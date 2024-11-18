Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Россия уверена, что сможет переиграть Штаты на экономическом поле. Но Трамп не собирается заключать с ней глобальный мир, потому что ему нужны "развязанные руки" для экономической или даже горячей войны с Китаем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, США хотят заключить временное перемирие на Украине, а Россия хочет заключить глобальное соглашение, разделив сферы влияния и обеспечив гарантии взаимной безопасности (российской, китайской, американской), чтобы на основе этого потом только конкурировать в экономической сфере.
Россия уверена, что сможет переиграть Штаты на экономическом поле. Но Трамп не собирается заключать с ней глобальный мир, потому что ему нужны "развязанные руки" для экономической или даже горячей войны с Китаем, отметил Ищенко.
"Ему нужно разрушить Китай, чтобы потом общими усилиями задавить Россию. Все не дети. Все это прекрасно понимают. Поэтому никто не собирается Трампу дарить Китай", — указал политолог.
Перемирие с США на Украине могло бы устроить Россию только в одном случае – если бы она была на грани истощения и ей нужна была бы передышка. Тогда уже сам факт такого согласия показал бы противнику, что Россия не в очень хорошей форме, подчеркнул обозреватель.
"Признаков истощения у нас не наблюдается. А если бы и были, то мы бы все равно попытались выторговать больше. Поэтому сейчас Москва неоднократно заявляла, что вариант с заморозкой нас вообще не устраивает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
О том, зачем Зеленский придумал очередной "план стойкости" для Украины — в материале Павла Котова: Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" на сайте Украина.ру.
15 ноября, 19:20Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском Белый дом вместе с союзниками США из Европы, Японии и Южной Кореи готовит ответ на якобы участие военных из КНДР в боях в Курской области. Об этом 15 ноября заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан