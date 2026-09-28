https://ukraina.ru/20260928/mirnogo-resheniya-net-iz-za-kolonialnogo-statusa-ukrainy-evstafev-o-tupike-v-globalnom-konflikte-1083474849.html

"Мирного решения нет из-за колониального статуса Украины": Евстафьев о тупике в глобальном конфликте

"Мирного решения нет из-за колониального статуса Украины": Евстафьев о тупике в глобальном конфликте - 28.09.2026 Украина.ру

"Мирного решения нет из-за колониального статуса Украины": Евстафьев о тупике в глобальном конфликте

Спецоперация на Украине окончательно перешла в стадию эндшпиля и больше не имеет дипломатического или любого другого невоенного решения. Об этом в рамках V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил политолог Дмитрий Евстафьев

2026-09-28T14:10

2026-09-28T14:10

2026-09-28T14:12

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Эксперт подчеркнул, что финал СВО уже осознается всеми, включая жителей самой Украины, о чем свидетельствуют фантастические цифры новой волны эмиграции из страны. Владимир Зеленский, понимая свое поражение на поле боя, сейчас отчаянно пытается выиграть в сфере невоенных решений, однако и там начинает проигрывать. Спикер констатировал, что завершить саму спецоперацию мирным путем уже невозможно, но более широкий глобальный конфликт вокруг Украины все еще имеет шансы на невоенное урегулирование. Это обусловлено тем, что западные противники наконец-то дозрели до тяжелого осознания: большая европейская война против России неизбежно закончится применением ядерного оружия, причем не только на территории Европы. Кроме того, для большинства евроатлантических элит Украина перестала быть единственным важным активом, так как у них появились другие точки интересов.Евстафьев перечислил ключевые основы для возможного невоенного решения большого противостояния. Политической базой должно стать, в том числе, признание режима Зеленского несоответствующим демократическим нормам, его полный демонтаж и федерализация страны. Геополитическая основа требует официального признания особых интересов безопасности России в Западной Евразии и жесткой фиксации остановки расширения НАТО.При этом самой сложной проблемой, по мнению политолога, остается геоэкономическая основа урегулирования. На данный момент базы для нее просто нет, поскольку Украина полностью утратила экономический суверенитет и связана колониальными соглашениями с Великобританией, США и Польшей.

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новости, украина, россия, европа, дмитрий евстафьев, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, нато