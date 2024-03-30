https://ukraina.ru/20240330/1054162020.html

Без Одессы и Николаева она Западу не нужна. Эксперт рассказал, где будут французские солдаты на Украине

Без Одессы и Николаева она Западу не нужна. Эксперт рассказал, где будут французские солдаты на Украине - 30.03.2024 Украина.ру

Без Одессы и Николаева она Западу не нужна. Эксперт рассказал, где будут французские солдаты на Украине

С решением, куда и в какой форме отправить своих военных на Украину, Франция будет "тянуть до последнего". Такое мнение высказал в интервью Украина.ру научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев.

2024-03-30T10:05

2024-03-30T10:05

2024-03-30T10:05

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Так эксперт ответил на просьбу издания прокомментировать пять сценариев военного присутствия Франции на Украине, о котором ранее писало Le Figaro. По одному из этих пяти сценариев французские военные попытаются взять на себя оборону Одессы."Без Одессы и вообще без выхода к морю Украина Западу не нужна, поэтому речь действительно может идти либо о Николаеве, либо об Одессе, либо о населенных пунктах на побережье. Другое дело, что удерживать эту территорию, если будет активная наступательная операция, сложно. Это ведь не просто разместить гарнизон, который будет нести там караульную службу", - рассказал Лошкарев.Эксперт не исключил, что Париж решится на мягкие формы военного присутствия, которые уже сейчас есть на Украине. Это отправка отдельных консультантов под видом добровольцев и гуманитарных миссий, которые на самом деле участвуют в военных действиях на стороне Украины.Полный текст интервью Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном море читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240320/1054004988.html

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новости, франция, украина, одесса, военные