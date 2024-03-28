ВС Украины не готовы к обороне в случае российского наступления – Зеленский - 28.03.2024 Украина.ру
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ВС Украины не готовы к обороне в случае российского наступления – Зеленский
ВС Украины не готовы к обороне в случае российского наступления – Зеленский - 28.03.2024 Украина.ру
ВС Украины не готовы к обороне в случае российского наступления – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия страны не сможет сдержать крупное наступление российских подразделений. Журналистам телеканала CBS News он пожаловался на то, что у ВСУ почти не осталось артиллерии
2024-03-28T17:24
2024-03-28T17:24
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
сво
наступление
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Полный текст беседы Зеленского с журналистами источник пока не опубликовал. Ранее в этот же день газета The Economist анонсировала большое наступление РФ летом. Журналисты также указали на то, что строительство укреплений для ВСУ происходит "с большим опозданием", поэтому сегодня остаётся только "молиться чтобы не было слишком поздно".
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, сво, наступление
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, наступление

ВС Украины не готовы к обороне в случае российского наступления – Зеленский

17:24 28.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия страны не сможет сдержать крупное наступление российских подразделений. Журналистам телеканала CBS News он пожаловался на то, что у ВСУ почти не осталось артиллерии
"В то время, как его (Зеленского) военным до сих пор преимущественно удавалось сдерживать россиян, они не готовы к защите от нового крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на данное Зеленским интервью.
Полный текст беседы Зеленского с журналистами источник пока не опубликовал.
Ранее в этот же день газета The Economist анонсировала большое наступление РФ летом. Журналисты также указали на то, что строительство укреплений для ВСУ происходит "с большим опозданием", поэтому сегодня остаётся только "молиться чтобы не было слишком поздно".
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
Вчера, 18:45
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