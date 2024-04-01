СБУ и терроризм, "Баба-яга" и борьба с ней. Главное на Украине на утро 1 апреля - 01.04.2024 Украина.ру
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СБУ и терроризм, "Баба-яга" и борьба с ней. Главное на Украине на утро 1 апреля
СБУ и терроризм, "Баба-яга" и борьба с ней. Главное на Украине на утро 1 апреля - 01.04.2024 Украина.ру
СБУ и терроризм, "Баба-яга" и борьба с ней. Главное на Украине на утро 1 апреля
МИД России потребовал выдать главу СБУ Василия Малюка, в СБУ ответили. Российские военные рассказали о месте происхождения "Бабы-яги" и о том, как с ней бороться
2024-04-01T09:35
2024-04-01T10:24
эксклюзив
хроники
украина
россия
василий малюк
сбу
русский добровольческий корпус
захар прилепин
илья кива
крымский мост
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Министерство иностранных дел России заявило, что проведённые российской стороной следственные действия указывают на связь Украины с терактами на территории России, в том числе с терактом в "Крокус Сити Холле"."Совершённый 22 марта в Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", – указывалось в заявлении МИД РФ.Также министерство вспомнило о других терактах, в которых погибли философ и журналист Дарья Дугина, военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, водитель писателя Захара Прилепина Александр Шубин. Вспомнил МИД РФ о пяти погибших во время осуществлённого СБУ теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, а также о 42 раненых во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге — взрыва, в котором погиб Фомин."Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК* – запрещённая в РФ организация. – Ред.)", – указывалось в заявлении Министерства иностранных дел России.В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц."В числе этих требований – арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации. Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства", – подчеркнули в МИД РФ.В заявлении также указали, что российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб."Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность", – указали в Министерстве иностранных дел России.На заявление МИД РФ уже ответили в Службе безопасности Украины."Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск... Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи... Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие", – отметили в СБУ в комментарии "Украинской правде".В украинской спецслужбе назвали заявление МИД РФ ничтожным."Любые слова российского МИДа являются ничтожными. РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания, – на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли", – подытожили в СБУ.Ранее, 25 марта, глава СБУ Малюк в интервью ICTV признался в организации теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года."Разработкой данного оперативного замысла и реализацией мы занялись ещё в марте 22-го года и успешно мы его реализовали 8 октября того же года, на следующий день после дня рождения Путина. Это была непростая реализация, непростая разработка. Много тернистых путей нам пришлось пройти, чтобы всё успешно завершить. Работали мы СВП — самодельными взрывными устройствами, которые были закамуфлированы под рулоны с плёнками, — это та группа товаров, которая органично ехала сезонно в Крым осенью 22-го года, поскольку температура воздуха падала и люди в теплицах начинали выращивать какие-то свои овощи. Да, использовали мы гексогеновую смесь специальную. Её общий вес был 14 тонн. В тротиловом эквиваленте это 21 тонна. Была использована сверхсложная тройная взаимодублирующая система детонации. Кстати, сработала третья, поскольку первые две нам действительно РЭБами сбили русаки и поскольку там работали мощные РЭБы. И вы все помните то адское для врага утро, когда замысел мы реализовали. Это был первый этап той операции по Крымскому мосту. И я скажу откровенно: именно после этой операции топ-руководители западных спецслужб сказали: "Вы лучшие, мы снимаем шляпы", – рассказал Малюк.Кроме того, он детально описал обстоятельства терактов, в которых погибли военкор Фомин, ополченец Шубин, бывший народный депутат Украины Илья Кива, а также генпрокурор ЛНР Сергей Горенко."Официально мы этого признавать не будем. Но вместе с тем я расскажу вам отдельные детали. С кого начнём? Кива? ...Оружие калибром 9Х19, короткая, нарезная. Сработали в район грудной клетки с дальнейшим контрольным выстрелом в голову, и он остался навсегда с местом своего постоянного жительства в Подмосковье. Это касательно Кивы. Татарский... там (в статуэтке. – Ред.) было 400 г термобара, и сработало как бритва по отношению к нему. Тут всё понятно. Прилепин... ехал на свою дачу, и по дороге произошло срабатывание противотанковой мины... Горенко — генпрокурор ЛНР... взорвался в своём кабинете со своим заместителем. Кстати, долгое время они думали, что ракета в окно влетела. 800 г С4, т. е. пластида было в кабинете", – отметил Малюк.По его словам, о подобных терактах можно говорить ещё долго."Но официально вам могу сказать: Служба безопасности Украины никак это (убийства Фомина, Кивы, Шубина, Горенко, покушение на Прилепина. – Ред.) не прокомментирует никогда", – подчеркнул Малюк.