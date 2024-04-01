Садистские "игры" ВСУ под Донецком: попасть дроном в голову российскому бойцу - 01.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240401/1054233538.html
Садистские "игры" ВСУ под Донецком: попасть дроном в голову российскому бойцу
Садистские "игры" ВСУ под Донецком: попасть дроном в голову российскому бойцу - 01.04.2024 Украина.ру
Садистские "игры" ВСУ под Донецком: попасть дроном в голову российскому бойцу
О ситуации на линии боевого соприкосновения, проходящей на северо-западе от столицы ДНР, рассказал изданию Украина.ру донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
2024-04-01T15:34
2024-04-01T17:34
эксклюзив
сво
спецоперация
марьинка
авдеевка
дроны
беспилотники
александр чаленко
донецкая народная республика
александр "варяг" матюшин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053044675_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_84a8654c55cc4f8450283191fa8fca2f.jpg.webp
В это воскресенье российские подразделения освободили населенный пункт Водяное, которое находится между Опытным, контролируемым Россией, и Нетайловым и Первомайским, которые пока еще не освобождены. Засевшие там подразделения ВСУ били во фланг российским штурмовым группам, которые берут Первомайское."Какого-то серьезного стратегического значения этот поселок для нас не имеет, кроме того, что это очередной наш населенный пункт, освобожденный от укропов. Но тут важно было, что Водяное как заноза входила в наши позиции и нам было важно от нее избавиться. Теперь этой занозы нет. Сейчас идут очень серьезные бои за Семеновку. Наши штурмовые группы снабжаются через дамбу – так опаснее, но так ближе. Между Семеновкой и Орловкой около километра. Можно было по полям везти б/к, но это дольше, чем через дамбу.На эти выходные в Бердычах мы уничтожили очередной "Абрамс" и два "Брэдли", но, к сожалению, сами потеряли один танк – Т-90. Его подбили с помощью FPV-дронов", – сообщил нам о ситуации на фронте наш собеседник.Сейчас под Донецком установилась теплая погода – 23 градуса тепла. Почва подсыхает, а значит, техника и бойцы в полях застревать из-за слякоти и месива под ногами не будут. Естественно, это приведет к интенсификации боевых действий на данном направлении."В Красногоровке бои идут на юго-востоке этого городка. Он, в отличие от Марьинки, очень серьезно укреплен. Почти как Авдеевка. В 2015 году наши разведгруппы могли доходить до середины Марьинки, а вот до середины Красногоровки уже в 2015 году не могли. Это тоже город-крепость. Видимо, пока не возьмем Карловку, чтобы перерезать снабжение гарнизона, мы Красногоровку не возьмем", – считает донецкий волонтер.Матюшин рассказал и о совершенно садистских и бесчеловечных "играх", которые устраивают украинские операторы дронов на линии боевого соприкосновения под Донецком."Как я вам говорил ранее, у ВСУ больше FPV-дронов, чем у нас. Объяснить, почему так, тяжело. Но если попытаться ответить на этот вопрос, то, по-видимому, тому есть несколько причин. Первая: у укропов теперь беспилотники – отдельный род войск, в отличие от нас. Поэтому ВСУ на государственной основе насыщают дронами и, главное, централизованно проводят обучение операторов.Второе ─ это европейская волонтерская помощь, которая беспрерывно течет в ВСУ. У нас, увы, почему-то в этом деле есть некоторое отставание.В эти выходные отвез с коллегами гуманитарную помощь на Донецкий фронт. Так вот, мне там боец с позывным "Питер", который воюет в Донбассе с 2015 года, рассказал совершенно дикую историю том, чем занимаются украинские операторы дронов.Если раньше укропы били дронами-камикадзе только тогда, когда видели группу наших бойцов, одиночек они не трогали, то теперь бьют и по одному нашему бойцу. Причем могут потратить на него целых три FPV-дрона, чего мы позволить себе не можем, а они могут.Причем эти садисты пытаются направить дрон в голову, чтобы взрывом оторвать ее. "Питер" привел мне пример: бьет дрон по нашему бойцу, промазал – направляют другой дрон. Если боец ранен, обездвижен, то в него летит третий дрон и именно в голову. Даже если наш боец упал замертво и долгое время лежит обездвиженным, все равно следующий дрон-камикадзе бьет в него, чтобы голова отлетела от тела.Это ж просто натуральный садизм и фашизм!" – возмущается Матюшин.
