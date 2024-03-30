Без Одессы и Николаева она Западу не нужна. Эксперт рассказал, где будут французские солдаты на Украине
С решением, куда и в какой форме отправить своих военных на Украину, Франция будет "тянуть до последнего". Такое мнение высказал в интервью Украина.ру научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев.
Так эксперт ответил на просьбу издания прокомментировать пять сценариев военного присутствия Франции на Украине, о котором ранее писало Le Figaro. По одному из этих пяти сценариев французские военные попытаются взять на себя оборону Одессы.
"Без Одессы и вообще без выхода к морю Украина Западу не нужна, поэтому речь действительно может идти либо о Николаеве, либо об Одессе, либо о населенных пунктах на побережье. Другое дело, что удерживать эту территорию, если будет активная наступательная операция, сложно. Это ведь не просто разместить гарнизон, который будет нести там караульную службу", - рассказал Лошкарев.
Эксперт не исключил, что Париж решится на мягкие формы военного присутствия, которые уже сейчас есть на Украине. Это отправка отдельных консультантов под видом добровольцев и гуманитарных миссий, которые на самом деле участвуют в военных действиях на стороне Украины.
Полный текст интервью Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном море читайте на сайте Украина.ру.
20 марта, 17:35Ющенко и кровяная колбаса. Иностранный легион - потешные полки или грозная сила ФранцииФранция готовит отправку своих военных на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Если такое решение будет принято, российская армия во второй раз в истории может столкнуться на поле боя с самым знаменитым подразделением французской армии – Иностранным легионом