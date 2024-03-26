Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью российских войск, заявил 26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников журналистам
Директор ФСБ ответил на вопрос, является ли глава ГУР Украины Кирилл Буданов законной целью для российских Вооруженных сил.
"Все те, кто совершают преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - заявил Бортников.
На вопрос журналиста, почему же они до сих пор живы, директор российского ведомства заявил, что "всё впереди".
*внесен в российский перечень экстремистов и террористов
26 февраля, 15:28Смертельная расплата за пиар. Краткая история агента ЦРУ и главного разведчика Украины Кирилла Буданова*Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* снова угрожает Крыму. Своими заявлениями руководитель украинской военной разведки в очередной раз подтвердил свой статус террориста, который был присвоен ему ранее в России