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"Нам не хватает дисциплины": Сладков — о жесткости, которая нужна России для победы
"Нам не хватает дисциплины": Сладков — о жесткости, которая нужна России для победы - 28.09.2026 Украина.ру
"Нам не хватает дисциплины": Сладков — о жесткости, которая нужна России для победы
Россия непобедима, но в сегодняшнем противостоянии мы должны победить прежде всего себя. Без жесткости невозможно мотивировать все общество работать на победу. Об этом в ходе V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил спецкор ДИП "Вести" ВГТРК, военный журналист и участник СВО Александр Сладков
2026-09-28T13:22
2026-09-28T13:22
2026-09-28T13:22
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Говоря о том, как победить на войне, Сладков подчеркнул, что о вооруженном противостоянии нужно спрашивать Генштаб, о силе воли к победе — руководителей страны, а о победе в войне разведок — контрразведку.Он заявил, что сейчас представляет в своем лице "маленького гранатометчика", который находится на контракте Добровольческого корпуса. "Могу вам сообщить только свое мнение. Мы — непобедимы! Россия непобедима", — пояснил эксперт.По словам военкора, вся проблема российского общества в том, что в сегодняшнем противостоянии мы должны победить прежде всего себя. "Здесь есть "столкновения философий". Россия непобедима, даже если она "воюет сама с собой", в этом есть сложность", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что без победы над коррупцией и ленью невозможно победить врага. "Не победить коррупцию — не победить врага, не победить леность — не заставить и не мотивировать все общество работать на победу. Это не значит, что все должны быть в армии или стоять где-то у станка и точить снаряды", — уточнил Сладков.Он добавил, что российском обществу нужна железная дисциплина для проявления всех генетических и других качеств. "Генетика у нас есть, нам не хватает дисциплины. Нам не хватает жесткости", — подчеркнул военкор.Сладков особо отметил, что речь не идет о несостоятельности решений властей. "Это не значит, что я говорю о несостоятельности каких-то решений властей или неверном пути. Мы идем правильным путем, но обычно нам "немножечко чего-то не хватает", — резюмировал он.Полная трансляция форсай-форума на сайте Украина.ру: Форсайт-форум "СВО и Третья мировая".
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новости, россия, украина.ру, генштаб, война, военкор, спецоперация, победа, вс рф, мотивация, общество
Новости, Россия, Украина.ру, Генштаб, война, военкор, Спецоперация, победа, ВС РФ, мотивация, Общество
"Нам не хватает дисциплины": Сладков — о жесткости, которая нужна России для победы
Россия непобедима, но в сегодняшнем противостоянии мы должны победить прежде всего себя. Без жесткости невозможно мотивировать все общество работать на победу. Об этом в ходе V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил спецкор ДИП "Вести" ВГТРК, военный журналист и участник СВО Александр Сладков
Говоря о том, как победить на войне, Сладков подчеркнул, что о вооруженном противостоянии нужно спрашивать Генштаб, о силе воли к победе — руководителей страны, а о победе в войне разведок — контрразведку.
Он заявил, что сейчас представляет в своем лице "маленького гранатометчика", который находится на контракте Добровольческого корпуса. "Могу вам сообщить только свое мнение. Мы — непобедимы! Россия непобедима", — пояснил эксперт.
По словам военкора, вся проблема российского общества в том, что в сегодняшнем противостоянии мы должны победить прежде всего себя. "Здесь есть "столкновения философий". Россия непобедима, даже если она "воюет сама с собой", в этом есть сложность", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что без победы над коррупцией и ленью невозможно победить врага. "Не победить коррупцию — не победить врага, не победить леность — не заставить и не мотивировать все общество работать на победу. Это не значит, что все должны быть в армии или стоять где-то у станка и точить снаряды", — уточнил Сладков.
Он добавил, что российском обществу нужна железная дисциплина для проявления всех генетических и других качеств. "Генетика у нас есть, нам не хватает дисциплины. Нам не хватает жесткости", — подчеркнул военкор.
Сладков особо отметил, что речь не идет о несостоятельности решений властей. "Это не значит, что я говорю о несостоятельности каких-то решений властей или неверном пути. Мы идем правильным путем, но обычно нам "немножечко чего-то не хватает", — резюмировал он.
Полная трансляция форсай-форума на сайте Украина.ру: Форсайт-форум "СВО и Третья мировая".