину или вылечить ребёнка: Зеленский поставил американцев перед тяжёлым выбором.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, россия, нпз, новости, удары, удары по россии, энергетика, киевский режим, война на украине
Украина.ру, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский, Россия, НПЗ, Новости, удары, удары по России, энергетика, киевский режим, война на Украине

Трамп заявил, что Зеленский согласился атаковать "другие объекты"

05:47 28.09.2026 (обновлено: 06:34 28.09.2026)
 
© REUTERS / Kylie CooperВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Зеленского снизить число атак на российские НПЗ, и тот, по его словам, согласился. Об этом Трамп в ночь на 28 сентября сказал в эфире телеканала Fox
Во время беседы с журналистами президент США отметил, что рост цен на энергоносители связан, в первую очередь, с украинскими ударами по НПЗ в России и он навязал Зеленскому обсуждение этой проблемы.
"И я говорил с президентом Зеленским. Я сказал ему: "Вам нужно полегче с нефтеперерабатывающими заводами. Он ответил: "Ну, наверное, мы так и сделаем". Хорошо", — сказал Трамп в интервью телеканалу.
Он добавил, что предложил Зеленскому атаковать какие-нибудь "другие объекты".
Ранее сообщалось, что Трампа накануне выборов в Конгресс очень беспокоит рост цен на дизельное топливо из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ещё 14 сентября он выступил с утверждением, что Киев якобы согласился не наносить удары по российским энергообъектам.
Подробнее на эту тему - в публикации Виктории Титовой Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы.
Также о ситуации в энергетической сфере США - в материале Евгении Кондаковой Заправить машину или вылечить ребёнка: Зеленский поставил американцев перед тяжёлым выбором.
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