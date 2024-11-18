Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
У Украины еще достаточно сил, но ширина фронта не позволяет ей удерживать оборону везде. Стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Пока у России нет глубоких прорывов на фронте. Все операции ВС РФ проводятся на небольшую глубину из-за большого количества средств разведки ВСУ и необходимости рассредоточивать войска, чтобы не попасть под удары высокоточных систем, сообщил эксперт.
По его мнению, у Украины еще достаточно сил, но ширина фронта не позволяет ей удерживать оборону везде. И стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону, отметил Рожин.
"На такой стратегии киевский режим рассчитывает ехать в ближайшие месяцы. Время для них — ключевой ресурс. Люди и территории (даже города) — то, чем они готовы жертвовать сейчас", — подчеркнул журналист.
Учитывая, что войну с Россией фактически ведет Запад, такие потери для противника несущественны. Это при том, что Украина фактически исчерпала ресурс добровольцев. Никаким другим способом загнать в армию людей они не смогут. Но даже если ВСУ призовут эти 160 тысяч человек, это не решит проблемы на фронте, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
О том, что ждет Украину в ближайшем будущем - в материале издания Украина.ру Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране.
14 ноября, 17:42Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселымЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами