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Российский историк предрек незавидную судьбу Буданову*

Российский историк предрек незавидную судьбу Буданову* - 31.03.2024 Украина.ру

Российский историк предрек незавидную судьбу Буданову*

Российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал недавнее заявление главы ФСБ о том, что руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов* теперь является законной целью для России

2024-03-31T10:00

2024-03-31T10:00

2024-03-31T10:00

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"Здесь вопрос политического решения. Если такое политическое решение будет принято, я, честно говоря, на это очень сильно надеюсь, то реализация его рано или поздно произойдет. Мы помним судьбу господина Дудаева, его замечательную фотографию, когда на него летит ракета. Ну, в общем, это технические вещи с реализацией. Если решения будут, то, вне всякого сомнения, рано или поздно господин Буданов* присоединится к господину Дудаеву. Ну вот все, что можно по этому поводу сказать", - отметил Дюков.Лидер чеченских сепаратистов, глава непризнанной республики Ичкерия Джохар Дудаев был убит ударом ракеты, который настиг его в чеченском селе Гехи-Чу в тот момент, когда он говорил по спутниковому телефону.*Признан в России экстремистом и террористом.Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов присоединится к господину Дудаеву читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, кирилл буданов, александр дюков, фсб