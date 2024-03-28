https://ukraina.ru/20240328/1054180002.html

Захарова, комментируя слова Кирби, напомнила, что носят во рту за океаном

Захарова, комментируя слова Кирби, напомнила, что носят во рту за океаном - 28.03.2024 Украина.ру

Захарова, комментируя слова Кирби, напомнила, что носят во рту за океаном

Координатор Белого дома Джон Кирби, комментируя трагедию в "Крокусе", вспомнил американскую пословицу про навоз, оскорбив при этом российских чиновников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила зеркально - "у кого что болит, тот о том и говорит".

2024-03-28T21:20

2024-03-28T21:20

2024-03-28T21:20

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теракт

крокус сити

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"США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе. Мой дядя часто говорил: лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза", – оскорбил россиян представитель Белого дома. Вместе с тем, в США в очередной раз указали на то, что в теракте виноват ИГИЛ*. В ответ Захарова сообщила, что в русском языке пословиц про навоз нет по одной причине. Ранее Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями глав киевского режима о Telegram. *запрещённая террористическая организация

https://ukraina.ru/20240328/1054176810.html

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сша

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новости, мария захарова, игил, россия, сша, джон кирби, теракт, крокус сити