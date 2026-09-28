https://ukraina.ru/20260928/rossiyskaya-armiya-lishaet-zelenskogo-ego-glavnogo-oruzhiya-1083471353.html
Российская армия лишает Зеленского его главного оружия
Российская армия лишает Зеленского его главного оружия - 28.09.2026 Украина.ру
Российская армия лишает Зеленского его главного оружия
Россия начала отключать украинцам пропаганду. Удары российской армии по дата-центрам привели к сбоям в трансляциях украинского ТВ
2026-09-28T14:03
2026-09-28T14:03
2026-09-28T14:03
эксклюзив
украина
россия
владимир зеленский
виктор пинчук
банковая
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https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373775_0:107:2077:1275_1920x0_80_0_0_00461fbad1b1c4d6a8e0da6f6cdf34ec.jpg
Первыми "упали" телеканал "Новини. Live", "Армия ТВ" и детище Рината Ахметова* — телеканал "Мы — Украина+". Затем вырубили голос Петра Порошенко* — телеканал "Прямой". А уже в воскресенье замолчал самый главный пропагандистский рупор — телеканал "1+1", а также принадлежащий олигарху Виктору Пинчуку канал СТБ. Прерван и эфир национального телемарафона, но его паузы пока локальные. Молчание укрСМИ связано с поражением дата-центров, которые с 24 по 26 сентября атаковали российские беспилотники.В Минобороны России подтвердили, что удары прицельно наносились по телекоммуникационным и технологическим центрам, прежде всего по объектам компаний Cosmonova, "Датагруп", "Киевстар" и "Парковый". Именно они предоставляли вычислительные мощности, обеспечивали мобильный интернет и поддерживали работу систем спутниковой связи Starlink в интересах Вооруженных сил Украины. В общем, ВСУ остаются "без глаз", а украинцы — без телемарафона. И что страшней для медийщика Зеленского — еще надо разобраться.Украинские специалисты телевизионной отрасли раскрыли технические нюансы сбоя. В современном ТВ картинка из студии превращается в обычный цифровой поток данных (как видео на YouTube). Все данные сходятся в "перекресток" (дата-центр). Прежде чем попасть к вам на экран, сигнал от разных телеканалов идет в единый интернет-хаб, где собирается в один общий пакет. Это главный распределитель. Оттуда этот пакет данных рассылается дальше: на спутник, на вышки цифрового ТВ (Т2), кабельным операторам и в приложения (Megogo и другие). То есть когда выбивают такой интернет-центр, рушится сам "перекресток"."Космический" масштаб проблем связан с тем, что центр Cosmonova, по которому удары наносились несколько раз, был не просто транзитным узлом связи, а профильным специализированным дата-центром, на котором держалась цифровая медиаинфраструктура. По сути, это "сердце" телерадиовещания Украины, которое предоставляло телеканалам услуги cloud play-out (облачного формирования эфира). В нем же физически находились серверы, сформировавшие видеопотоки и сетку вещания каналов. Если эти серверы сгорели или разрушены, резервным маршрутам просто нечего передавать — нужно "поднимать" эфирные серверы с нуля на новых площадках, восстанавливая софт и базы данных из архивов. И это не просто деньги, необходимы технические специалисты, а многие из них либо уехали, либо были принудительно мобилизованы. Вот и получается, что теперь негде вещать Дмитрию Гордону**, Сергею Лещенко, Богдану Буткевичу и прочим пропагандистам. Без работы останутся и военные телеэксперты, и говорящие головы Банковой.Ведь оказалось, что многие украинские телеканалы из соображений экономии и удобства держали свои облачные инфраструктуры в одном месте. Для понимания ситуации: когда выбивает обычного провайдера, переключаются на второго. Но когда выгорает сам сервер, на котором крутится система вещания телеканала, переключение BGP-маршрутов не помогает — нужно время на то, чтобы развернуть систему на совершенно новой инфраструктуре (в другом дата-центре или за границей) и синхронизировать с эфирной студией. Компания Cosmonova Broadcast (дочерняя структура Cosmonova) за последние годы стала основным игроком на рынке cloud play-out и транспортировки медиасигналов по IP-сетям на Украине. Многим каналам было проще и дешевле заказать у них комплексное решение "под ключ", чем строить собственные серверные. Проще говоря, жадность сгубила медиафраеров Украины, а ведь речь идет об олигархах — Пинчуке, Порошенко, Коломойском***. Правда, большинство медиамагнатов добровольно-принудительно передали свои медиа под контроль Офиса президента и, видимо, решили больше не напрягаться c их содержанием и техническим обеспечением. А смысл, если почти все каналы похожи как близнецы-братья и транслируют "потужность", русофобию и рейтинги поддержки Зеленского?Но теперь операция по раззомбированию населения Украины продвигается семимильными шагами — ведь РФ рушит главные информационные площадки страны. Примечательно, что Европейский совет по международным отношениям (ECFR) еще в 2022 году включил телевидение, радио, интернет и мобильную связь в систему национальной устойчивости Украины. Нет ТВ — нет и "незламности", которой так любит хвалиться глава киевского режима на международных форумах. Ведь отключение главных телекоммуникаций создает информационный вакуум в стране, и Зеленскому, как булгаковскому Шарикову, впору воскликнуть: "а где ж я буду харчеваться?", имея в виду медийный корм. Страховкой от информационного голода должны были стать социальные сети, VPN и передача телевидения через интернет. Но и тут Россия сыграла на опережение, выбив интернет-провайдеров типа "Водафона".