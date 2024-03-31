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Миротворец без перегибов: востоковед объяснила позицию Китая по конфликту на Украине

Миротворец без перегибов: востоковед объяснила позицию Китая по конфликту на Украине - 31.03.2024 Украина.ру

Миротворец без перегибов: востоковед объяснила позицию Китая по конфликту на Украине

Китай не хочет жертвовать своими интересами и ссориться с Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВР РАН, старший преподаватель НИУ ВШЭ СПб, руководитель проекта Laboratorium Orientale Ольга Бонч-Осмоловская

2024-03-31T09:55

2024-03-31T09:55

2024-03-31T09:55

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Россия нужна Китаю как эффективный союзник на мировой арене, и в этом смысле КНР, конечно, будет выступать против попыток ЕС и США исключить Россию из западной политики, отметила она.При этом чрезмерное усиление России тоже вопрос сложный, равно как Китай не торопится жертвовать своими интересами и ссориться с Западом, добавила эксперт.Недавно в Давосе обсуждалась и Украина (военная поддержка, варианты мирного соглашения), однако основной вывод как был, так и остался: без участия России к мирному соглашению прийти нельзя, напомнила востоковед.Для Китая это тоже очевидно, и показательно, что китайская сторона отказалась от участия в этих переговорах. В этом отношении позиция КНР стабильна с самого начала конфликта, и иначе как союзнической ее трудно назвать, подытожила она.

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