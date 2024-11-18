https://ukraina.ru/20241118/1058945419.html

Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону

Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону - 18.11.2024 Украина.ру

Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону

У Украины еще достаточно сил, но ширина фронта не позволяет ей удерживать оборону везде. Стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-11-18T03:15

2024-11-18T03:15

2024-11-18T03:15

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Пока у России нет глубоких прорывов на фронте. Все операции ВС РФ проводятся на небольшую глубину из-за большого количества средств разведки ВСУ и необходимости рассредоточивать войска, чтобы не попасть под удары высокоточных систем, сообщил эксперт.По его мнению, у Украины еще достаточно сил, но ширина фронта не позволяет ей удерживать оборону везде. И стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону, отметил Рожин.Учитывая, что войну с Россией фактически ведет Запад, такие потери для противника несущественны. Это при том, что Украина фактически исчерпала ресурс добровольцев. Никаким другим способом загнать в армию людей они не смогут. Но даже если ВСУ призовут эти 160 тысяч человек, это не решит проблемы на фронте, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О том, что ждет Украину в ближайшем будущем - в материале издания Украина.ру Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране.

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