То есть налицо изменение самой природы информационной войны. Зачем бить по телевышкам, когда можно просто снести дата-центр или последовательно уничтожать серверы, провайдеров, маршрутизаторы? И мы уже видим, как выстроенная командой Зеленского медиасистема теряет устойчивость. Украинская информационная модель военного времени строилась вокруг Банковой. Телевидение, сайты, YouTube-трансляции, социальные сети были закольцованы в единую систему распространения сообщений. Тех, что необходимы были киевскому режиму для того, чтобы регулярно промывать мозги граждан картинками вроде "кофе на набережной Ялты" или "горящий Кремль". Ну а кто не вписывался в эту парадигму, безжалостно уничтожали: вспомните, сколько медийщиков в первый год войны пересажала или выдавила из страны украинская власть — при помощи СБУ и грантовых активистов. После чего в стране, издевавшейся над читателями газеты "Правда", остался всего один канал, который сутками напролет транслировал "Единые новости".Но эфир — это ж не просто передача новостей. Это постоянное воспроизводство определенной картины происходящего: победные заявления властей, позитивная оценка ситуации на фронте ("потерь нет", ага), сообщения о бесконечной международной поддержке, сплачивание вокруг флага и т. п. Через экран украинцев убеждали в необходимости продолжения войны, оправдывали насильственную мобилизацию, продавливали снижение призывного возраста и смягчали коррупционные и политические скандалы. Теперь же привычный информационный "корм" исчезает так же быстро, как продукты с полок украинских супермаркетов. А это означает, что люди будут искать альтернативные источники информации, переходить в Telegram, YouTube, читать иностранные СМИ или просто получать меньшую дозу политического "облучения" от укрТВ. Так что поврежденная цифровая структура Украины — не столько дело техники, сколько колоссальный коммуникационный ущерб, который бьет по всей системе государственной пропаганды. Зеленский и его медиасистема уже не смогут оперативно обеспечить всеукраинский охват распространения собственной зомби-повестки, и правда о войне и военных преступлениях украинской власти и ее пособников полезет изо всех щелей.Без информационных костылей украинская власть начнет шататься куда активней, чем от ударов ВС РФ на поле боя. Потому что в современной войне контроль над информацией зависит не только от того, что именно говорят, но и от того, способна ли медиаструктура доставлять новости до аудитории. Киев эту возможность стремительно теряет.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, иностранный агент***Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20260928/politika-zelenskogo--samoubiystvenna-dlya-ukrainy-eksperty-o-situatsii-v-strane-1083454483.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, виктор пинчук, банковая
Российская армия лишает Зеленского его главного оружия
Россия начала отключать украинцам пропаганду. Удары российской армии по дата-центрам привели к сбоям в трансляциях украинского ТВ
Первыми "упали" телеканал "Новини. Live", "Армия ТВ" и детище Рината Ахметова* — телеканал "Мы — Украина+". Затем вырубили голос Петра Порошенко* — телеканал "Прямой". А уже в воскресенье замолчал самый главный пропагандистский рупор — телеканал "1+1", а также принадлежащий олигарху Виктору Пинчуку канал СТБ.
Прерван и эфир национального телемарафона, но его паузы пока локальные. Молчание укрСМИ связано с поражением дата-центров, которые с 24 по 26 сентября атаковали российские беспилотники.
В Минобороны России подтвердили, что удары прицельно наносились по телекоммуникационным и технологическим центрам, прежде всего по объектам компаний Cosmonova, "Датагруп", "Киевстар" и "Парковый". Именно они предоставляли вычислительные мощности, обеспечивали мобильный интернет и поддерживали работу систем спутниковой связи Starlink в интересах Вооруженных сил Украины.
В общем, ВСУ остаются "без глаз", а украинцы — без телемарафона. И что страшней для медийщика Зеленского — еще надо разобраться.
Украинские специалисты телевизионной отрасли раскрыли технические нюансы сбоя. В современном ТВ картинка из студии превращается в обычный цифровой поток данных (как видео на YouTube). Все данные сходятся в "перекресток" (дата-центр). Прежде чем попасть к вам на экран, сигнал от разных телеканалов идет в единый интернет-хаб, где собирается в один общий пакет. Это главный распределитель. Оттуда этот пакет данных рассылается дальше: на спутник, на вышки цифрового ТВ (Т2), кабельным операторам и в приложения (Megogo и другие). То есть когда выбивают такой интернет-центр, рушится сам "перекресток".
"Космический" масштаб проблем связан с тем, что центр Cosmonova, по которому удары наносились несколько раз, был не просто транзитным узлом связи, а профильным специализированным дата-центром, на котором держалась цифровая медиаинфраструктура. По сути, это "сердце" телерадиовещания Украины, которое предоставляло телеканалам услуги cloud play-out (облачного формирования эфира).
