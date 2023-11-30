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РФ побеждает в конфликте на Украине – The Economist
РФ побеждает в конфликте на Украине – The Economist - 30.11.2023 Украина.ру
РФ побеждает в конфликте на Украине – The Economist
Британские журналисты признали, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент РФ Владимир Путин сделал для этого всё возможное – поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть. Об этом говорится в новой статье The Economist
2023-11-30T22:39
2023-11-30T22:39
2023-11-30T22:39
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Как утверждается, Запад мог бы "расстроить" главу Кремля, будь у него больше решительности. Журналисты утверждают, что успех в украинском конфликте зависит не от захвата территорий, но от выносливости, которой Путину не занимать. Поэтому Спецоперация может продлиться ещё многие годы. Российскую военную машину, по мнению британского СМИ, питают каналы поставок через Турцию и Казахстан. Тем временем настроения в Киеве всё мрачнее. Вкрадчиво журналисты упоминают и конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооружёнными силами страны Валерием Залужным. Ранее издание The Economist сообщало, что ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ.Украинский народный депутат Ярослав Железняк назвал статью The Economist о "политической грызне" на Украине "очень плохой", потому что коллеги сказали, как есть, и не задумались о том, что Конгресс США еще не принял решение о выделении поддержки Киеву.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, победа, всу, вс рф, владимир путин
Новости, Украина, Россия, СВО, победа, ВСУ, ВС РФ, Владимир Путин
РФ побеждает в конфликте на Украине – The Economist
Британские журналисты признали, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент РФ Владимир Путин сделал для этого всё возможное – поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть. Об этом говорится в новой статье The Economist
Как утверждается, Запад мог бы "расстроить" главу Кремля, будь у него больше решительности.
"Если бы он (прим. ред. – Запад) захотел, то мог бы использовать промышленные и финансовые ресурсы, которые затмевают российские. Однако фатализм, самоуспокоенность и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе. Западу необходимо срочно избавиться от летаргии ради себя и ради Украины", – говорится в публикации.
Журналисты утверждают, что успех в украинском конфликте зависит не от захвата территорий, но от выносливости, которой Путину не занимать. Поэтому Спецоперация может продлиться ещё многие годы.
"По крайней мере, в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы, потому что у нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов , потому что её армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых украинских вооружений", – сказано в статье.
Российскую военную машину, по мнению британского СМИ, питают каналы поставок через Турцию и Казахстан.
Тем временем настроения в Киеве всё мрачнее. Вкрадчиво журналисты упоминают и конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооружёнными силами страны Валерием Залужным.
Ранее издание The Economist сообщало
, что ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ.
Украинский народный депутат Ярослав Железняк назвал
статью The Economist о "политической грызне" на Украине "очень плохой", потому что коллеги сказали, как есть, и не задумались о том, что Конгресс США еще не принял решение о выделении поддержки Киеву.