https://ukraina.ru/20240327/1054155690.html
Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями Буданова* о Telegram
Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями Буданова* о Telegram - 27.03.2024 Украина.ру
Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями Буданова* о Telegram
Основателю популярного приложения Telegram Павлу Дурову следует усилить безопасность штаб-квартиры компании после заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Такой совет дала 27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-03-27T22:48
2024-03-27T22:48
2024-03-27T22:48
новости
украина
кирилл буданов
telegram
мария захарова
игил
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"Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. После будановских откровений Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и её сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ**", – написала она в своём телеграм-канале. Ранее в этот же день Буданов* заявил, что Telegram "точно является проблемой" для Украины, который несёт угрозу национальной безопасности страны, но запрещать месседжер не будут, потому что с его помощью намерены "влиять на людей", которые находятся на территории новых российских регионов. *внесён в российский перечень экстремистов и террористов**запрещённая террористическая организация
https://ukraina.ru/20240327/1054116378.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кирилл буданов, telegram, мария захарова, игил
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Telegram, Мария Захарова, ИГИЛ
Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями Буданова* о Telegram
Основателю популярного приложения Telegram Павлу Дурову следует усилить безопасность штаб-квартиры компании после заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Такой совет дала 27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова