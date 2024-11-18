Пять лет тюрьмы за прогноз погоды. Украинские эксперты и политики о вариантах достижения мира - 18.11.2024 Украина.ру
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Пять лет тюрьмы за прогноз погоды. Украинские эксперты и политики о вариантах достижения мира
Пять лет тюрьмы за прогноз погоды. Украинские эксперты и политики о вариантах достижения мира - 18.11.2024 Украина.ру
Пять лет тюрьмы за прогноз погоды. Украинские эксперты и политики о вариантах достижения мира
На Украине пришли к открытию, что идущее полным ходом сокращение населения страны на миллионы и миллионы человек — это, оказывается, к лучшему. Останутся одни истинные украинцы в своём узком кругу.
2024-11-18T05:17
2024-11-18T05:17
украина
киев
россия
стерненко
владимир зеленский
рустем умеров
"азов"
вооруженные силы украины
совбез
эксклюзив
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О внутренней ситуации в стране свидетельствует заявление одного неонациста, вернувшегося из российского плена боевика "Азова"* с позывным "Арн".Он в эфире украинского телеканала сказал, что все сейчас происходит правильно — "мы почистим свою нацию, мы почистим свой генофонд". По его мнению, так даже лучше, что кто-то уедет в Россию, кто-то уедет за границу в другие страны - зато "мы (украинские неонацисты — ред.) будем в таком уже более узком кругу… мы останемся тут украинцами, людьми, которые будут дальше строить эту страну".Как неонацисты под чутким руководством западных кураторов "строят" Украину, мы все видим… Остаётся только догадываться, что от неё останется, когда достроят.Это заявление "азовца" возмутило покинувшую страну известную украинскую журналистку и телеведущую Диану Панченко."Персонаж из "Азова"* рассказывает, что уменьшение населения - это хорошо. Ведь останутся только настоящие украинцы.До сих пор не могу смотреть на это равнодушно.Мы 8 лет говорили, что радикализм закончится войной. Но когда началась война, нас объявили "предателями".А теперь вот сидит такое чудо и рассказывает, кто настоящий украинец, а кто - нет. И всем норм.Не потому что нравится. А потому что страшно!", - написала Панченко в своём телеграм-канале.Она подчеркнула, что вовсе не злорадствует, ей обидно и больно. И жаль простых людей - "огромная страна погибает из-за глупости и гордыни таких вот фашистов нового времени".Добавим от себя: возможно, тут речь идёт вовсе не о глупости. Глупыми могут быть рядовые наци и те, кто им поверил, но в целом мы видим хорошо продуманную и последовательную политику, которая, к сожалению, до сих пор проводится вполне успешно. В результате той прекрасной страны, которую мы все помним, уже нет. И удастся ли её возродить?Панченко продолжила: "Превращение изначально разнообразной Украины во Львов закончится тем, что она останется в пределах Львова. В лучшем случае".Тем временем на подконтрольной Киеву территории продолжают закручивать гайки в отношении уклонистов и тех, кто тем или иным способом помогает людям спасти жизнь, то есть избежать "могилизации" (впрочем, кавычки тут вряд ли и нужны). Закручивают серьезно. Пять лет лишения свободы дали админу телеграм-канала в Черкасской области Украины фактически за прогнозы погоды — так иносказательно он предупреждал сограждан о местах, где притаились тэцэкашники с повестками.Судя по всему, сограждане эти метеорологические иносказания хорошо понимали. Как пишут местные паблики, "из-за раскрытия пребывания по определённым адресам, военнослужащие вручали повестки лишь 3-4 лицам".Серьёзные тюремные сроки получают и люди, не явившиеся по повестке ( вероятно, безнаказанно уклоняться от службы в ВСУ можно только известным активистам вроде Стерненко). А по простым людям, пытающимся избежать беседы с тэцэкашниками, уже открывают стрельбу на поражение, как это недавно было под Киевом.Помогают ли такие жёсткие меры? Отчасти да. В ноябре действие военного положения и мобилизации продлено на Украине уже в 13-й раз. По данным украинского Совбеза, с февраля 2022 года всего было мобилизовано более миллиона человек. Ещё 160 тысяч новобранцев предполагается загнать в ВСУ в течение трёх ближайших месяцев.При этом Зеленский в интервью "Украинскому радио" отметил, что после принятия в мае 2024 года закона об ужесточении мобилизации людей в армии всё равно не хватает - "никаких полмиллиона никто не мобилизовал".Он также пожаловался на то, что Киев не получил и половину из обещанных США более чем 170 млрд долларов помощи. Оружия тоже дали недостаточно.А помощь Киеву потребуется, завершать войну никто не собирается. Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, публикации в западных СМИ о том, что Киев будто бы готов отказаться от территорий ради безопасности - "это ложь" и это "российская пропаганда", которую почему-то распространяют европейские партнеры киевского режима.Зеленский как будто и допускает возможность переговоров с Москвой, но при условии, что "Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной". По его словам, "в тех условиях, в которых мы сейчас не усилены некоторыми элементами важными — то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины (для киевского режима — ред.)".Киевский режим явно предпримет меры для того, чтобы усилить свои позиции. Не для того ли накапливают резервы?Думается, в любом случае верить Киеву и его западным партнерам-покровителям не приходится, это показывает история несоблюдения ими прежних договорённостей.Как на Западе понимают путь к миру, разъяснил бывший генсек НАТО Расмуссен. По его словам, которые приводит телерадиокомпания DR, самое главное, что сейчас можно сделать для достижения мира на Украине — "это поставить ей ещё больше оружия" и снять все ограничения на его применение.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Агенты Кремля с "Миротворца" скоро будут во главе США. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны" https://ukraina.ru/20241117/1058943262.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, россия, стерненко, владимир зеленский, рустем умеров, "азов", вооруженные силы украины, совбез, эксклюзив
Украина, Киев, Россия, Стерненко, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, "Азов", Вооруженные силы Украины, Совбез, Эксклюзив

Пять лет тюрьмы за прогноз погоды. Украинские эксперты и политики о вариантах достижения мира

05:17 18.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине пришли к открытию, что идущее полным ходом сокращение населения страны на миллионы и миллионы человек — это, оказывается, к лучшему. Останутся одни истинные украинцы в своём узком кругу.
О внутренней ситуации в стране свидетельствует заявление одного неонациста, вернувшегося из российского плена боевика "Азова"* с позывным "Арн".
Он в эфире украинского телеканала сказал, что все сейчас происходит правильно — "мы почистим свою нацию, мы почистим свой генофонд". По его мнению, так даже лучше, что кто-то уедет в Россию, кто-то уедет за границу в другие страны - зато "мы (украинские неонацисты — ред.) будем в таком уже более узком кругу… мы останемся тут украинцами, людьми, которые будут дальше строить эту страну".
Как неонацисты под чутким руководством западных кураторов "строят" Украину, мы все видим… Остаётся только догадываться, что от неё останется, когда достроят.
Это заявление "азовца" возмутило покинувшую страну известную украинскую журналистку и телеведущую Диану Панченко.
"Персонаж из "Азова"* рассказывает, что уменьшение населения - это хорошо. Ведь останутся только настоящие украинцы.

До сих пор не могу смотреть на это равнодушно.

Мы 8 лет говорили, что радикализм закончится войной. Но когда началась война, нас объявили "предателями".

