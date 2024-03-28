https://ukraina.ru/20240328/1054172144.html

The Economist анонсировал большое наступление РФ летом и призвал украинцев молиться

The Economist анонсировал большое наступление РФ летом и призвал украинцев молиться - 28.03.2024 Украина.ру

The Economist анонсировал большое наступление РФ летом и призвал украинцев молиться

С приходом лета российская армия развернёт широкое наступление, поэтому Украине следует быть готовой к такой угрозе. "Молитесь, чтобы не было слишком поздно" для строительства укреплений ВСУ, призывают журналисты The Economist

2024-03-28T16:32

2024-03-28T16:32

2024-03-28T16:33

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Новая статья англоязычного журнала отличается особым трагизмом. В частности, автор утверждает, что строительство фортификаций украинской армии происходит "с большим опозданием", поэтому сегодня остаётся только молиться за Украину. "Опасность сейчас настолько велика, что это (прим. ред. - фиксация нынешней линии фронта) наименее плохой для Украины вариант. В последние недели экскаваторы начали двигаться, и зубы дракона уже прорезаются. Это должно было начаться гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно", – говорится в публикации. Отмечается, что наряду с этим, правительство всё ещё мечтает о новом контрнаступлении ВСУ, думая с "ужасом о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто очень похожее на границу, отрезающую пятую часть страны и лишающую её большей части выхода к морю". По оценке СМИ, широкое наступление ВС России может начаться ближе к лету, когда земля подсохнет после весенней распутицы. "Способность Украины сдержать его (наступление ВС РФ) выглядит сейчас гораздо менее уверенной, чем год назад. Вот почему ей срочно необходимо мобилизовать больше войск и построить более надежную линию обороны", - пишет издание. Российские подразделения смогут прорваться через "неадекватные" оборонительные линии Украины, в том числе потому, что выделение объёмного пакета финансовой помощи для Киева надолго застряло в Конгрессе. Вместе с тем, лидерам страны не стоит обвинять в крахе своих союзников. "Она (Украина) также виновна. Одна из них (ошибок) – это неудача с пополнением армии живой силой. Россия готовится к новой волне мобилизации, рассчитывая на следующий большой успех. Но на Украине попытки набрать новых рекрутов всё ещё застряли в катушках демократического процесса. Не имея денег и опасаясь непопулярности, президент Владимир Зеленский не слишком старался добиться результата", - пишет The Economist. Ранее авторы издания признавали, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент РФ Владимир Путин сделал для этого всё возможное.

https://ukraina.ru/20240320/1053999099.html

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, владимир зеленский, the economist, наступление, сво