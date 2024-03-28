Захарова, комментируя слова Кирби, напомнила, что носят во рту за океаном
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Координатор Белого дома Джон Кирби, комментируя трагедию в "Крокусе", вспомнил американскую пословицу про навоз, оскорбив при этом российских чиновников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила зеркально - "у кого что болит, тот о том и говорит".
"США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе. Мой дядя часто говорил: лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза", – оскорбил россиян представитель Белого дома.
Вместе с тем, в США в очередной раз указали на то, что в теракте виноват ИГИЛ*. В ответ Захарова сообщила, что в русском языке пословиц про навоз нет по одной причине.
"Навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом", – написала официальный представитель российского министерства в своём телеграм-канале.
Ранее Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями глав киевского режима о Telegram.
*запрещённая террористическая организация