https://ukraina.ru/20240328/1054172144.html
The Economist анонсировал большое наступление РФ летом и призвал украинцев молиться
The Economist анонсировал большое наступление РФ летом и призвал украинцев молиться - 28.03.2024 Украина.ру
The Economist анонсировал большое наступление РФ летом и призвал украинцев молиться
С приходом лета российская армия развернёт широкое наступление, поэтому Украине следует быть готовой к такой угрозе. "Молитесь, чтобы не было слишком поздно" для строительства укреплений ВСУ, призывают журналисты The Economist
2024-03-28T16:32
2024-03-28T16:32
2024-03-28T16:33
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Новая статья англоязычного журнала отличается особым трагизмом. В частности, автор утверждает, что строительство фортификаций украинской армии происходит "с большим опозданием", поэтому сегодня остаётся только молиться за Украину. "Опасность сейчас настолько велика, что это (прим. ред. - фиксация нынешней линии фронта) наименее плохой для Украины вариант. В последние недели экскаваторы начали двигаться, и зубы дракона уже прорезаются. Это должно было начаться гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно", – говорится в публикации. Отмечается, что наряду с этим, правительство всё ещё мечтает о новом контрнаступлении ВСУ, думая с "ужасом о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто очень похожее на границу, отрезающую пятую часть страны и лишающую её большей части выхода к морю". По оценке СМИ, широкое наступление ВС России может начаться ближе к лету, когда земля подсохнет после весенней распутицы. "Способность Украины сдержать его (наступление ВС РФ) выглядит сейчас гораздо менее уверенной, чем год назад. Вот почему ей срочно необходимо мобилизовать больше войск и построить более надежную линию обороны", - пишет издание. Российские подразделения смогут прорваться через "неадекватные" оборонительные линии Украины, в том числе потому, что выделение объёмного пакета финансовой помощи для Киева надолго застряло в Конгрессе. Вместе с тем, лидерам страны не стоит обвинять в крахе своих союзников. "Она (Украина) также виновна. Одна из них (ошибок) – это неудача с пополнением армии живой силой. Россия готовится к новой волне мобилизации, рассчитывая на следующий большой успех. Но на Украине попытки набрать новых рекрутов всё ещё застряли в катушках демократического процесса. Не имея денег и опасаясь непопулярности, президент Владимир Зеленский не слишком старался добиться результата", - пишет The Economist. Ранее авторы издания признавали, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент РФ Владимир Путин сделал для этого всё возможное.
https://ukraina.ru/20240320/1053999099.html
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, владимир зеленский, the economist, наступление, сво
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Владимир Зеленский, The Economist, наступление, СВО
The Economist анонсировал большое наступление РФ летом и призвал украинцев молиться
16:32 28.03.2024 (обновлено: 16:33 28.03.2024)
С приходом лета российская армия развернёт широкое наступление, поэтому Украине следует быть готовой к такой угрозе. "Молитесь, чтобы не было слишком поздно" для строительства укреплений ВСУ, призывают журналисты The Economist
Новая статья англоязычного журнала отличается особым трагизмом. В частности, автор утверждает, что строительство фортификаций украинской армии происходит "с большим опозданием", поэтому сегодня остаётся только молиться за Украину.
"Опасность сейчас настолько велика, что это (прим. ред. - фиксация нынешней линии фронта) наименее плохой для Украины вариант. В последние недели экскаваторы начали двигаться, и зубы дракона уже прорезаются. Это должно было начаться гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно", –
говорится в публикации
.
Отмечается, что наряду с этим, правительство всё ещё мечтает о новом контрнаступлении ВСУ, думая с "ужасом о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто очень похожее на границу, отрезающую пятую часть страны и лишающую её большей части выхода к морю".
По оценке СМИ, широкое наступление ВС России может начаться ближе к лету, когда земля подсохнет после весенней распутицы.
"Способность Украины сдержать его (наступление ВС РФ) выглядит сейчас гораздо менее уверенной, чем год назад. Вот почему ей срочно необходимо мобилизовать больше войск и построить более надежную линию обороны", - пишет издание.
Российские подразделения смогут прорваться через "неадекватные" оборонительные линии Украины, в том числе потому, что выделение объёмного пакета финансовой помощи для Киева надолго застряло в Конгрессе. Вместе с тем, лидерам страны не стоит обвинять в крахе своих союзников.
"Она (Украина) также виновна. Одна из них (ошибок) – это неудача с пополнением армии живой силой. Россия готовится к новой волне мобилизации, рассчитывая на следующий большой успех. Но на Украине попытки набрать новых рекрутов всё ещё застряли в катушках демократического процесса. Не имея денег и опасаясь непопулярности, президент Владимир Зеленский не слишком старался добиться результата", - пишет The Economist.
Ранее авторы издания признавали,
что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент РФ Владимир Путин сделал для этого всё возможное.