Миротворец без перегибов: востоковед объяснила позицию Китая по конфликту на Украине - 31.03.2024 Украина.ру
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Миротворец без перегибов: востоковед объяснила позицию Китая по конфликту на Украине
Миротворец без перегибов: востоковед объяснила позицию Китая по конфликту на Украине - 31.03.2024 Украина.ру
Миротворец без перегибов: востоковед объяснила позицию Китая по конфликту на Украине
Китай не хочет жертвовать своими интересами и ссориться с Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВР РАН, старший преподаватель НИУ ВШЭ СПб, руководитель проекта Laboratorium Orientale Ольга Бонч-Осмоловская
2024-03-31T09:55
2024-03-31T09:55
новости
китай
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Россия нужна Китаю как эффективный союзник на мировой арене, и в этом смысле КНР, конечно, будет выступать против попыток ЕС и США исключить Россию из западной политики, отметила она.При этом чрезмерное усиление России тоже вопрос сложный, равно как Китай не торопится жертвовать своими интересами и ссориться с Западом, добавила эксперт.Недавно в Давосе обсуждалась и Украина (военная поддержка, варианты мирного соглашения), однако основной вывод как был, так и остался: без участия России к мирному соглашению прийти нельзя, напомнила востоковед.Для Китая это тоже очевидно, и показательно, что китайская сторона отказалась от участия в этих переговорах. В этом отношении позиция КНР стабильна с самого начала конфликта, и иначе как союзнической ее трудно назвать, подытожила она.
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новости, китай, украина, россия
Новости, Китай, Украина, Россия

Миротворец без перегибов: востоковед объяснила позицию Китая по конфликту на Украине

09:55 31.03.2024
 
© Фото : kit.aiКитай украина флаг
Китай украина флаг - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : kit.ai
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Китай не хочет жертвовать своими интересами и ссориться с Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВР РАН, старший преподаватель НИУ ВШЭ СПб, руководитель проекта Laboratorium Orientale Ольга Бонч-Осмоловская
Россия нужна Китаю как эффективный союзник на мировой арене, и в этом смысле КНР, конечно, будет выступать против попыток ЕС и США исключить Россию из западной политики, отметила она.
При этом чрезмерное усиление России тоже вопрос сложный, равно как Китай не торопится жертвовать своими интересами и ссориться с Западом, добавила эксперт.
"За два прошедших года мы видим, что в украинском вопросе Китай позиционирует себя миротворцем, без очевидных перегибов, но твердо поддерживая Россию", - сказала Бонч-Осмоловская.
Недавно в Давосе обсуждалась и Украина (военная поддержка, варианты мирного соглашения), однако основной вывод как был, так и остался: без участия России к мирному соглашению прийти нельзя, напомнила востоковед.
Для Китая это тоже очевидно, и показательно, что китайская сторона отказалась от участия в этих переговорах. В этом отношении позиция КНР стабильна с самого начала конфликта, и иначе как союзнической ее трудно назвать, подытожила она.
 
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