https://ukraina.ru/20240328/1054175065.html

ВС Украины не готовы к обороне в случае российского наступления – Зеленский

ВС Украины не готовы к обороне в случае российского наступления – Зеленский - 28.03.2024 Украина.ру

ВС Украины не готовы к обороне в случае российского наступления – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия страны не сможет сдержать крупное наступление российских подразделений. Журналистам телеканала CBS News он пожаловался на то, что у ВСУ почти не осталось артиллерии

2024-03-28T17:24

2024-03-28T17:24

2024-03-28T17:24

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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наступление

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Полный текст беседы Зеленского с журналистами источник пока не опубликовал. Ранее в этот же день газета The Economist анонсировала большое наступление РФ летом. Журналисты также указали на то, что строительство укреплений для ВСУ происходит "с большим опозданием", поэтому сегодня остаётся только "молиться чтобы не было слишком поздно".

https://ukraina.ru/20240327/1054152325.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, сво, наступление