Но до этого он прямо указал, что теракт на Крымском мосту – дело рук СБУ."Баба-яга" и борьба с нейСпециалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", в результате чего удалось узнать координаты его места сборки и цепочку поставок его комплектующих, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин."Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба-яга", тогда даже названия такого не было. …Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов", – отметил он.По словам Кузякина, по навигационному компьютеру и полётному контроллеру удалось восстановить полную картину не только боевого применения "Баба-яги", но также логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов. Вся полученная и получаемая специалистами ЦКБР при изучении трофейных дронов информация передаётся "в органы и профильные организации", подчеркнул Кузякин."Это как раз тот случай, когда элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника", – отметил гендиректор ЦКБР.Также в ночь на 1 апреля стало известно об уничтожении очередного дрона "Баба-яга" проектом "Молот ведьм"."Сегодня ночью команда "Молота ведьм" вместе с 381 САП сбили очередной агродрон типа "Баба-яга". "Яга" была сбита вместе с БК до выполнения её боевой задачи по сбросам, тем самым была спасена очередная единица техники и человеческие жизни, которые она могла загубить. Агродрон был сбит из РПК-74, который модернизирован комплектом "Молота ведьм" – тренога от московских кулибиных, тепловизионный прицел, ДТК "Конкурент" и магазин отработали на все 100%, дрон был сбит в полёте, дистанция поражения около – 200–250 метров. При попадании было возгорание аккумулятора, "Яга" красиво упала огненным шаром и сгорела, поэтому из трофеев только лучи и сбросы. Ну а мы продолжаем работу, продолжаем охоту", – указывалось в сообщении проекта.Там же были опубликованы фотографии с места событий."Бабой-ягой" российские военные называют переделанную модель сельскохозяйственных БПЛА, которую украинские военные используют для бомбардировок. Как правило, "Баба-яга" несёт на себе 120-мм мины и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 кг.
https://ukraina.ru/20240331/1054219237.html
https://ukraina.ru/20240331/1054211908.html
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Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, россия, василий малюк, сбу, русский добровольческий корпус, захар прилепин, илья кива, крымский мост, мид
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Василий Малюк, СБУ, Русский добровольческий корпус, Захар Прилепин, Илья Кива, Крымский мост, МИД

СБУ и терроризм, "Баба-яга" и борьба с ней. Главное на Украине на утро 1 апреля

09:35 01.04.2024 (обновлено: 10:24 01.04.2024)
 
© Фото : скриншот видео ICTVВасилий Малюк
Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : скриншот видео ICTV
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
МИД России потребовал выдать главу СБУ Василия Малюка, в СБУ ответили. Российские военные рассказали о месте происхождения "Бабы-яги" и о том, как с ней бороться
Министерство иностранных дел России заявило, что проведённые российской стороной следственные действия указывают на связь Украины с терактами на территории России, в том числе с терактом в "Крокус Сити Холле".
"Совершённый 22 марта в Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", – указывалось в заявлении МИД РФ.
Также министерство вспомнило о других терактах, в которых погибли философ и журналист Дарья Дугина, военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, водитель писателя Захара Прилепина Александр Шубин. Вспомнил МИД РФ о пяти погибших во время осуществлённого СБУ теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, а также о 42 раненых во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге — взрыва, в котором погиб Фомин.
"Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК* – запрещённая в РФ организация. – Ред.)", – указывалось в заявлении Министерства иностранных дел России.
В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц.
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Вчера, 18:42
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"В числе этих требований – арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации. Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства", – подчеркнули в МИД РФ.
В заявлении также указали, что российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб.
"Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность", – указали в Министерстве иностранных дел России.
На заявление МИД РФ уже ответили в Службе безопасности Украины.
"Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск... Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи... Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие", – отметили в СБУ в комментарии "Украинской правде".
В украинской спецслужбе назвали заявление МИД РФ ничтожным.
"Любые слова российского МИДа являются ничтожными. РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания, – на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли", – подытожили в СБУ.
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Ранее, 25 марта, глава СБУ Малюк в интервью ICTV признался в организации теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года.
