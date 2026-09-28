"Самосбывающееся пророчество": Корнилов объяснил, как британское ТВ-шоу приближает войну с РФ - 28.09.2026 Украина.ру
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"Самосбывающееся пророчество": Корнилов объяснил, как британское ТВ-шоу приближает войну с РФ
"Самосбывающееся пророчество": Корнилов объяснил, как британское ТВ-шоу приближает войну с РФ - 28.09.2026 Украина.ру
"Самосбывающееся пророчество": Корнилов объяснил, как британское ТВ-шоу приближает войну с РФ
Западные элиты перегнули палку с нагнетанием русофобских страхов в европейском обществе, однако качество современных политиков на Западе может сделать сценарий Третьей мировой войны самосбывающимся пророчеством. Об этом в ходе V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил историк и политолог Владимир Корнилов
2026-09-28T13:27
2026-09-28T13:29
новости
россия
запад
британия
корнилов
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Эксперт обратил внимание на тревожные тенденции в мировой политике, о которых, в частности, на Генеральной Ассамблее ООН высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Корнилов констатировал, что в Европе сейчас доминирует опасное убеждение, будто Россия однозначно никогда не применит ядерное оружие. Из-за этого ложного чувства безопасности западные политики позволяют себе любые воинственные заявления, однако в случае реального конфликта расплачиваться за этот блеф элит своими жизнями придется простым европейцам.В качестве примера нагнетания страхов спикер привел реалити-шоу на британском телеканале Sky One, где моделировалась полномасштабная война против РФ, и иронично отметил, что британцы доиграются до объявления Кремля сценаристом этого шоу.Политолог подчеркнул, что уровень мышления вчерашних и будущих западных лидеров откровенно пугает, а их безответственные действия ведут к неконтролируемой эскалации. По мнению Корнилова, предотвращение глобальной катастрофы во многом зависит от жесткости противодействия России в этой гибридной войне. Пока Москва не будет максимально жестко отвечать на провокации против российских городов и граждан, эскалация будет только расти. Спикер резюмировал, что России важно действовать аккуратно и осторожно, но при этом ни в коем случае нельзя оставлять без жесткого зеркального ответа то, что Запад делает против страны.
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Новости
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Украина.ру
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новости, россия, запад, британия, корнилов, сергей лавров, украина.ру, оон
Новости, Россия, Запад, Британия, Корнилов, Сергей Лавров, Украина.ру, ООН

"Самосбывающееся пророчество": Корнилов объяснил, как британское ТВ-шоу приближает войну с РФ

13:27 28.09.2026 (обновлено: 13:29 28.09.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкV форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
V форсайт-форум СВО и Третья мировая - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Западные элиты перегнули палку с нагнетанием русофобских страхов в европейском обществе, однако качество современных политиков на Западе может сделать сценарий Третьей мировой войны самосбывающимся пророчеством. Об этом в ходе V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил историк и политолог Владимир Корнилов
Эксперт обратил внимание на тревожные тенденции в мировой политике, о которых, в частности, на Генеральной Ассамблее ООН высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Корнилов констатировал, что в Европе сейчас доминирует опасное убеждение, будто Россия однозначно никогда не применит ядерное оружие. Из-за этого ложного чувства безопасности западные политики позволяют себе любые воинственные заявления, однако в случае реального конфликта расплачиваться за этот блеф элит своими жизнями придется простым европейцам.
В качестве примера нагнетания страхов спикер привел реалити-шоу на британском телеканале Sky One, где моделировалась полномасштабная война против РФ, и иронично отметил, что британцы доиграются до объявления Кремля сценаристом этого шоу.
Политолог подчеркнул, что уровень мышления вчерашних и будущих западных лидеров откровенно пугает, а их безответственные действия ведут к неконтролируемой эскалации.
По мнению Корнилова, предотвращение глобальной катастрофы во многом зависит от жесткости противодействия России в этой гибридной войне. Пока Москва не будет максимально жестко отвечать на провокации против российских городов и граждан, эскалация будет только расти.
Спикер резюмировал, что России важно действовать аккуратно и осторожно, но при этом ни в коем случае нельзя оставлять без жесткого зеркального ответа то, что Запад делает против страны.
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