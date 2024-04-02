Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и Белгорода - 02.04.2024 Украина.ру
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Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и Белгорода
Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и Белгорода - 02.04.2024 Украина.ру
Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и Белгорода
Летом 2023 года ВСУ своей стратегической инициативой не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. Сейчас инициативой на фронте завладела армия РФ и могут выбирать время и место для главного удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-04-02T04:20
2024-04-02T10:31
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Есть один момент, о котором редко говорят, но который очень важен. Сейчас российские военные владеют на фронте стратегической инициативой и могут выбирать время и место для главного удара, рассказал обозреватель.Это дает России значительное преимущество. ВС РФ еще не нанесли удар, а противник уже растягивает силы, опасаясь наступления, добавил он.Если ВС РФ удастся со стороны Белгорода, Курска, Брянска или даже с нескольких направлений нанести несколько ударов и продвинуться, это будет серьезный успех. Но там леса и наступать придется только по дорогам, что делает войска уязвимыми для вражеских БПЛА, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240330/1054193586.html
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Новости, Россия, Курск, Брянск, Сергей Полетаев , ВС РФ, ВСУ, наступление, СВО, граница

Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и Белгорода

04:20 02.04.2024 (обновлено: 10:31 02.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Летом 2023 года ВСУ своей стратегической инициативой не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. Сейчас инициативой на фронте завладела армия РФ и могут выбирать время и место для главного удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Есть один момент, о котором редко говорят, но который очень важен. Сейчас российские военные владеют на фронте стратегической инициативой и могут выбирать время и место для главного удара, рассказал обозреватель.

"ВСУ своей стратегической инициативой летом 2023 года не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. А у нас есть возможность наступать не только на любом участке из уже имеющейся тысячи километров фронта, но и на дополнительных 600 километров", - отметил Полетаев.

Это дает России значительное преимущество. ВС РФ еще не нанесли удар, а противник уже растягивает силы, опасаясь наступления, добавил он.
Если ВС РФ удастся со стороны Белгорода, Курска, Брянска или даже с нескольких направлений нанести несколько ударов и продвинуться, это будет серьезный успех. Но там леса и наступать придется только по дорогам, что делает войска уязвимыми для вражеских БПЛА, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
30 марта, 11:03
Ростислав Ищенко: Верховная Рада трупами устилает дорогу к счастью, а Россия готова убить всех врагов Российское общество может требовать любое наказание за терроризм. Главное, чтобы общество понимало, что оно вводит закон не для кого-то, а для себя лично
 
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