https://ukraina.ru/20240326/1054120068.html

Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ

Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ - 26.03.2024 Украина.ру

Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью российских войск, заявил 26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников журналистам

2024-03-26T15:05

2024-03-26T15:05

2024-03-26T15:05

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Директор ФСБ ответил на вопрос, является ли глава ГУР Украины Кирилл Буданов законной целью для российских Вооруженных сил. "Все те, кто совершают преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - заявил Бортников. На вопрос журналиста, почему же они до сих пор живы, директор российского ведомства заявил, что "всё впереди". *внесен в российский перечень экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240226/1053525140.html

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новости, россия, украина, кирилл буданов, александр бортников, фсб, вс рф