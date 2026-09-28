Тимофей Сергейцев: Война — это неограниченный риск, когда на карту ставится абсолютно всё - 28.09.2026 Украина.ру
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Тимофей Сергейцев: Война — это неограниченный риск, когда на карту ставится абсолютно всё
Тимофей Сергейцев: Война — это неограниченный риск, когда на карту ставится абсолютно всё - 28.09.2026 Украина.ру
Тимофей Сергейцев: Война — это неограниченный риск, когда на карту ставится абсолютно всё
Россия имеет стратегию и действует в ее рамках — такую, чтобы не допустить войны. Идея повлиять на всех, чтобы они вели себя нужным нам образом неработоспособна, речь идет об определении собственных действий. Об этом в ходе V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил философ, политтехнолог Тимофей Сергейцев
2026-09-28T13:59
2026-09-28T14:03
новости
украина.ру
сво
третья мировая война
наполеон бонапарт
война
философия
спецоперация
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Говоря о стратегии России в текущем противостоянии, Сергейцев заявил, что Россия имеет собственную стратегию и действует в ее рамках. "Ровно такую, чтобы не допустить войны. Мы это и делаем. Можно ли делать что-то сверх этого — не знаю, но надо понимать, что история и судьба зависят не только от нас", — пояснил он.По словам политтехнолога, идея о том, чтобы повлиять на всех, чтобы они вели себя так, как нужно России, неработоспособна. "Поэтому речь идет о том, чтобы определить свои собственные действия, а дальше будет то, что будет. И тут уже каждый должен определяться конфессионально, во что он верит", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что верит в то, что ничего избежать нельзя. "Я верю в то, что ничего избежать нельзя. Того, что положено. И самое страшное и интересное — еще впереди. И даже, наверное, мы все это увидим. И это не вопрос того, чтобы успокоиться или взволноваться. Тут нужно ответить себе на вопрос, в кого или во что ты веришь, и действовать соответственно", — уточнил Сергейцев.Он также отметил, что военный теоретик Карл фон Клаузевиц был неправ в отношении соотношения политики и войны уже тогда, когда формулировал своё утверждение, впоследствии многократно повторяемое. По словам философа, уже Наполеон исходил из того, что война важнее политики, — это и была его концепция, и все его достижения были построены на этом. И в итоге он проиграл войну России.Сергейцев подчеркнул, что война — это неограниченный риск. "Война — это неограниченный риск, когда принимается решение воевать — это значит на карту ставится абсолютно всё. Поэтому когда я слышу призывы прекратить ограниченную операцию в настоящую войну, то хочу спросить: а понимает ли этот человек, о чем он говорит?" — резюмировал спикер.Полная трансляция форсай-форума на сайте Украина.ру: Форсайт-форум "СВО и Третья мировая".
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новости, украина.ру, сво, третья мировая война, наполеон бонапарт, война, философия, спецоперация
Новости, Украина.ру, СВО, третья мировая война, Наполеон Бонапарт, война, философия, Спецоперация

Тимофей Сергейцев: Война — это неограниченный риск, когда на карту ставится абсолютно всё

13:59 28.09.2026 (обновлено: 14:03 28.09.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкV форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
V форсайт-форум СВО и Третья мировая - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Россия имеет стратегию и действует в ее рамках — такую, чтобы не допустить войны. Идея повлиять на всех, чтобы они вели себя нужным нам образом неработоспособна, речь идет об определении собственных действий. Об этом в ходе V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил философ, политтехнолог Тимофей Сергейцев
Говоря о стратегии России в текущем противостоянии, Сергейцев заявил, что Россия имеет собственную стратегию и действует в ее рамках. "Ровно такую, чтобы не допустить войны. Мы это и делаем. Можно ли делать что-то сверх этого — не знаю, но надо понимать, что история и судьба зависят не только от нас", — пояснил он.
По словам политтехнолога, идея о том, чтобы повлиять на всех, чтобы они вели себя так, как нужно России, неработоспособна. "Поэтому речь идет о том, чтобы определить свои собственные действия, а дальше будет то, что будет. И тут уже каждый должен определяться конфессионально, во что он верит", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что верит в то, что ничего избежать нельзя. "Я верю в то, что ничего избежать нельзя. Того, что положено. И самое страшное и интересное — еще впереди. И даже, наверное, мы все это увидим. И это не вопрос того, чтобы успокоиться или взволноваться. Тут нужно ответить себе на вопрос, в кого или во что ты веришь, и действовать соответственно", — уточнил Сергейцев.
Он также отметил, что военный теоретик Карл фон Клаузевиц был неправ в отношении соотношения политики и войны уже тогда, когда формулировал своё утверждение, впоследствии многократно повторяемое. По словам философа, уже Наполеон исходил из того, что война важнее политики, — это и была его концепция, и все его достижения были построены на этом. И в итоге он проиграл войну России.
Сергейцев подчеркнул, что война — это неограниченный риск. "Война — это неограниченный риск, когда принимается решение воевать — это значит на карту ставится абсолютно всё. Поэтому когда я слышу призывы прекратить ограниченную операцию в настоящую войну, то хочу спросить: а понимает ли этот человек, о чем он говорит?" — резюмировал спикер.
Полная трансляция форсай-форума на сайте Украина.ру: Форсайт-форум "СВО и Третья мировая".
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