https://ukraina.ru/20240401/1054226078.html

СБУ и терроризм, "Баба-яга" и борьба с ней. Главное на Украине на утро 1 апреля

СБУ и терроризм, "Баба-яга" и борьба с ней. Главное на Украине на утро 1 апреля - 01.04.2024 Украина.ру

СБУ и терроризм, "Баба-яга" и борьба с ней. Главное на Украине на утро 1 апреля

МИД России потребовал выдать главу СБУ Василия Малюка, в СБУ ответили. Российские военные рассказали о месте происхождения "Бабы-яги" и о том, как с ней бороться

2024-04-01T09:35

2024-04-01T09:35

2024-04-01T10:24

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василий малюк

сбу

русский добровольческий корпус

захар прилепин

илья кива

крымский мост

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Министерство иностранных дел России заявило, что проведённые российской стороной следственные действия указывают на связь Украины с терактами на территории России, в том числе с терактом в "Крокус Сити Холле"."Совершённый 22 марта в Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", – указывалось в заявлении МИД РФ.Также министерство вспомнило о других терактах, в которых погибли философ и журналист Дарья Дугина, военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, водитель писателя Захара Прилепина Александр Шубин. Вспомнил МИД РФ о пяти погибших во время осуществлённого СБУ теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, а также о 42 раненых во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге — взрыва, в котором погиб Фомин."Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК* – запрещённая в РФ организация. – Ред.)", – указывалось в заявлении Министерства иностранных дел России.В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц."В числе этих требований – арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации. Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства", – подчеркнули в МИД РФ.В заявлении также указали, что российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб."Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность", – указали в Министерстве иностранных дел России.На заявление МИД РФ уже ответили в Службе безопасности Украины."Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск... Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи... Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие", – отметили в СБУ в комментарии "Украинской правде".В украинской спецслужбе назвали заявление МИД РФ ничтожным."Любые слова российского МИДа являются ничтожными. РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания, – на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли", – подытожили в СБУ.Ранее, 25 марта, глава СБУ Малюк в интервью ICTV признался в организации теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года."Разработкой данного оперативного замысла и реализацией мы занялись ещё в марте 22-го года и успешно мы его реализовали 8 октября того же года, на следующий день после дня рождения Путина. Это была непростая реализация, непростая разработка. Много тернистых путей нам пришлось пройти, чтобы всё успешно завершить. Работали мы СВП — самодельными взрывными устройствами, которые были закамуфлированы под рулоны с плёнками, — это та группа товаров, которая органично ехала сезонно в Крым осенью 22-го года, поскольку температура воздуха падала и люди в теплицах начинали выращивать какие-то свои овощи. Да, использовали мы гексогеновую смесь специальную. Её общий вес был 14 тонн. В тротиловом эквиваленте это 21 тонна. Была использована сверхсложная тройная взаимодублирующая система детонации. Кстати, сработала третья, поскольку первые две нам действительно РЭБами сбили русаки и поскольку там работали мощные РЭБы. И вы все помните то адское для врага утро, когда замысел мы реализовали. Это был первый этап той операции по Крымскому мосту. И я скажу откровенно: именно после этой операции топ-руководители западных спецслужб сказали: "Вы лучшие, мы снимаем шляпы", – рассказал Малюк.Кроме того, он детально описал обстоятельства терактов, в которых погибли военкор Фомин, ополченец Шубин, бывший народный депутат Украины Илья Кива, а также генпрокурор ЛНР Сергей Горенко."Официально мы этого признавать не будем. Но вместе с тем я расскажу вам отдельные детали. С кого начнём? Кива? ...Оружие калибром 9Х19, короткая, нарезная. Сработали в район грудной клетки с дальнейшим контрольным выстрелом в голову, и он остался навсегда с местом своего постоянного жительства в Подмосковье. Это касательно Кивы. Татарский... там (в статуэтке. – Ред.) было 400 г термобара, и сработало как бритва по отношению к нему. Тут всё понятно. Прилепин... ехал на свою дачу, и по дороге произошло срабатывание противотанковой мины... Горенко — генпрокурор ЛНР... взорвался в своём кабинете со своим заместителем. Кстати, долгое время они думали, что ракета в окно влетела. 800 г С4, т. е. пластида было в кабинете", – отметил Малюк.По его словам, о подобных терактах можно говорить ещё долго."Но официально вам могу сказать: Служба безопасности Украины никак это (убийства Фомина, Кивы, Шубина, Горенко, покушение на Прилепина. – Ред.) не прокомментирует никогда", – подчеркнул Малюк.Но до этого он прямо указал, что теракт на Крымском мосту – дело рук СБУ."Баба-яга" и борьба с нейСпециалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", в результате чего удалось узнать координаты его места сборки и цепочку поставок его комплектующих, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин."Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба-яга", тогда даже названия такого не было. …Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов", – отметил он.По словам Кузякина, по навигационному компьютеру и полётному контроллеру удалось восстановить полную картину не только боевого применения "Баба-яги", но также логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов. Вся полученная и получаемая специалистами ЦКБР при изучении трофейных дронов информация передаётся "в органы и профильные организации", подчеркнул Кузякин."Это как раз тот случай, когда элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника", – отметил гендиректор ЦКБР.Также в ночь на 1 апреля стало известно об уничтожении очередного дрона "Баба-яга" проектом "Молот ведьм"."Сегодня ночью команда "Молота ведьм" вместе с 381 САП сбили очередной агродрон типа "Баба-яга". "Яга" была сбита вместе с БК до выполнения её боевой задачи по сбросам, тем самым была спасена очередная единица техники и человеческие жизни, которые она могла загубить. Агродрон был сбит из РПК-74, который модернизирован комплектом "Молота ведьм" – тренога от московских кулибиных, тепловизионный прицел, ДТК "Конкурент" и магазин отработали на все 100%, дрон был сбит в полёте, дистанция поражения около – 200–250 метров. При попадании было возгорание аккумулятора, "Яга" красиво упала огненным шаром и сгорела, поэтому из трофеев только лучи и сбросы. Ну а мы продолжаем работу, продолжаем охоту", – указывалось в сообщении проекта.Там же были опубликованы фотографии с места событий."Бабой-ягой" российские военные называют переделанную модель сельскохозяйственных БПЛА, которую украинские военные используют для бомбардировок. Как правило, "Баба-яга" несёт на себе 120-мм мины и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 кг.

https://ukraina.ru/20240331/1054219237.html

https://ukraina.ru/20240331/1054211908.html

https://ukraina.ru/20240331/1054209968.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, василий малюк, сбу, русский добровольческий корпус, захар прилепин, илья кива, крымский мост, мид