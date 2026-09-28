https://ukraina.ru/20260928/rossiyskaya-armiya-lishaet-zelenskogo-ego-glavnogo-oruzhiya-1083471353.html

Российская армия лишает Зеленского его главного оружия

Российская армия лишает Зеленского его главного оружия - 28.09.2026 Украина.ру

Российская армия лишает Зеленского его главного оружия

Россия начала отключать украинцам пропаганду. Удары российской армии по дата-центрам привели к сбоям в трансляциях украинского ТВ

2026-09-28T14:03

2026-09-28T14:03

2026-09-28T14:03

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

виктор пинчук

банковая

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Первыми "упали" телеканал "Новини. Live", "Армия ТВ" и детище Рината Ахметова* — телеканал "Мы — Украина+". Затем вырубили голос Петра Порошенко* — телеканал "Прямой". А уже в воскресенье замолчал самый главный пропагандистский рупор — телеканал "1+1", а также принадлежащий олигарху Виктору Пинчуку канал СТБ. Прерван и эфир национального телемарафона, но его паузы пока локальные. Молчание укрСМИ связано с поражением дата-центров, которые с 24 по 26 сентября атаковали российские беспилотники.В Минобороны России подтвердили, что удары прицельно наносились по телекоммуникационным и технологическим центрам, прежде всего по объектам компаний Cosmonova, "Датагруп", "Киевстар" и "Парковый". Именно они предоставляли вычислительные мощности, обеспечивали мобильный интернет и поддерживали работу систем спутниковой связи Starlink в интересах Вооруженных сил Украины. В общем, ВСУ остаются "без глаз", а украинцы — без телемарафона. И что страшней для медийщика Зеленского — еще надо разобраться.Украинские специалисты телевизионной отрасли раскрыли технические нюансы сбоя. В современном ТВ картинка из студии превращается в обычный цифровой поток данных (как видео на YouTube). Все данные сходятся в "перекресток" (дата-центр). Прежде чем попасть к вам на экран, сигнал от разных телеканалов идет в единый интернет-хаб, где собирается в один общий пакет. Это главный распределитель. Оттуда этот пакет данных рассылается дальше: на спутник, на вышки цифрового ТВ (Т2), кабельным операторам и в приложения (Megogo и другие). То есть когда выбивают такой интернет-центр, рушится сам "перекресток"."Космический" масштаб проблем связан с тем, что центр Cosmonova, по которому удары наносились несколько раз, был не просто транзитным узлом связи, а профильным специализированным дата-центром, на котором держалась цифровая медиаинфраструктура. По сути, это "сердце" телерадиовещания Украины, которое предоставляло телеканалам услуги cloud play-out (облачного формирования эфира). В нем же физически находились серверы, сформировавшие видеопотоки и сетку вещания каналов. Если эти серверы сгорели или разрушены, резервным маршрутам просто нечего передавать — нужно "поднимать" эфирные серверы с нуля на новых площадках, восстанавливая софт и базы данных из архивов. И это не просто деньги, необходимы технические специалисты, а многие из них либо уехали, либо были принудительно мобилизованы. Вот и получается, что теперь негде вещать Дмитрию Гордону**, Сергею Лещенко, Богдану Буткевичу и прочим пропагандистам. Без работы останутся и военные телеэксперты, и говорящие головы Банковой.Ведь оказалось, что многие украинские телеканалы из соображений экономии и удобства держали свои облачные инфраструктуры в одном месте. Для понимания ситуации: когда выбивает обычного провайдера, переключаются на второго. Но когда выгорает сам сервер, на котором крутится система вещания телеканала, переключение BGP-маршрутов не помогает — нужно время на то, чтобы развернуть систему на совершенно новой инфраструктуре (в другом дата-центре или за границей) и синхронизировать с эфирной студией. Компания Cosmonova Broadcast (дочерняя структура Cosmonova) за последние годы стала основным игроком на рынке cloud play-out и транспортировки медиасигналов по IP-сетям на Украине. Многим каналам было проще и дешевле заказать у них комплексное решение "под ключ", чем строить собственные серверные. Проще говоря, жадность сгубила медиафраеров Украины, а ведь речь идет об олигархах — Пинчуке, Порошенко, Коломойском***. Правда, большинство медиамагнатов добровольно-принудительно передали свои медиа под контроль Офиса президента и, видимо, решили больше не напрягаться c их содержанием и техническим обеспечением. А смысл, если почти все каналы похожи как близнецы-братья и транслируют "потужность", русофобию и рейтинги поддержки Зеленского?