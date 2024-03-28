Захарова, комментируя слова Кирби, напомнила, что носят во рту за океаном - 28.03.2024 Украина.ру
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Захарова, комментируя слова Кирби, напомнила, что носят во рту за океаном
Захарова, комментируя слова Кирби, напомнила, что носят во рту за океаном - 28.03.2024 Украина.ру
Захарова, комментируя слова Кирби, напомнила, что носят во рту за океаном
Координатор Белого дома Джон Кирби, комментируя трагедию в "Крокусе", вспомнил американскую пословицу про навоз, оскорбив при этом российских чиновников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила зеркально - "у кого что болит, тот о том и говорит".
2024-03-28T21:20
2024-03-28T21:20
новости
мария захарова
игил
россия
сша
джон кирби
теракт
крокус сити
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"США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе. Мой дядя часто говорил: лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза", – оскорбил россиян представитель Белого дома. Вместе с тем, в США в очередной раз указали на то, что в теракте виноват ИГИЛ*. В ответ Захарова сообщила, что в русском языке пословиц про навоз нет по одной причине. Ранее Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями глав киевского режима о Telegram. *запрещённая террористическая организация
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новости, мария захарова, игил, россия, сша, джон кирби, теракт, крокус сити
Новости, Мария Захарова, ИГИЛ, Россия, США, Джон Кирби, теракт, Крокус Сити

Захарова, комментируя слова Кирби, напомнила, что носят во рту за океаном

21:20 28.03.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Координатор Белого дома Джон Кирби, комментируя трагедию в "Крокусе", вспомнил американскую пословицу про навоз, оскорбив при этом российских чиновников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила зеркально - "у кого что болит, тот о том и говорит".
"США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе. Мой дядя часто говорил: лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза", – оскорбил россиян представитель Белого дома.
Вместе с тем, в США в очередной раз указали на то, что в теракте виноват ИГИЛ*. В ответ Захарова сообщила, что в русском языке пословиц про навоз нет по одной причине.
"Навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом", – написала официальный представитель российского министерства в своём телеграм-канале.
Ранее Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями глав киевского режима о Telegram.
*запрещённая террористическая организация
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НовостиМария ЗахароваИГИЛРоссияСШАДжон КирбитерактКрокус Сити
 
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