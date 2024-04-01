https://ukraina.ru/20240401/1054225332.html

Главное за ночь 1 апреля

Главное за ночь 1 апреля - 01.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 1 апреля

Средства ПВО за ночь перехватили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны. Украина.ру, 01.04.2024

2024-04-01T08:03

2024-04-01T08:03

2024-04-01T08:07

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Средства ПВО за ночь перехватили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны.Россия считает слова французского президента Эммануэля Макрона подтверждением успешных действий войск РФ на Украине, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Что же касается провокационных заявлений французского президента Макрона, то мы расцениваем их как подтверждение успешных действий российских войск и провала контрнаступления ВСУ. Помимо прочего, они тесно связаны и с политической повесткой дня во Франции, включая потерю Парижем влияния в Африке, срыв сделки по атомным подлодкам с Австралией", - сказал Гаврилов.Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, открывшим Москве путь к новым экономическим партнерствам, заявили опрошенные изданием Daily Mail эксперты.Как отмечает издание, эксперты "забили тревогу" из-за того, что европейские страны в будущем будут становиться только слабее в экономическом плане и сильнее зависеть от США.Россия за почти два года с начала действия указа президента о продаже недружественным странам природного газа за рубли, получила за счет поставок в европейские недружественные страны как минимум 2,3 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных Евростата и платформы ООН Comtrade.

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новости, россия, эммануэль макрон, украина, минобороны, вооруженные силы украины, оон, белгородская область