Но теперь операция по раззомбированию населения Украины продвигается семимильными шагами — ведь РФ рушит главные информационные площадки страны. Примечательно, что Европейский совет по международным отношениям (ECFR) еще в 2022 году включил телевидение, радио, интернет и мобильную связь в систему национальной устойчивости Украины. Нет ТВ — нет и "незламности", которой так любит хвалиться глава киевского режима на международных форумах. Ведь отключение главных телекоммуникаций создает информационный вакуум в стране, и Зеленскому, как булгаковскому Шарикову, впору воскликнуть: "а где ж я буду харчеваться?", имея в виду медийный корм. Страховкой от информационного голода должны были стать социальные сети, VPN и передача телевидения через интернет. Но и тут Россия сыграла на опережение, выбив интернет-провайдеров типа "Водафона".То есть налицо изменение самой природы информационной войны. Зачем бить по телевышкам, когда можно просто снести дата-центр или последовательно уничтожать серверы, провайдеров, маршрутизаторы? И мы уже видим, как выстроенная командой Зеленского медиасистема теряет устойчивость. Украинская информационная модель военного времени строилась вокруг Банковой. Телевидение, сайты, YouTube-трансляции, социальные сети были закольцованы в единую систему распространения сообщений. Тех, что необходимы были киевскому режиму для того, чтобы регулярно промывать мозги граждан картинками вроде "кофе на набережной Ялты" или "горящий Кремль". Ну а кто не вписывался в эту парадигму, безжалостно уничтожали: вспомните, сколько медийщиков в первый год войны пересажала или выдавила из страны украинская власть — при помощи СБУ и грантовых активистов. После чего в стране, издевавшейся над читателями газеты "Правда", остался всего один канал, который сутками напролет транслировал "Единые новости".Но эфир — это ж не просто передача новостей. Это постоянное воспроизводство определенной картины происходящего: победные заявления властей, позитивная оценка ситуации на фронте ("потерь нет", ага), сообщения о бесконечной международной поддержке, сплачивание вокруг флага и т. п. Через экран украинцев убеждали в необходимости продолжения войны, оправдывали насильственную мобилизацию, продавливали снижение призывного возраста и смягчали коррупционные и политические скандалы. Теперь же привычный информационный "корм" исчезает так же быстро, как продукты с полок украинских супермаркетов. А это означает, что люди будут искать альтернативные источники информации, переходить в Telegram, YouTube, читать иностранные СМИ или просто получать меньшую дозу политического "облучения" от укрТВ. Так что поврежденная цифровая структура Украины — не столько дело техники, сколько колоссальный коммуникационный ущерб, который бьет по всей системе государственной пропаганды. Зеленский и его медиасистема уже не смогут оперативно обеспечить всеукраинский охват распространения собственной зомби-повестки, и правда о войне и военных преступлениях украинской власти и ее пособников полезет изо всех щелей.Без информационных костылей украинская власть начнет шататься куда активней, чем от ударов ВС РФ на поле боя. Потому что в современной войне контроль над информацией зависит не только от того, что именно говорят, но и от того, способна ли медиаструктура доставлять новости до аудитории. Киев эту возможность стремительно теряет.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, иностранный агент***Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260928/politika-zelenskogo--samoubiystvenna-dlya-ukrainy-eksperty-o-situatsii-v-strane-1083454483.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, виктор пинчук, банковая