https://ukraina.ru/20260928/timofey-sergeytsev-voyna--eto-neogranichennyy-risk-kogda-na-kartu-stavitsya-absolyutno-vs-1083474707.html

Тимофей Сергейцев: Война — это неограниченный риск, когда на карту ставится абсолютно всё

Тимофей Сергейцев: Война — это неограниченный риск, когда на карту ставится абсолютно всё - 28.09.2026 Украина.ру

Тимофей Сергейцев: Война — это неограниченный риск, когда на карту ставится абсолютно всё

Россия имеет стратегию и действует в ее рамках — такую, чтобы не допустить войны. Идея повлиять на всех, чтобы они вели себя нужным нам образом неработоспособна, речь идет об определении собственных действий. Об этом в ходе V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил философ, политтехнолог Тимофей Сергейцев

2026-09-28T13:59

2026-09-28T13:59

2026-09-28T14:03

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Говоря о стратегии России в текущем противостоянии, Сергейцев заявил, что Россия имеет собственную стратегию и действует в ее рамках. "Ровно такую, чтобы не допустить войны. Мы это и делаем. Можно ли делать что-то сверх этого — не знаю, но надо понимать, что история и судьба зависят не только от нас", — пояснил он.По словам политтехнолога, идея о том, чтобы повлиять на всех, чтобы они вели себя так, как нужно России, неработоспособна. "Поэтому речь идет о том, чтобы определить свои собственные действия, а дальше будет то, что будет. И тут уже каждый должен определяться конфессионально, во что он верит", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что верит в то, что ничего избежать нельзя. "Я верю в то, что ничего избежать нельзя. Того, что положено. И самое страшное и интересное — еще впереди. И даже, наверное, мы все это увидим. И это не вопрос того, чтобы успокоиться или взволноваться. Тут нужно ответить себе на вопрос, в кого или во что ты веришь, и действовать соответственно", — уточнил Сергейцев.Он также отметил, что военный теоретик Карл фон Клаузевиц был неправ в отношении соотношения политики и войны уже тогда, когда формулировал своё утверждение, впоследствии многократно повторяемое. По словам философа, уже Наполеон исходил из того, что война важнее политики, — это и была его концепция, и все его достижения были построены на этом. И в итоге он проиграл войну России.Сергейцев подчеркнул, что война — это неограниченный риск. "Война — это неограниченный риск, когда принимается решение воевать — это значит на карту ставится абсолютно всё. Поэтому когда я слышу призывы прекратить ограниченную операцию в настоящую войну, то хочу спросить: а понимает ли этот человек, о чем он говорит?" — резюмировал спикер.Полная трансляция форсай-форума на сайте Украина.ру: Форсайт-форум "СВО и Третья мировая".

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новости, украина.ру, сво, третья мировая война, наполеон бонапарт, война, философия, спецоперация