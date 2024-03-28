Главное за ночь 28 марта - 28.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 28 марта
Главное за ночь 28 марта - 28.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 28 марта
Минувшей ночью объекты ВСУ на территории Украины подверглись ударам БпЛА "Герань-2". Взрывы гремели в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской... Украина.ру, 28.03.2024
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россия
михаил подоляк
олаф шольц
сергей нарышкин
вооруженные силы украины
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Минувшей ночью объекты ВСУ на территории Украины подверглись ударам БпЛА "Герань-2". Взрывы гремели в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Особенно тщательно обрабатывали Харьков и его окрестности - Купянск, Боровую, Изюм, Богодухов, Дергачи, Циркуны.ВСУ в настоящее время находятся в стагнации на передовой, признал в эфире радио NV советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.В ООН не смогли установить обстоятельства крушения в январе над Белгородской областью самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Об этом говорится в докладе этого управления, опубликованном в Женеве.Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не обладали информацией о готовящемся теракте в Подмосковье.Суд Санкт-Петербурга постановил выдворить из России гражданина Таджикистана, состоящего в группе в Telegram, в которой завербовали исполнителей теракта в "Крокусе".Немецкая армия планирует отправить ВСУ 10 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг.Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с министром госбезопасности КНДР Ли Чан Дэ в ходе своего визита в Пхеньян.
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снаряды, новости, украина, германия, россия, михаил подоляк, олаф шольц, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, оон
снаряды, Новости, Украина, Германия, Россия, Михаил Подоляк, Олаф Шольц, Сергей Нарышкин, Вооруженные силы Украины, ООН

Главное за ночь 28 марта

08:08 28.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних силВСУ АТО снаряды боеприпасы патроны
ВСУ АТО снаряды боеприпасы патроны - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил
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Минувшей ночью объекты ВСУ на территории Украины подверглись ударам БпЛА "Герань-2". Взрывы гремели в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Особенно тщательно обрабатывали Харьков и его окрестности - Купянск, Боровую, Изюм, Богодухов, Дергачи, Циркуны.
ВСУ в настоящее время находятся в стагнации на передовой, признал в эфире радио NV советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В ООН не смогли установить обстоятельства крушения в январе над Белгородской областью самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Об этом говорится в докладе этого управления, опубликованном в Женеве.
Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не обладали информацией о готовящемся теракте в Подмосковье.
Суд Санкт-Петербурга постановил выдворить из России гражданина Таджикистана, состоящего в группе в Telegram, в которой завербовали исполнителей теракта в "Крокусе".
Немецкая армия планирует отправить ВСУ 10 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с министром госбезопасности КНДР Ли Чан Дэ в ходе своего визита в Пхеньян.
1-й этап конкурса Танковый биатлон — Индивидуальная гонка. День первый - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
12 марта, 16:11
Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76 Подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте падения самолёта военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба правительства региона
 
снарядыНовостиУкраинаГерманияРоссияМихаил ПодолякОлаф ШольцСергей НарышкинВооруженные силы УкраиныООН
 
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Заголовок открываемого материала
08:58Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico
08:33Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной
08:08Главное за ночь 28 марта
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