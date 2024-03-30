Без Одессы и Николаева она Западу не нужна. Эксперт рассказал, где будут французские солдаты на Украине - 30.03.2024 Украина.ру
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Без Одессы и Николаева она Западу не нужна. Эксперт рассказал, где будут французские солдаты на Украине
Без Одессы и Николаева она Западу не нужна. Эксперт рассказал, где будут французские солдаты на Украине - 30.03.2024 Украина.ру
Без Одессы и Николаева она Западу не нужна. Эксперт рассказал, где будут французские солдаты на Украине
С решением, куда и в какой форме отправить своих военных на Украину, Франция будет "тянуть до последнего". Такое мнение высказал в интервью Украина.ру научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев.
2024-03-30T10:05
2024-03-30T10:05
новости
франция
украина
одесса
военные
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Так эксперт ответил на просьбу издания прокомментировать пять сценариев военного присутствия Франции на Украине, о котором ранее писало Le Figaro. По одному из этих пяти сценариев французские военные попытаются взять на себя оборону Одессы."Без Одессы и вообще без выхода к морю Украина Западу не нужна, поэтому речь действительно может идти либо о Николаеве, либо об Одессе, либо о населенных пунктах на побережье. Другое дело, что удерживать эту территорию, если будет активная наступательная операция, сложно. Это ведь не просто разместить гарнизон, который будет нести там караульную службу", - рассказал Лошкарев.Эксперт не исключил, что Париж решится на мягкие формы военного присутствия, которые уже сейчас есть на Украине. Это отправка отдельных консультантов под видом добровольцев и гуманитарных миссий, которые на самом деле участвуют в военных действиях на стороне Украины.Полный текст интервью Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном море читайте на сайте Украина.ру.
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новости, франция, украина, одесса, военные
Новости, Франция, Украина, Одесса, военные

Без Одессы и Николаева она Западу не нужна. Эксперт рассказал, где будут французские солдаты на Украине

10:05 30.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Marinha do BrasilАрмия Франция
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© commons.wikimedia.org / Marinha do Brasil
Читать в
С решением, куда и в какой форме отправить своих военных на Украину, Франция будет "тянуть до последнего". Такое мнение высказал в интервью Украина.ру научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев.
Так эксперт ответил на просьбу издания прокомментировать пять сценариев военного присутствия Франции на Украине, о котором ранее писало Le Figaro. По одному из этих пяти сценариев французские военные попытаются взять на себя оборону Одессы.
"Без Одессы и вообще без выхода к морю Украина Западу не нужна, поэтому речь действительно может идти либо о Николаеве, либо об Одессе, либо о населенных пунктах на побережье. Другое дело, что удерживать эту территорию, если будет активная наступательная операция, сложно. Это ведь не просто разместить гарнизон, который будет нести там караульную службу", - рассказал Лошкарев.
Эксперт не исключил, что Париж решится на мягкие формы военного присутствия, которые уже сейчас есть на Украине. Это отправка отдельных консультантов под видом добровольцев и гуманитарных миссий, которые на самом деле участвуют в военных действиях на стороне Украины.
Полный текст интервью Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном море читайте на сайте Украина.ру.
Иностранный легион
20 марта, 17:35
Ющенко и кровяная колбаса. Иностранный легион - потешные полки или грозная сила ФранцииФранция готовит отправку своих военных на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Если такое решение будет принято, российская армия во второй раз в истории может столкнуться на поле боя с самым знаменитым подразделением французской армии – Иностранным легионом
 
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