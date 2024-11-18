Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию - 18.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию
Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию - 18.11.2024 Украина.ру
Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию
Россия уверена, что сможет переиграть Штаты на экономическом поле. Но Трамп не собирается заключать с ней глобальный мир, потому что ему нужны "развязанные руки" для экономической или даже горячей войны с Китаем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-18T04:30
2024-11-18T04:30
новости
россия
китай
украина
дональд трамп
ростислав ищенко
экономика
соглашение
перемирие
мир
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По мнению эксперта, США хотят заключить временное перемирие на Украине, а Россия хочет заключить глобальное соглашение, разделив сферы влияния и обеспечив гарантии взаимной безопасности (российской, китайской, американской), чтобы на основе этого потом только конкурировать в экономической сфере.Россия уверена, что сможет переиграть Штаты на экономическом поле. Но Трамп не собирается заключать с ней глобальный мир, потому что ему нужны "развязанные руки" для экономической или даже горячей войны с Китаем, отметил Ищенко.Перемирие с США на Украине могло бы устроить Россию только в одном случае – если бы она была на грани истощения и ей нужна была бы передышка. Тогда уже сам факт такого согласия показал бы противнику, что Россия не в очень хорошей форме, подчеркнул обозреватель."Признаков истощения у нас не наблюдается. А если бы и были, то мы бы все равно попытались выторговать больше. Поэтому сейчас Москва неоднократно заявляла, что вариант с заморозкой нас вообще не устраивает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.О том, зачем Зеленский придумал очередной "план стойкости" для Украины — в материале Павла Котова: Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, экономика, соглашение, перемирие, мир, война, сво, детали, заморозка, сша
Новости, Россия, Китай, Украина, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, экономика, соглашение, перемирие, мир, война, СВО, детали, заморозка, США

Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию

04:30 18.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Россия уверена, что сможет переиграть Штаты на экономическом поле. Но Трамп не собирается заключать с ней глобальный мир, потому что ему нужны "развязанные руки" для экономической или даже горячей войны с Китаем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, США хотят заключить временное перемирие на Украине, а Россия хочет заключить глобальное соглашение, разделив сферы влияния и обеспечив гарантии взаимной безопасности (российской, китайской, американской), чтобы на основе этого потом только конкурировать в экономической сфере.
Россия уверена, что сможет переиграть Штаты на экономическом поле. Но Трамп не собирается заключать с ней глобальный мир, потому что ему нужны "развязанные руки" для экономической или даже горячей войны с Китаем, отметил Ищенко.
"Ему нужно разрушить Китай, чтобы потом общими усилиями задавить Россию. Все не дети. Все это прекрасно понимают. Поэтому никто не собирается Трампу дарить Китай", — указал политолог.
Перемирие с США на Украине могло бы устроить Россию только в одном случае – если бы она была на грани истощения и ей нужна была бы передышка. Тогда уже сам факт такого согласия показал бы противнику, что Россия не в очень хорошей форме, подчеркнул обозреватель.
"Признаков истощения у нас не наблюдается. А если бы и были, то мы бы все равно попытались выторговать больше. Поэтому сейчас Москва неоднократно заявляла, что вариант с заморозкой нас вообще не устраивает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
О том, зачем Зеленский придумал очередной "план стойкости" для Украины — в материале Павла Котова: Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" на сайте Украина.ру.
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