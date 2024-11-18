https://ukraina.ru/20241118/1058953896.html

Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию

Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию - 18.11.2024 Украина.ру

Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию

Россия уверена, что сможет переиграть Штаты на экономическом поле. Но Трамп не собирается заключать с ней глобальный мир, потому что ему нужны "развязанные руки" для экономической или даже горячей войны с Китаем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-18T04:30

2024-11-18T04:30

2024-11-18T04:30

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дональд трамп

ростислав ищенко

экономика

соглашение

перемирие

мир

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По мнению эксперта, США хотят заключить временное перемирие на Украине, а Россия хочет заключить глобальное соглашение, разделив сферы влияния и обеспечив гарантии взаимной безопасности (российской, китайской, американской), чтобы на основе этого потом только конкурировать в экономической сфере.Россия уверена, что сможет переиграть Штаты на экономическом поле. Но Трамп не собирается заключать с ней глобальный мир, потому что ему нужны "развязанные руки" для экономической или даже горячей войны с Китаем, отметил Ищенко.Перемирие с США на Украине могло бы устроить Россию только в одном случае – если бы она была на грани истощения и ей нужна была бы передышка. Тогда уже сам факт такого согласия показал бы противнику, что Россия не в очень хорошей форме, подчеркнул обозреватель."Признаков истощения у нас не наблюдается. А если бы и были, то мы бы все равно попытались выторговать больше. Поэтому сейчас Москва неоднократно заявляла, что вариант с заморозкой нас вообще не устраивает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.О том, зачем Зеленский придумал очередной "план стойкости" для Украины — в материале Павла Котова: Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241115/1058952468.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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