А теперь вот сидит такое чудо и рассказывает, кто настоящий украинец, а кто - нет. И всем норм.
Не потому что нравится. А потому что страшно!", - написала Панченко в своём телеграм-канале.
Она подчеркнула, что вовсе не злорадствует, ей обидно и больно. И жаль простых людей - "огромная страна погибает из-за глупости и гордыни таких вот фашистов нового времени".
Добавим от себя: возможно, тут речь идёт вовсе не о глупости. Глупыми могут быть рядовые наци и те, кто им поверил, но в целом мы видим хорошо продуманную и последовательную политику, которая, к сожалению, до сих пор проводится вполне успешно. В результате той прекрасной страны, которую мы все помним, уже нет. И удастся ли её возродить?
Панченко продолжила: "Превращение изначально разнообразной Украины во Львов закончится тем, что она останется в пределах Львова. В лучшем случае".
Тем временем на подконтрольной Киеву территории продолжают закручивать гайки в отношении уклонистов и тех, кто тем или иным способом помогает людям спасти жизнь, то есть избежать "могилизации" (впрочем, кавычки тут вряд ли и нужны). Закручивают серьезно. Пять лет лишения свободы дали админу телеграм-канала в Черкасской области Украины фактически за прогнозы погоды — так иносказательно он предупреждал сограждан о местах, где притаились тэцэкашники с повестками.
Судя по всему, сограждане эти метеорологические иносказания хорошо понимали. Как пишут местные паблики, "из-за раскрытия пребывания по определённым адресам, военнослужащие вручали повестки лишь 3-4 лицам".
Серьёзные тюремные сроки получают и люди, не явившиеся по повестке ( вероятно, безнаказанно уклоняться от службы в ВСУ можно только известным активистам вроде Стерненко). А по простым людям, пытающимся избежать беседы с тэцэкашниками, уже открывают стрельбу на поражение, как это недавно было под Киевом.
Помогают ли такие жёсткие меры? Отчасти да. В ноябре действие военного положения и мобилизации продлено на Украине уже в 13-й раз. По данным украинского Совбеза, с февраля 2022 года всего было мобилизовано более миллиона человек. Ещё 160 тысяч новобранцев предполагается загнать в ВСУ в течение трёх ближайших месяцев.
При этом Зеленский в интервью "Украинскому радио" отметил, что после принятия в мае 2024 года закона об ужесточении мобилизации людей в армии всё равно не хватает - "никаких полмиллиона никто не мобилизовал".
Он также пожаловался на то, что Киев не получил и половину из обещанных США более чем 170 млрд долларов помощи. Оружия тоже дали недостаточно.
А помощь Киеву потребуется, завершать войну никто не собирается. Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, публикации в западных СМИ о том, что Киев будто бы готов отказаться от территорий ради безопасности - "это ложь" и это "российская пропаганда", которую почему-то распространяют европейские партнеры киевского режима.
Зеленский как будто и допускает возможность переговоров с Москвой, но при условии, что "Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной". По его словам, "в тех условиях, в которых мы сейчас не усилены некоторыми элементами важными — то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины (для киевского режима — ред.)".
Киевский режим явно предпримет меры для того, чтобы усилить свои позиции. Не для того ли накапливают резервы?
Думается, в любом случае верить Киеву и его западным партнерам-покровителям не приходится, это показывает история несоблюдения ими прежних договорённостей.
Как на Западе понимают путь к миру, разъяснил бывший генсек НАТО Расмуссен. По его словам, которые приводит телерадиокомпания DR, самое главное, что сейчас можно сделать для достижения мира на Украине — "это поставить ей ещё больше оружия" и снять все ограничения на его применение.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Агенты Кремля с "Миротворца" скоро будут во главе США. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны" https://ukraina.ru/20241117/1058943262.html
 
УкраинаКиевРоссияСтерненкоВладимир ЗеленскийРустем Умеров"Азов"Вооруженные силы УкраиныСовбезЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
05:17Пять лет тюрьмы за прогноз погоды. Украинские эксперты и политики о вариантах достижения мира
05:15Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко
05:05Кольцо Мебиуса как феномен политики
05:00Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль"
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04:41Слабоумие и отвага: об экономической "украинизации" Евросоюза
04:30Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию
04:15Политолог: Запад придётся долго "бить по голове дубиной", чтобы он перестал видеть себя в роли гегемона
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03:30"Дай людям пожить спокойно": Ищенко рассказал, сможет ли Трамп договориться по Украине до инаугурации
03:15Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону
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