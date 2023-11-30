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РФ побеждает в конфликте на Украине – The Economist

РФ побеждает в конфликте на Украине – The Economist - 30.11.2023 Украина.ру

РФ побеждает в конфликте на Украине – The Economist

Британские журналисты признали, что победа России не только возможна, но и вероятна, поскольку президент РФ Владимир Путин сделал для этого всё возможное – поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть. Об этом говорится в новой статье The Economist

2023-11-30T22:39

2023-11-30T22:39

2023-11-30T22:39

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Как утверждается, Запад мог бы "расстроить" главу Кремля, будь у него больше решительности. Журналисты утверждают, что успех в украинском конфликте зависит не от захвата территорий, но от выносливости, которой Путину не занимать. Поэтому Спецоперация может продлиться ещё многие годы. Российскую военную машину, по мнению британского СМИ, питают каналы поставок через Турцию и Казахстан. Тем временем настроения в Киеве всё мрачнее. Вкрадчиво журналисты упоминают и конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооружёнными силами страны Валерием Залужным. Ранее издание The Economist сообщало, что ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ.Украинский народный депутат Ярослав Железняк назвал статью The Economist о "политической грызне" на Украине "очень плохой", потому что коллеги сказали, как есть, и не задумались о том, что Конгресс США еще не принял решение о выделении поддержки Киеву.

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новости, украина, россия, сво, победа, всу, вс рф, владимир путин