Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ - 26.03.2024 Украина.ру
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Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ
Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ - 26.03.2024 Украина.ру
Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью российских войск, заявил 26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников журналистам
2024-03-26T15:05
2024-03-26T15:05
новости
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кирилл буданов
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Директор ФСБ ответил на вопрос, является ли глава ГУР Украины Кирилл Буданов законной целью для российских Вооруженных сил. "Все те, кто совершают преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - заявил Бортников. На вопрос журналиста, почему же они до сих пор живы, директор российского ведомства заявил, что "всё впереди". *внесен в российский перечень экстремистов и террористов
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новости, россия, украина, кирилл буданов, александр бортников, фсб, вс рф
Новости, Россия, Украина, Кирилл Буданов, Александр Бортников, ФСБ, ВС РФ

Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ

15:05 26.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью российских войск, заявил 26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников журналистам
Директор ФСБ ответил на вопрос, является ли глава ГУР Украины Кирилл Буданов законной целью для российских Вооруженных сил.
"Все те, кто совершают преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", - заявил Бортников.
На вопрос журналиста, почему же они до сих пор живы, директор российского ведомства заявил, что "всё впереди".
*внесен в российский перечень экстремистов и террористов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 15:28
Смертельная расплата за пиар. Краткая история агента ЦРУ и главного разведчика Украины Кирилла Буданова*Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* снова угрожает Крыму. Своими заявлениями руководитель украинской военной разведки в очередной раз подтвердил свой статус террориста, который был присвоен ему ранее в России
 
НовостиРоссияУкраинаКирилл БудановАлександр БортниковФСБВС РФ
 
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16:35СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ
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16:14Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно
15:52На Украине их хотели встретить "как героев" - Бортников о террористах
15:50Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе"
15:17Чем Гитлер лучше Зеленского
15:05Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ
14:49Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции
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14:47Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами
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