https://ukraina.ru/20240329/1054198783.html
https://ukraina.ru/20240328/1054175899.html
https://ukraina.ru/20240327/1054144811.html
марьинка
авдеевка
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053044675_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_934c0a19fe7bc2023d07e11ac02a9c99.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, марьинка, авдеевка, дроны, беспилотники, александр чаленко, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, россия, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Марьинка, Авдеевка, дроны, беспилотники, Александр Чаленко, Донецкая Народная Республика, Александр "Варяг" Матюшин, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Садистские "игры" ВСУ под Донецком: попасть дроном в голову российскому бойцу

15:34 01.04.2024 (обновлено: 17:34 01.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
О ситуации на линии боевого соприкосновения, проходящей на северо-западе от столицы ДНР, рассказал изданию Украина.ру донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
В это воскресенье российские подразделения освободили населенный пункт Водяное, которое находится между Опытным, контролируемым Россией, и Нетайловым и Первомайским, которые пока еще не освобождены. Засевшие там подразделения ВСУ били во фланг российским штурмовым группам, которые берут Первомайское.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
29 марта, 18:09
Донецко-Бахмутский фронт. У ВСУ необъяснимое преимущество в дронахДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения и о том, как российские бойцы противодействуют украинским дронам-камикадзе
"Какого-то серьезного стратегического значения этот поселок для нас не имеет, кроме того, что это очередной наш населенный пункт, освобожденный от укропов. Но тут важно было, что Водяное как заноза входила в наши позиции и нам было важно от нее избавиться. Теперь этой занозы нет.
Сейчас идут очень серьезные бои за Семеновку. Наши штурмовые группы снабжаются через дамбу – так опаснее, но так ближе. Между Семеновкой и Орловкой около километра. Можно было по полям везти б/к, но это дольше, чем через дамбу.
На эти выходные в Бердычах мы уничтожили очередной "Абрамс" и два "Брэдли", но, к сожалению, сами потеряли один танк – Т-90. Его подбили с помощью FPV-дронов", – сообщил нам о ситуации на фронте наш собеседник.
Сейчас под Донецком установилась теплая погода – 23 градуса тепла. Почва подсыхает, а значит, техника и бойцы в полях застревать из-за слякоти и месива под ногами не будут. Естественно, это приведет к интенсификации боевых действий на данном направлении.
"В Красногоровке бои идут на юго-востоке этого городка. Он, в отличие от Марьинки, очень серьезно укреплен. Почти как Авдеевка. В 2015 году наши разведгруппы могли доходить до середины Марьинки, а вот до середины Красногоровки уже в 2015 году не могли. Это тоже город-крепость. Видимо, пока не возьмем Карловку, чтобы перерезать снабжение гарнизона, мы Красногоровку не возьмем", – считает донецкий волонтер.
Матюшин рассказал и о совершенно садистских и бесчеловечных "играх", которые устраивают украинские операторы дронов на линии боевого соприкосновения под Донецком.
"Как я вам говорил ранее, у ВСУ больше FPV-дронов, чем у нас. Объяснить, почему так, тяжело. Но если попытаться ответить на этот вопрос, то, по-видимому, тому есть несколько причин. Первая: у укропов теперь беспилотники – отдельный род войск, в отличие от нас. Поэтому ВСУ на государственной основе насыщают дронами и, главное, централизованно проводят обучение операторов.
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 19:24
Окно возможностей: если российская армия хочет наступать, то делать это нужно сейчасМногие политики и военные эксперты как украинские, так и российские пророчат, что в период апреля – мая начнется новое широкомасштабное российское наступление
Второе ─ это европейская волонтерская помощь, которая беспрерывно течет в ВСУ. У нас, увы, почему-то в этом деле есть некоторое отставание.
В эти выходные отвез с коллегами гуманитарную помощь на Донецкий фронт. Так вот, мне там боец с позывным "Питер", который воюет в Донбассе с 2015 года, рассказал совершенно дикую историю том, чем занимаются украинские операторы дронов.
Если раньше укропы били дронами-камикадзе только тогда, когда видели группу наших бойцов, одиночек они не трогали, то теперь бьют и по одному нашему бойцу. Причем могут потратить на него целых три FPV-дрона, чего мы позволить себе не можем, а они могут.
27 марта, 15:00
Российская армия готовится к броску на Нью-Йорк и на столицу батьки МахноОполченец первой волны и донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в беседе с изданием Украина.ру сказал, что инициатива на линии боевого соприкосновения по всей Новороссии от Днепра до Купянска окончательно и бесповоротно перешла к российской армии
Причем эти садисты пытаются направить дрон в голову, чтобы взрывом оторвать ее. "Питер" привел мне пример: бьет дрон по нашему бойцу, промазал – направляют другой дрон. Если боец ранен, обездвижен, то в него летит третий дрон и именно в голову. Даже если наш боец упал замертво и долгое время лежит обездвиженным, все равно следующий дрон-камикадзе бьет в него, чтобы голова отлетела от тела.
Это ж просто натуральный садизм и фашизм!" – возмущается Матюшин.
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияМарьинкаАвдеевкадроныбеспилотникиАлександр ЧаленкоДонецкая Народная РеспубликаАлександр "Варяг" МатюшинРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
22:59Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
22:33Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
22:08В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
21:52Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
21:44Зеленский инициирует реформирование правительства, заявили в ОП
21:12СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"
20:51Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом
20:37Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"
20:11ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
19:58Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
19:40Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
19:12Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд
18:49Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
18:31Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
18:30"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине
18:14ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
18:01Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с Запада
18:00В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
18:00Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией
Лента новостейМолния