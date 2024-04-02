https://ukraina.ru/20240402/1054247252.html

Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и Белгорода

Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и Белгорода - 02.04.2024 Украина.ру

Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и Белгорода

Летом 2023 года ВСУ своей стратегической инициативой не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. Сейчас инициативой на фронте завладела армия РФ и могут выбирать время и место для главного удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-04-02T04:20

2024-04-02T04:20

2024-04-02T10:31

новости

россия

курск

брянск

сергей полетаев

вс рф

всу

наступление

сво

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042173842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0cd9b2eb127cd7284ebf983d9d3194b.jpg

Есть один момент, о котором редко говорят, но который очень важен. Сейчас российские военные владеют на фронте стратегической инициативой и могут выбирать время и место для главного удара, рассказал обозреватель.Это дает России значительное преимущество. ВС РФ еще не нанесли удар, а противник уже растягивает силы, опасаясь наступления, добавил он.Если ВС РФ удастся со стороны Белгорода, Курска, Брянска или даже с нескольких направлений нанести несколько ударов и продвинуться, это будет серьезный успех. Но там леса и наступать придется только по дорогам, что делает войска уязвимыми для вражеских БПЛА, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240330/1054193586.html

россия

курск

брянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курск, брянск, сергей полетаев , вс рф, всу, наступление, сво, граница