В нем же физически находились серверы, сформировавшие видеопотоки и сетку вещания каналов. Если эти серверы сгорели или разрушены, резервным маршрутам просто нечего передавать — нужно "поднимать" эфирные серверы с нуля на новых площадках, восстанавливая софт и базы данных из архивов.
И это не просто деньги, необходимы технические специалисты, а многие из них либо уехали, либо были принудительно мобилизованы. Вот и получается, что теперь негде вещать Дмитрию Гордону**, Сергею Лещенко, Богдану Буткевичу и прочим пропагандистам. Без работы останутся и военные телеэксперты, и говорящие головы Банковой.
Ведь оказалось, что многие украинские телеканалы из соображений экономии и удобства держали свои облачные инфраструктуры в одном месте. Для понимания ситуации: когда выбивает обычного провайдера, переключаются на второго. Но когда выгорает сам сервер, на котором крутится система вещания телеканала, переключение BGP-маршрутов не помогает — нужно время на то, чтобы развернуть систему на совершенно новой инфраструктуре (в другом дата-центре или за границей) и синхронизировать с эфирной студией.
Компания Cosmonova Broadcast (дочерняя структура Cosmonova) за последние годы стала основным игроком на рынке cloud play-out и транспортировки медиасигналов по IP-сетям на Украине. Многим каналам было проще и дешевле заказать у них комплексное решение "под ключ", чем строить собственные серверные. Проще говоря, жадность сгубила медиафраеров Украины, а ведь речь идет об олигархах — Пинчуке, Порошенко, Коломойском***.
Правда, большинство медиамагнатов добровольно-принудительно передали свои медиа под контроль Офиса президента и, видимо, решили больше не напрягаться c их содержанием и техническим обеспечением. А смысл, если почти все каналы похожи как близнецы-братья и транслируют "потужность", русофобию и рейтинги поддержки Зеленского?
Но теперь операция по раззомбированию населения Украины продвигается семимильными шагами — ведь РФ рушит главные информационные площадки страны.
Примечательно, что Европейский совет по международным отношениям (ECFR) еще в 2022 году включил телевидение, радио, интернет и мобильную связь в систему национальной устойчивости Украины. Нет ТВ — нет и "незламности", которой так любит хвалиться глава киевского режима на международных форумах.
Ведь отключение главных телекоммуникаций создает информационный вакуум в стране, и Зеленскому, как булгаковскому Шарикову, впору воскликнуть: "а где ж я буду харчеваться?", имея в виду медийный корм.
Страховкой от информационного голода должны были стать социальные сети, VPN и передача телевидения через интернет. Но и тут Россия сыграла на опережение, выбив интернет-провайдеров типа "Водафона".
То есть налицо изменение самой природы информационной войны. Зачем бить по телевышкам, когда можно просто снести дата-центр или последовательно уничтожать серверы, провайдеров, маршрутизаторы? И мы уже видим, как выстроенная командой Зеленского медиасистема теряет устойчивость.
Украинская информационная модель военного времени строилась вокруг Банковой. Телевидение, сайты, YouTube-трансляции, социальные сети были закольцованы в единую систему распространения сообщений. Тех, что необходимы были киевскому режиму для того, чтобы регулярно промывать мозги граждан картинками вроде "кофе на набережной Ялты" или "горящий Кремль".
Ну а кто не вписывался в эту парадигму, безжалостно уничтожали: вспомните, сколько медийщиков в первый год войны пересажала или выдавила из страны украинская власть — при помощи СБУ и грантовых активистов. После чего в стране, издевавшейся над читателями газеты "Правда", остался всего один канал, который сутками напролет транслировал "Единые новости".
Но эфир — это ж не просто передача новостей. Это постоянное воспроизводство определенной картины происходящего: победные заявления властей, позитивная оценка ситуации на фронте ("потерь нет", ага), сообщения о бесконечной международной поддержке, сплачивание вокруг флага и т. п. Через экран украинцев убеждали в необходимости продолжения войны, оправдывали насильственную мобилизацию, продавливали снижение призывного возраста и смягчали коррупционные и политические скандалы.
Теперь же привычный информационный "корм" исчезает так же быстро, как продукты с полок украинских супермаркетов. А это означает, что люди будут искать альтернативные источники информации, переходить в Telegram, YouTube, читать иностранные СМИ или просто получать меньшую дозу политического "облучения" от укрТВ.
Так что поврежденная цифровая структура Украины — не столько дело техники, сколько колоссальный коммуникационный ущерб, который бьет по всей системе государственной пропаганды. Зеленский и его медиасистема уже не смогут оперативно обеспечить всеукраинский охват распространения собственной зомби-повестки, и правда о войне и военных преступлениях украинской власти и ее пособников полезет изо всех щелей.
Без информационных костылей украинская власть начнет шататься куда активней, чем от ударов ВС РФ на поле боя. Потому что в современной войне контроль над информацией зависит не только от того, что именно говорят, но и от того, способна ли медиаструктура доставлять новости до аудитории. Киев эту возможность стремительно теряет.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, иностранный агент
***Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга