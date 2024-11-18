https://ukraina.ru/20241118/1058937577.html

Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону

Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону - 18.11.2024 Украина.ру

Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону

Освобождение Сонцовки позволит войскам дальше обходить Курахово с запада, приближаясь к трассе. В любом случае Кураховский выступ обречен. У противника нет сил, чтобы сейчас держать там оборону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-11-18T03:45

2024-11-18T03:45

2024-11-18T03:45

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Когда российские силы освободят Берестки и Новоселидовку, они смогут установить огневой контроль над дорогой к западу от Курахово. А освобождение Сонцовки позволит дальше обходить Курахово с запада, приближаясь к трассе, сообщил журналист.С юга после прорыва к Дальнему ВС РФ смогут отсечь весь укрепрайон противника в районе Успеновки. Весь этот огромный карман схлопнется, как схлопнулся карман под Невельским, сказал эксперт.Он отметил, что также идут тяжелые бои к северу от Ясной Поляны и Максимовки. Украинская армия сопротивляется, но теряет позиции. В любом случае Кураховский выступ обречен. У противника нет сил, чтобы в текущей конфигурации держать там оборону, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О том, как происходит возрождение Харцызска и Зугрэса, какими темпами идет восстановление городов и поселков округа — в интервью "Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241111/1058810829.html

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