Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Освобождение Сонцовки позволит войскам дальше обходить Курахово с запада, приближаясь к трассе. В любом случае Кураховский выступ обречен. У противника нет сил, чтобы сейчас держать там оборону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Когда российские силы освободят Берестки и Новоселидовку, они смогут установить огневой контроль над дорогой к западу от Курахово. А освобождение Сонцовки позволит дальше обходить Курахово с запада, приближаясь к трассе, сообщил журналист.
"То есть район активного затопления мы тоже обойдем. Также мы штурмуем Курахово с востока. Около 15% города (железнодорожная станция) перешло под наш контроль. ВСУ там все еще организованно сопротивляются, но отступают", — уточнил Рожин.
С юга после прорыва к Дальнему ВС РФ смогут отсечь весь укрепрайон противника в районе Успеновки. Весь этот огромный карман схлопнется, как схлопнулся карман под Невельским, сказал эксперт.
Он отметил, что также идут тяжелые бои к северу от Ясной Поляны и Максимовки. Украинская армия сопротивляется, но теряет позиции. В любом случае Кураховский выступ обречен. У противника нет сил, чтобы в текущей конфигурации держать там оборону, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
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