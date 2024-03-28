https://ukraina.ru/20240328/1054160388.html

Главное за ночь 28 марта

Главное за ночь 28 марта - 28.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 28 марта

Минувшей ночью объекты ВСУ на территории Украины подверглись ударам БпЛА "Герань-2". Взрывы гремели в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской... Украина.ру, 28.03.2024

2024-03-28T08:08

2024-03-28T08:08

2024-03-28T08:08

снаряды

новости

украина

германия

россия

михаил подоляк

олаф шольц

сергей нарышкин

вооруженные силы украины

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103074/12/1030741210_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_06f1b75783bae16a25959c49283d24c7.jpg

Минувшей ночью объекты ВСУ на территории Украины подверглись ударам БпЛА "Герань-2". Взрывы гремели в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Особенно тщательно обрабатывали Харьков и его окрестности - Купянск, Боровую, Изюм, Богодухов, Дергачи, Циркуны.ВСУ в настоящее время находятся в стагнации на передовой, признал в эфире радио NV советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.В ООН не смогли установить обстоятельства крушения в январе над Белгородской областью самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Об этом говорится в докладе этого управления, опубликованном в Женеве.Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не обладали информацией о готовящемся теракте в Подмосковье.Суд Санкт-Петербурга постановил выдворить из России гражданина Таджикистана, состоящего в группе в Telegram, в которой завербовали исполнителей теракта в "Крокусе".Немецкая армия планирует отправить ВСУ 10 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг.Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с министром госбезопасности КНДР Ли Чан Дэ в ходе своего визита в Пхеньян.

https://ukraina.ru/20240312/1053842912.html

украина

германия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

снаряды, новости, украина, германия, россия, михаил подоляк, олаф шольц, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, оон