https://ukraina.ru/20240328/1054173700.html

"А если русские начнут стрелять?" Макрон рискует попасть в цугцванг из-за украинской затеи

"А если русские начнут стрелять?" Макрон рискует попасть в цугцванг из-за украинской затеи - 28.03.2024 Украина.ру

"А если русские начнут стрелять?" Макрон рискует попасть в цугцванг из-за украинской затеи

Инициатива, связанная с военной интервенцией на Украину, может обернуться для французского лидера очень неприятными последствиями и даже вынудить уйти в отставку. Либо объявить войну России, нажав на "красную кнопку"

2024-03-28T17:30

2024-03-28T17:30

2024-03-28T17:30

эксклюзив

франция

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сергей нарышкин

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Пока французская делегация, в составе которой, в частности, мэр Парижа Анн Идальго и председатель Национальной Ассамблеи (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве, находится в Киеве, на Западе продолжается дискуссия по поводу идеи президента Франции Эммануэля Макрона насчёт отправки войск на Украину.Такая инициативность лидера Пятой республики, замахнувшегося на роль лидера всей Европы, озвученная без предварительного согласования, вызвала неоднозначную реакцию в стане стран НАТО."Мы чётко дали понять, что Соединённые Штаты не собираются посылать войска на Украину", — сказал журналистам 28 марта представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.А премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично заявила Макрону о своём несогласии с его словами об отправке войск на Украину."Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем", - добавила она.Но есть и те, кто поддержал инициативу Макрона, - это Польша и страны Прибалтики. И хотя на сторону французского президента встало не так много союзников, Париж всё равно готовится к отправке военных на Украину, о чём известно российской стороне, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Первоначальный контингент составит порядка 2 000 человек.Сценарии французского присутствия на УкраинеА чем войска Пятой республики будут заниматься на Украине, в последние дни активно обсуждают французские СМИ.Пять "вымышленных, но в разной степени реальных сценариев, основанных на прецедентах или на сообщениях представителей ряда министерств", привела 26 марта газета Le Figaro.1. Строительство военных заводов на УкраинеВариант не слишком реалистичный, поскольку эти предприятия, которые будут производить оборудование с высокой добавленной стоимостью, станут главной мишенью для ВС РФ.К тому же проект даст результаты лишь спустя несколько месяцев, поэтому, по мнению военного источника издания, заводы в государстве-члене НАТО, граничащей с Украиной, более эффективны.Раз уж речь идёт о французских войсках, справедливости ради стоит отметить, что за строительство заводов на Украине, скорее всего, будут отвечать не военные, а гражданские специалисты. Но страхование их жизней, по оценке экспертов, выйдет настолько дорогим, что сама возможность реализовать подобный проект в принципе вызывает сомнения.2. Разминирование территории, подготовка личного состава ВСУ и управление отдельными видами вооружений с УкраиныПри таком раскладе Париж будет участвовать в конфликте, но не станет его стороной.Украинские солдаты и так уже проходят подготовку под руководством французских военных во Франции и Польше, но они могут обучаться на Родине. Однако источник издания в Министерстве обороны Франции сомневается, что обучение солдат ВСУ на Украине окажет существенное влияние на ход конфликта.Обезвреживая минные поля в зоне боевых действий, французские сапёры могут погибнуть либо получить увечья, за что властям Пятой республики придётся оправдываться перед собственными гражданами.А присутствие на Украине французских и британских операторов, управляющих военной техникой, недавно специально или случайно раскрыл канцлер ФРГ Олаф Шольц, рассуждая о недопустимости участия немцев в наведении ракет."При таком раскладе Франция официально оформит своё военное присутствие на Украине, которое было раскрыто немецким канцлером", - констатирует Le Figaro.3. Защита ОдессыБольше месяца назад, 21 февраля, Макрон заявил в Елисейском дворце, что ему в этом году в любом случае придётся отправить несколько парней в этот город. Причину выяснило издание Le Canard Enchaîné – президент опасается скачка мировых цен на зерно и распространения украинского конфликта на Молдавию, если Россия возьмёт под контроль одесские порты, через которые в 2019 году проходило почти 2/3 объёма всего украинского экспорта.