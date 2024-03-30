https://ukraina.ru/20240330/1054199466.html

"Присоединится к Дудаеву": историк рассказал, что ждёт террориста Буданова*

"Присоединится к Дудаеву": историк рассказал, что ждёт террориста Буданова* - 30.03.2024 Украина.ру

"Присоединится к Дудаеву": историк рассказал, что ждёт террориста Буданова*

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* может повторить судьбу Джохара Дудаева, рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру

2024-03-30T09:30

2024-03-30T09:30

2024-03-30T09:30

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Накануне, 26 марта, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников объявил, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью российских войск.Журналист издания Украина.ру привёл примеры из истории, когда советские спецслужбы успешно ликвидировали Романа Шухевича и Степана Бандеру. А также поинтересовался, насколько сложнее или проще стало проводить подобные операции сейчас."Здесь вопрос политического решения. Если такое политическое решение будет принято, я, честно говоря, на это очень сильно надеюсь, то реализация его рано или поздно произойдет", - считает историк. Он напомнил судьбу лидера террористической Ичкерии** Джохара Дудаева, а также фотографию, сделанную с ракеты, в момент его ликвидации. * внесен в российский перечень экстремистов и террористов** Деятельность организации запрещена в РФПолностью интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву читайте на нашем сайте

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новости, россия, александр дюков, кирилл буданов, александр бортников, вс рф, степан бандера