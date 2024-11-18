Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону - 18.11.2024 Украина.ру
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Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону
Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону - 18.11.2024 Украина.ру
Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону
Освобождение Сонцовки позволит войскам дальше обходить Курахово с запада, приближаясь к трассе. В любом случае Кураховский выступ обречен. У противника нет сил, чтобы сейчас держать там оборону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-11-18T03:45
2024-11-18T03:45
новости
курахово
россия
борис рожин
донбасс
сво
спецоперация
детали
штурм
окружение
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Когда российские силы освободят Берестки и Новоселидовку, они смогут установить огневой контроль над дорогой к западу от Курахово. А освобождение Сонцовки позволит дальше обходить Курахово с запада, приближаясь к трассе, сообщил журналист.С юга после прорыва к Дальнему ВС РФ смогут отсечь весь укрепрайон противника в районе Успеновки. Весь этот огромный карман схлопнется, как схлопнулся карман под Невельским, сказал эксперт.Он отметил, что также идут тяжелые бои к северу от Ясной Поляны и Максимовки. Украинская армия сопротивляется, но теряет позиции. В любом случае Кураховский выступ обречен. У противника нет сил, чтобы в текущей конфигурации держать там оборону, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О том, как происходит возрождение Харцызска и Зугрэса, какими темпами идет восстановление городов и поселков округа — в интервью "Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале" на сайте Украина.ру.
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новости, курахово, россия, борис рожин, донбасс, сво, спецоперация, детали, штурм, окружение, наступление, вс рф, оборона
Новости, Курахово, Россия, Борис Рожин, Донбасс, СВО, Спецоперация, детали, штурм, окружение, наступление, ВС РФ, оборона

Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону

03:45 18.11.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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Освобождение Сонцовки позволит войскам дальше обходить Курахово с запада, приближаясь к трассе. В любом случае Кураховский выступ обречен. У противника нет сил, чтобы сейчас держать там оборону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Когда российские силы освободят Берестки и Новоселидовку, они смогут установить огневой контроль над дорогой к западу от Курахово. А освобождение Сонцовки позволит дальше обходить Курахово с запада, приближаясь к трассе, сообщил журналист.
"То есть район активного затопления мы тоже обойдем. Также мы штурмуем Курахово с востока. Около 15% города (железнодорожная станция) перешло под наш контроль. ВСУ там все еще организованно сопротивляются, но отступают", — уточнил Рожин.
С юга после прорыва к Дальнему ВС РФ смогут отсечь весь укрепрайон противника в районе Успеновки. Весь этот огромный карман схлопнется, как схлопнулся карман под Невельским, сказал эксперт.
Он отметил, что также идут тяжелые бои к северу от Ясной Поляны и Максимовки. Украинская армия сопротивляется, но теряет позиции. В любом случае Кураховский выступ обречен. У противника нет сил, чтобы в текущей конфигурации держать там оборону, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
О том, как происходит возрождение Харцызска и Зугрэса, какими темпами идет восстановление городов и поселков округа — в интервью "Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Алексей Кулемзин, мэр Донецка интервью - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 21:22
Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Русский Донецк снова станет миллионником, его не сломить и не покоритьНам нужно закончить войну. Как только мы врага отгоним на безопасное расстояние, в Донецке будет вся Россия, потому что здесь очень удобный промышленный, культурный центр. Это трудолюбивый край, население которого всю жизнь привыкло работать.
 
НовостиКураховоРоссияБорис РожинДонбассСВОСпецоперациядеталиштурмокружениенаступлениеВС РФоборона
 
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