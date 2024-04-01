https://ukraina.ru/20240401/1054233538.html

Садистские "игры" ВСУ под Донецком: попасть дроном в голову российскому бойцу

Садистские "игры" ВСУ под Донецком: попасть дроном в голову российскому бойцу - 01.04.2024 Украина.ру

Садистские "игры" ВСУ под Донецком: попасть дроном в голову российскому бойцу

О ситуации на линии боевого соприкосновения, проходящей на северо-западе от столицы ДНР, рассказал изданию Украина.ру донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин

2024-04-01T15:34

2024-04-01T15:34

2024-04-01T17:34

эксклюзив

сво

спецоперация

марьинка

авдеевка

дроны

беспилотники

александр чаленко

донецкая народная республика

александр "варяг" матюшин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053044675_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_84a8654c55cc4f8450283191fa8fca2f.jpg.webp

В это воскресенье российские подразделения освободили населенный пункт Водяное, которое находится между Опытным, контролируемым Россией, и Нетайловым и Первомайским, которые пока еще не освобождены. Засевшие там подразделения ВСУ били во фланг российским штурмовым группам, которые берут Первомайское."Какого-то серьезного стратегического значения этот поселок для нас не имеет, кроме того, что это очередной наш населенный пункт, освобожденный от укропов. Но тут важно было, что Водяное как заноза входила в наши позиции и нам было важно от нее избавиться. Теперь этой занозы нет. Сейчас идут очень серьезные бои за Семеновку. Наши штурмовые группы снабжаются через дамбу – так опаснее, но так ближе. Между Семеновкой и Орловкой около километра. Можно было по полям везти б/к, но это дольше, чем через дамбу.На эти выходные в Бердычах мы уничтожили очередной "Абрамс" и два "Брэдли", но, к сожалению, сами потеряли один танк – Т-90. Его подбили с помощью FPV-дронов", – сообщил нам о ситуации на фронте наш собеседник.Сейчас под Донецком установилась теплая погода – 23 градуса тепла. Почва подсыхает, а значит, техника и бойцы в полях застревать из-за слякоти и месива под ногами не будут. Естественно, это приведет к интенсификации боевых действий на данном направлении."В Красногоровке бои идут на юго-востоке этого городка. Он, в отличие от Марьинки, очень серьезно укреплен. Почти как Авдеевка. В 2015 году наши разведгруппы могли доходить до середины Марьинки, а вот до середины Красногоровки уже в 2015 году не могли. Это тоже город-крепость. Видимо, пока не возьмем Карловку, чтобы перерезать снабжение гарнизона, мы Красногоровку не возьмем", – считает донецкий волонтер.Матюшин рассказал и о совершенно садистских и бесчеловечных "играх", которые устраивают украинские операторы дронов на линии боевого соприкосновения под Донецком."Как я вам говорил ранее, у ВСУ больше FPV-дронов, чем у нас. Объяснить, почему так, тяжело. Но если попытаться ответить на этот вопрос, то, по-видимому, тому есть несколько причин. Первая: у укропов теперь беспилотники – отдельный род войск, в отличие от нас. Поэтому ВСУ на государственной основе насыщают дронами и, главное, централизованно проводят обучение операторов.Второе ─ это европейская волонтерская помощь, которая беспрерывно течет в ВСУ. У нас, увы, почему-то в этом деле есть некоторое отставание.В эти выходные отвез с коллегами гуманитарную помощь на Донецкий фронт. Так вот, мне там боец с позывным "Питер", который воюет в Донбассе с 2015 года, рассказал совершенно дикую историю том, чем занимаются украинские операторы дронов.Если раньше укропы били дронами-камикадзе только тогда, когда видели группу наших бойцов, одиночек они не трогали, то теперь бьют и по одному нашему бойцу. Причем могут потратить на него целых три FPV-дрона, чего мы позволить себе не можем, а они могут.Причем эти садисты пытаются направить дрон в голову, чтобы взрывом оторвать ее. "Питер" привел мне пример: бьет дрон по нашему бойцу, промазал – направляют другой дрон. Если боец ранен, обездвижен, то в него летит третий дрон и именно в голову. Даже если наш боец упал замертво и долгое время лежит обездвиженным, все равно следующий дрон-камикадзе бьет в него, чтобы голова отлетела от тела.Это ж просто натуральный садизм и фашизм!" – возмущается Матюшин.

https://ukraina.ru/20240329/1054198783.html

https://ukraina.ru/20240328/1054175899.html

https://ukraina.ru/20240327/1054144811.html

марьинка

авдеевка

донецкая народная республика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, марьинка, авдеевка, дроны, беспилотники, александр чаленко, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, россия, вооруженные силы украины, украина.ру