При таком сценарии французская армия направит войска для обеспечения наземной и воздушной безопасности в Одессе. С практической точки зрения, можно разместить зенитную артиллерию, например, систему ПВО Samp/T – Mamba франко-итальянского производства (коих у Парижа в наличии восемь). Однако в этом случае Франция вступит в конфликт с Россией, и политикам придётся оправдываться перед общественностью как за размещение войск, так и за гибель людей.4. Создание защитной зоныФранцузские войска могут направить в регионы на границе с Белоруссией либо Херсонскую или Харьковскую область, чтобы "дать России сигнал и удержать её от наступательных действий", а также создать над ними бесполётную зону."Однако Франция может развернуть только две бригады для прикрытия фронта, растянувшегося на 80 километров. Возникает также вопрос, как реагировать в случае ударов по нашим войскам", — отмечает консультант по геополитике, французский генерал запаса Франсуа Шованси.И ещё вопрос о логистической составляющей такого плана развёртывания вооружённых сил, поскольку Германия запретила французским танкам двигаться по немецким дорогам в Румынию, чем вынудила армию использовать поезда."Франция [при таком сценарии] может стать де-факто стороной украинского конфликта", -предупреждает Le Figaro.5. Окопная войнаВ таком случае французские войска будут вместе с ВСУ сражаться против ВС РФ, а это равносильно объявлению войны России.Из перечисленных сценариев этот самый маловероятный.Последствия для Франции и Макрона личноО формате интервенции на Украину также рассуждали ведущие телеканала LCI. Ссылаясь на источники в военных кругах, они сообщили о существовании нескольких вариантов, самый неблагоприятный из которых ─ размещение французских войск непосредственно на линии боевого соприкосновения, в окопах или укрепрайонах ВСУ – что представляет наибольшую опасность для военных."Эти сценарии могут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах. <…> Это третья мировая война", - заявила ведущая.В эфире того же телеканала шла речь о том, где именно на Украине могут расположиться французские части. Например, вдоль реки Днепр."По реке Днепр проходит основной разрыв между Западной и Восточной Украиной. Исторически это место играет определённую роль, в частности, оно находится на легкоузнаваемой местности, что важно для солдат. Итак, если Франция скажет России, что ей запрещено пересекать реку под страхом ответного удара, это сразу же будет идентифицировано", — пояснил полковник вооружённых сил Франции в отставке Винсент Арбаретье.В таком случае, заявляет военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, французские войска будут ликвидированы российскими военными – РФ объявила, что любые войска, под каким бы флагом они ни заходили, будут уничтожаться на территории Украины."После того как эти 2 000 гробов прибудут во Францию, что будет с политической карьерой Макрона? Он попадаёт в так называемый цугцванг. То есть он должен либо выбрать политическую смерть, сказать, что он был не прав, и уйти в отставку, либо стать неким подобием Наполеона и объявить войну России, нажать на "красную кнопку". Тогда это будет континентальный конфликт с применением ядерного оружия, от которого пострадают все", - предупредил он.Однако прежде чем лезть в украинский конфликт, необходимо подумать: а что произойдёт, если русские начнут стрелять по французским войскам – опускает с небес на землю сторонников интервенции бывший руководитель главного военного штаба ЕС генерал Жан-Поль Перрюш. И добавляет, что было бы крайне рискованно вмешиваться в происходящее ограниченным контингентом, силами одной страны, не беря в расчёт возможные последствия.А последствия очень вероятно могут быть плачевными для Парижа. Французская армия в течение длительного времени не участвовала в крупных современных вооружённых конфликтах, а была задействована только в локальных боестолкновениях, которые сильно отличаются от боевых действий на Украине."Есть ли на сегодняшний день у французской армии средства, чтобы вести обычную войну с Россией? Ответ отрицательный. Российские солдаты имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в военном конфликте. За последние лет десять французские войска сражались лишь с исламскими радикалами, разгуливающими в обычных сандалиях. Тем временем Вооружённые силы России насчитывают 600 000 человек, а мы можем отправить [в зону боевых действий] всего 20 000 солдат. Они, возможно, и превосходят русских в подготовке, но, разумеется, не могут составить им конкуренцию при такой маленькой численности", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

https://ukraina.ru/20240328/1054148948.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, франция, эммануэль макрон, всу, украина, вс рф, джорджи мелони, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, нато, служба внешней разведки , россия