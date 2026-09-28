"Мирного решения нет из-за колониального статуса Украины": Евстафьев о тупике в глобальном конфликте - 28.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260928/mirnogo-resheniya-net-iz-za-kolonialnogo-statusa-ukrainy-evstafev-o-tupike-v-globalnom-konflikte-1083474849.html
"Мирного решения нет из-за колониального статуса Украины": Евстафьев о тупике в глобальном конфликте
"Мирного решения нет из-за колониального статуса Украины": Евстафьев о тупике в глобальном конфликте - 28.09.2026 Украина.ру
"Мирного решения нет из-за колониального статуса Украины": Евстафьев о тупике в глобальном конфликте
Спецоперация на Украине окончательно перешла в стадию эндшпиля и больше не имеет дипломатического или любого другого невоенного решения. Об этом в рамках V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил политолог Дмитрий Евстафьев
2026-09-28T14:10
2026-09-28T14:12
новости
украина
россия
европа
дмитрий евстафьев
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083477277_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_d48cddffddeb05644055963f658f687a.jpg
Эксперт подчеркнул, что финал СВО уже осознается всеми, включая жителей самой Украины, о чем свидетельствуют фантастические цифры новой волны эмиграции из страны. Владимир Зеленский, понимая свое поражение на поле боя, сейчас отчаянно пытается выиграть в сфере невоенных решений, однако и там начинает проигрывать. Спикер констатировал, что завершить саму спецоперацию мирным путем уже невозможно, но более широкий глобальный конфликт вокруг Украины все еще имеет шансы на невоенное урегулирование. Это обусловлено тем, что западные противники наконец-то дозрели до тяжелого осознания: большая европейская война против России неизбежно закончится применением ядерного оружия, причем не только на территории Европы. Кроме того, для большинства евроатлантических элит Украина перестала быть единственным важным активом, так как у них появились другие точки интересов.Евстафьев перечислил ключевые основы для возможного невоенного решения большого противостояния. Политической базой должно стать, в том числе, признание режима Зеленского несоответствующим демократическим нормам, его полный демонтаж и федерализация страны. Геополитическая основа требует официального признания особых интересов безопасности России в Западной Евразии и жесткой фиксации остановки расширения НАТО.При этом самой сложной проблемой, по мнению политолога, остается геоэкономическая основа урегулирования. На данный момент базы для нее просто нет, поскольку Украина полностью утратила экономический суверенитет и связана колониальными соглашениями с Великобританией, США и Польшей.
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083477277_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_aa006f3de0e5d3fd932b0dad877c3ba0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, европа, дмитрий евстафьев, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, нато
Новости, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Евстафьев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО

"Мирного решения нет из-за колониального статуса Украины": Евстафьев о тупике в глобальном конфликте

14:10 28.09.2026 (обновлено: 14:12 28.09.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкV форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
V форсайт-форум СВО и Третья мировая - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Спецоперация на Украине окончательно перешла в стадию эндшпиля и больше не имеет дипломатического или любого другого невоенного решения. Об этом в рамках V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил политолог Дмитрий Евстафьев
Эксперт подчеркнул, что финал СВО уже осознается всеми, включая жителей самой Украины, о чем свидетельствуют фантастические цифры новой волны эмиграции из страны.
Владимир Зеленский, понимая свое поражение на поле боя, сейчас отчаянно пытается выиграть в сфере невоенных решений, однако и там начинает проигрывать. Спикер констатировал, что завершить саму спецоперацию мирным путем уже невозможно, но более широкий глобальный конфликт вокруг Украины все еще имеет шансы на невоенное урегулирование.
Это обусловлено тем, что западные противники наконец-то дозрели до тяжелого осознания: большая европейская война против России неизбежно закончится применением ядерного оружия, причем не только на территории Европы. Кроме того, для большинства евроатлантических элит Украина перестала быть единственным важным активом, так как у них появились другие точки интересов.
Евстафьев перечислил ключевые основы для возможного невоенного решения большого противостояния. Политической базой должно стать, в том числе, признание режима Зеленского несоответствующим демократическим нормам, его полный демонтаж и федерализация страны. Геополитическая основа требует официального признания особых интересов безопасности России в Западной Евразии и жесткой фиксации остановки расширения НАТО.
При этом самой сложной проблемой, по мнению политолога, остается геоэкономическая основа урегулирования. На данный момент базы для нее просто нет, поскольку Украина полностью утратила экономический суверенитет и связана колониальными соглашениями с Великобританией, США и Польшей.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЕвропаДмитрий ЕвстафьевВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.руНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:03СВО и Третья мировая: мир оказался на грани
15:01Историк Залесский: опыт разгромленной Германии поможет спрогнозировать судьбу Украины и Европы
14:52Смогут ли ВСУ бить по России, если она уничтожит все дата-центры Украины — Леонков
14:40"Сам он не исчезнет": Киселев объяснил, почему киевский режим обречен на разгром
14:10"Мирного решения нет из-за колониального статуса Украины": Евстафьев о тупике в глобальном конфликте
14:03Российская армия лишает Зеленского его главного оружия
13:59Тимофей Сергейцев: Война — это неограниченный риск, когда на карту ставится абсолютно всё
13:27"Самосбывающееся пророчество": Корнилов объяснил, как британское ТВ-шоу приближает войну с РФ
13:22"Нам не хватает дисциплины": Сладков — о жесткости, которая нужна России для победы
13:04СВО и новое ракетное оружие: Запад зазывает ядерную войну
12:54"Третья мировая уже идет": Кнутов объяснил, почему Россия может быть спокойна за свою оборону
12:33Герой России Клупов объяснил разницу между СВО и третьей мировой войной
12:24Экологическая безопасность ДНР, как работает Россельхознадзор. 28 сентября 2026 года, утренний эфир 111:28
12:19"Они судят по себе и боятся мести": Чадаев объяснил, почему Европа мечтает затянуть конфликт
12:10Верить в себя и свою державу: русская мечта против их химеры
11:40Привыкли к угрозам: Табачник объяснил, почему России пора подкрепить декларации делами
11:36Fire Point получила 107 млрд гривен от Минобороны Украины
11:31Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область
11:25Бунт "роя агентов" и цифровые двойники: Киселев о главных угрозах ИИ
11:08Форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
Лента новостейМолния