Сергей Полетаев рассказал, как ВС РФ завладели инициативой и могут ударить с Курска, Брянска и Белгорода
04:20 02.04.2024 (обновлено: 10:31 02.04.2024)
Летом 2023 года ВСУ своей стратегической инициативой не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. Сейчас инициативой на фронте завладела армия РФ и могут выбирать время и место для главного удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Есть один момент, о котором редко говорят, но который очень важен. Сейчас российские военные владеют на фронте стратегической инициативой и могут выбирать время и место для главного удара, рассказал обозреватель.
"ВСУ своей стратегической инициативой летом 2023 года не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. А у нас есть возможность наступать не только на любом участке из уже имеющейся тысячи километров фронта, но и на дополнительных 600 километров", - отметил Полетаев.
Это дает России значительное преимущество. ВС РФ еще не нанесли удар, а противник уже растягивает силы, опасаясь наступления, добавил он.
Если ВС РФ удастся со стороны Белгорода, Курска, Брянска или даже с нескольких направлений нанести несколько ударов и продвинуться, это будет серьезный успех. Но там леса и наступать придется только по дорогам, что делает войска уязвимыми для вражеских БПЛА, заключил собеседник издания.
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