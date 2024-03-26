https://ukraina.ru/20240326/1054129655.html

Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном море

Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном море - 26.03.2024 Украина.ру

Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном море

В результате президентских выборов в Сенегале к власти пришел оппозиционный кандидат Баширу Джюмайе Файе, который пообещал взять курс на избавление от неоколониальной зависимости от Франции и сближение с Россией

2024-03-26T19:04

2024-03-26T19:04

2024-03-26T19:05

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Французы решили, что они активизируют свои усилия на постсоветском пространстве, раз о "Франс-Африк" говорить не приходится, считает кандидат политических наук, научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Иван Дмитриевич, ранее Франция вывела своих военных из Нигера и Мали. Связана ли агрессивная антироссийская риторика Макрона по поводу ввода французского контингента на Украину с политическим поражением в регионе Сахель?- Я разделю ваш вопрос на два. Во-первых, Сенегал еще никуда не сходит с орбиты влияния Франции. Новоизбранный президент должен вступить в должность и показать, что его слова не расходятся с делами. Пока ничего этого и близко нет. Подозреваю, что в Сенегале все пойдет по габонскому сценарию, когда Францию вытеснят, но зайдут США, а не какие-то незападные страны.Теперь по поводу того, связано ли это с Украиной. Безусловно, связано. И дело даже не только в Украине, куда президент Франции собрался отправлять войска, а в налаживании, например, сотрудничества с Арменией. Вообще, французы решили, что они активизируют свои усилия на постсоветском пространстве, раз о "Франс-Африк" говорить не приходится.- Агрессивные выпады Макрона вызваны внутриполитической борьбой Берлина и Парижа за первенство в Евросоюзе?- В военном плане Берлин показал, что ФРГ ничего из себя не представляет. Их "Леопарды" горят так же, как "Абрамсы" и все прочее. В этом отношении Франция как ядерная держава намного сильнее, несмотря на годы сокращения военного бюджета. Но политически Парижу всегда не доставало веса.Всегда больше прислушивались к Германии, особенно когда Ангела Меркель была канцлером. Авторитет Франции всегда был на третьих ролях. Сейчас это попытка вырваться на передовую роль в ЕС. В том числе за счет того, что Франция показывает, что может на равных тягаться с Россией.Поэтому это борьба за лидерство в ЕС, борьба далеко не законченная. И у Германии есть еще несколько аргументов в свою пользу, и Польша тоже не дремлет и надеется с помощью американцев выровнять ситуацию. Есть и другие страны, которые могут в эту борьбу вступить, вроде Италии, поэтому здесь для французов все не гарантировано.- Недавно Le Figaro описало пять сценариев военного присутствия Франции на Украине, по одному из которых французские военные попытаются взять на себя оборону Одессы. Насколько реалистичен такой сценарий, или, возможно, будет реализован другой?- Без Одессы и вообще без выхода к морю Украина Западу не нужна, поэтому речь действительно может идти либо о Николаеве, либо об Одессе, либо о населенных пунктах на побережье. Другое дело, что удерживать эту территорию, если будет активная наступательная операция, сложно. Это ведь не просто разместить гарнизон, который будет нести там караульную службу.Думаю, французы будут тянуть до последнего с решением что и куда они будут оправлять. Не исключено, что это будут мягкие формы, который есть уже сейчас, когда отдельные консультанты под видом добровольцев, гуманитарных миссий участвуют в военных действиях на стороне Украины. Но даже в самой Франции общественное мнение далеко не симпатизирует всем этим высказываниям своего президента.- У нас приято оценивать военный потенциал Франции скептически, в ходу шутки о белой полосе на французском флаге, которая якобы существует специально для капитуляции. Насколько армия Пятой республики опасный противник?- Поскольку война сейчас нового типа, конфликт, который нередко не подразумевает прямого столкновения пехоты. Нередко между сражающимися какое-то расстояние, и борьба ведется с помощью беспилотников, артиллерии, авиабомб. С учетом этого думаю, что французы ничем не лучше и не хуже других войск. К новой войне никто особенно не готов, кроме российской армии, которая за последние два года приобрела серьезный опыт.Другое дело, что у французов есть такая штука, которая называется Иностранный легион. Особенность этого подразделения в том, что там собраны, мягко говоря, головорезы. Люди, которые при отсутствии технологического оснащения, будут сражаться весьма упорно и умело. И могут за счет энтузиазма и боевой выучки доставить серьезные неудобства России на Украине.- Интересно, а почему французские военные тогда не справились с радикальными исламистами в Африке, откуда их собственно попросили?- А там история очень простая. Задачи такой не было. Пока джихадисты процветали на территории Сахеля, можно было оправдывать присутствие французов. Почти 10 лет они этим и занимались. Сымитировали борьбу, чтобы оправдать собственное присутствие в ЦАР, потом в Мали. Задача борьбы с исламистами не стояла, именно поэтому они не справлялись.- Мы видим неослабевающий с XIX века интерес Парижа к территориям Южной России. Достаточно вспомнить Крымскую войну и высадку французского десанта в Одессе в 1918 году. Чем вызван колониальный интерес Франции к этому региону, и может ли французская элита вновь разыграть этот сценарий?- Вызван он двумя обстоятельствами. Во-первых, присутствием на Черном море, которое делает из Франции не региональную державу, а глобального игрока, потому что они в другом регионе формируют свое присутствие. Второе, это, конечно, ресурсы. На юге Украины есть глиноземы, бокситы, которых не хватает по всему миру. И наша страна значительную часть этой продукции покупает в Гвинее. То есть ресурсы и стратегическое положение Чёрного моря, которое с XIX века не поменялось, это важная точка на географической карте.- А уран, который добывают в Днепропетровской области Украины, месторождений которого Франция лишилась в Нигере?- Это далековато от побережья, и я бы не говорил, что там очень хороший уран. Уран, который они получали из Нигера, по обогащенности руды раза в два был получше. Не говоря уже о том, что на мировом рынке есть неплохой австралийский уран. Здесь французы не так сильно страдают. Запасов урана из Нигера у них еще есть на пару лет. Не думаю, что они побегут в Днепропетровск.- Тем не менее, прибытие Иностранного легиона на Украину на официальных основаниях вполне вероятно. К чему приведет обострение между двумя ядерными державами?- Пока до ядерного противостояния не дойдет. Потому что и наше руководство трезвую позицию занимает, и французы понимают, что от них не останется много, если начнется ядерная война. Поэтому будет обострение прежде всего политической риторики, и может быть, какой-то раунд военных акций со стороны России.В начале спецоперации мы нанесли удар по Яворовскому полигону во Львовской области по расположению иностранных наемников. С нашей стороны будут подобные акции, а со стороны французов риторика и посылка новых людей, которые могут закончить так же, как и предыдущие.

https://ukraina.ru/20240326/1054116044.html

https://ukraina.ru/20240326/1054112255.html

https://ukraina.ru/20240326/1054093725.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, франция, украина, россия, эммануэль макрон, иностранный легион, украина.ру, ес, черное море