"Разработкой данного оперативного замысла и реализацией мы занялись ещё в марте 22-го года и успешно мы его реализовали 8 октября того же года, на следующий день после дня рождения Путина. Это была непростая реализация, непростая разработка. Много тернистых путей нам пришлось пройти, чтобы всё успешно завершить. Работали мы СВП — самодельными взрывными устройствами, которые были закамуфлированы под рулоны с плёнками, — это та группа товаров, которая органично ехала сезонно в Крым осенью 22-го года, поскольку температура воздуха падала и люди в теплицах начинали выращивать какие-то свои овощи. Да, использовали мы гексогеновую смесь специальную. Её общий вес был 14 тонн. В тротиловом эквиваленте это 21 тонна. Была использована сверхсложная тройная взаимодублирующая система детонации. Кстати, сработала третья, поскольку первые две нам действительно РЭБами сбили русаки и поскольку там работали мощные РЭБы. И вы все помните то адское для врага утро, когда замысел мы реализовали. Это был первый этап той операции по Крымскому мосту. И я скажу откровенно: именно после этой операции топ-руководители западных спецслужб сказали: "Вы лучшие, мы снимаем шляпы", – рассказал Малюк.
Кроме того, он детально описал обстоятельства терактов, в которых погибли военкор Фомин, ополченец Шубин, бывший народный депутат Украины Илья Кива, а также генпрокурор ЛНР Сергей Горенко.
"Официально мы этого признавать не будем. Но вместе с тем я расскажу вам отдельные детали. С кого начнём? Кива? ...Оружие калибром 9Х19, короткая, нарезная. Сработали в район грудной клетки с дальнейшим контрольным выстрелом в голову, и он остался навсегда с местом своего постоянного жительства в Подмосковье. Это касательно Кивы. Татарский... там (в статуэтке. – Ред.) было 400 г термобара, и сработало как бритва по отношению к нему. Тут всё понятно. Прилепин... ехал на свою дачу, и по дороге произошло срабатывание противотанковой мины... Горенко — генпрокурор ЛНР... взорвался в своём кабинете со своим заместителем. Кстати, долгое время они думали, что ракета в окно влетела. 800 г С4, т. е. пластида было в кабинете", – отметил Малюк.
По его словам, о подобных терактах можно говорить ещё долго.
"Но официально вам могу сказать: Служба безопасности Украины никак это (убийства Фомина, Кивы, Шубина, Горенко, покушение на Прилепина. – Ред.) не прокомментирует никогда", – подчеркнул Малюк.
Но до этого он прямо указал, что теракт на Крымском мосту – дело рук СБУ.
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"Баба-яга" и борьба с ней
Специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", в результате чего удалось узнать координаты его места сборки и цепочку поставок его комплектующих, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.
"Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба-яга", тогда даже названия такого не было. …Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов", – отметил он.
По словам Кузякина, по навигационному компьютеру и полётному контроллеру удалось восстановить полную картину не только боевого применения "Баба-яги", но также логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов. Вся полученная и получаемая специалистами ЦКБР при изучении трофейных дронов информация передаётся "в органы и профильные организации", подчеркнул Кузякин.
"Это как раз тот случай, когда элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника", – отметил гендиректор ЦКБР.
Также в ночь на 1 апреля стало известно об уничтожении очередного дрона "Баба-яга" проектом "Молот ведьм".
"Сегодня ночью команда "Молота ведьм" вместе с 381 САП сбили очередной агродрон типа "Баба-яга". "Яга" была сбита вместе с БК до выполнения её боевой задачи по сбросам, тем самым была спасена очередная единица техники и человеческие жизни, которые она могла загубить. Агродрон был сбит из РПК-74, который модернизирован комплектом "Молота ведьм" – тренога от московских кулибиных, тепловизионный прицел, ДТК "Конкурент" и магазин отработали на все 100%, дрон был сбит в полёте, дистанция поражения около – 200–250 метров. При попадании было возгорание аккумулятора, "Яга" красиво упала огненным шаром и сгорела, поэтому из трофеев только лучи и сбросы. Ну а мы продолжаем работу, продолжаем охоту", – указывалось в сообщении проекта.
Там же были опубликованы фотографии с места событий.
"Бабой-ягой" российские военные называют переделанную модель сельскохозяйственных БПЛА, которую украинские военные используют для бомбардировок. Как правило, "Баба-яга" несёт на себе 120-мм мины и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 кг.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияВасилий МалюкСБУРусский добровольческий корпусЗахар ПрилепинИлья КиваКрымский мостМИД
 
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