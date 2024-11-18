Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону - 18.11.2024 Украина.ру
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Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону
Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону - 18.11.2024 Украина.ру
Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону
У Украины еще достаточно сил, но ширина фронта не позволяет ей удерживать оборону везде. Стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-11-18T03:15
2024-11-18T03:15
новости
украина
россия
запад
борис рожин
оборона
фронт
доброволец
потери
ресурсы
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Пока у России нет глубоких прорывов на фронте. Все операции ВС РФ проводятся на небольшую глубину из-за большого количества средств разведки ВСУ и необходимости рассредоточивать войска, чтобы не попасть под удары высокоточных систем, сообщил эксперт.По его мнению, у Украины еще достаточно сил, но ширина фронта не позволяет ей удерживать оборону везде. И стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону, отметил Рожин.Учитывая, что войну с Россией фактически ведет Запад, такие потери для противника несущественны. Это при том, что Украина фактически исчерпала ресурс добровольцев. Никаким другим способом загнать в армию людей они не смогут. Но даже если ВСУ призовут эти 160 тысяч человек, это не решит проблемы на фронте, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О том, что ждет Украину в ближайшем будущем - в материале издания Украина.ру Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране.
https://ukraina.ru/20241114/1058914484.html
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новости, украина, россия, запад, борис рожин, оборона, фронт, доброволец, потери, ресурсы, всу, вс рф, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Запад, Борис Рожин, оборона, фронт, доброволец, потери, ресурсы, ВСУ, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация

Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону

03:15 18.11.2024
 
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Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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У Украины еще достаточно сил, но ширина фронта не позволяет ей удерживать оборону везде. Стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Пока у России нет глубоких прорывов на фронте. Все операции ВС РФ проводятся на небольшую глубину из-за большого количества средств разведки ВСУ и необходимости рассредоточивать войска, чтобы не попасть под удары высокоточных систем, сообщил эксперт.
По его мнению, у Украины еще достаточно сил, но ширина фронта не позволяет ей удерживать оборону везде. И стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону, отметил Рожин.
"На такой стратегии киевский режим рассчитывает ехать в ближайшие месяцы. Время для них — ключевой ресурс. Люди и территории (даже города) — то, чем они готовы жертвовать сейчас", — подчеркнул журналист.
Учитывая, что войну с Россией фактически ведет Запад, такие потери для противника несущественны. Это при том, что Украина фактически исчерпала ресурс добровольцев. Никаким другим способом загнать в армию людей они не смогут. Но даже если ВСУ призовут эти 160 тысяч человек, это не решит проблемы на фронте, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
О том, что ждет Украину в ближайшем будущем - в материале издания Украина.ру Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
14 ноября, 17:42
Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселымЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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