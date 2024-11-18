https://ukraina.ru/20241118/1058980199.html

Кольцо Мебиуса как феномен политики

Кольцо Мебиуса как феномен политики - 18.11.2024 Украина.ру

Кольцо Мебиуса как феномен политики

Начну с зависти. Опять горячо позавидовал поэту, который, поймав творческий кураж, отметил: " Всю ночь писал стихи о любви. Только под утро закрыл тему."

2024-11-18T05:05

2024-11-18T05:05

2024-11-18T05:05

грузия

америка

абхазия

олаф шольц

владимир путин

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мнения

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А я пишу-пишу про бесконечную схватку консерваторов и либералов, или, смотря в ином ракурсе, реалистов и утопистов. Но всё никак тему не закрою. Только возникают всё новые и новые ассоциации, аналогии, параллели…Вот и сейчас, смотрю ленту новостей, что по телефонной беседе Путина и Шольца, что по протестам в Грузии, что по бунту в Абхазии- везде видятся отголоски этой экзистенциальной сшибки, везде слышаться отзвуки неожиданных ее ассоциаций…Вот вспомнилось как когда-то пришлось пооткровенничать с бывшим московским мэром Лужковым. Пили с ним чай под вкусняшки "Мишка на Севере" и дородный либерал вспомнил, что в детстве коллекционировал конфетные фантики. Мечтал наивные, но красочные картинки когда-нибудь воплотить в городскую жизнь. Начал даже строить "леденец" на Юго-Западе столицы, но дальше дело не пошло.А вот нынешний мэр Собянин вроде все делает наоборот: консервативно пытается весь город "сделать как конфетку". У этого - пошло!Вот и возникла новая ассоциация. Теперь вижу еще одну грань мировоззренческих различай.Одни свои идеи и фантазии, даже самые забубенные, хотят надуть жизнью. Другие из самой жизни, даже самой проблемной, стремятся извлечь идеи и фантазии.Вспомнил по ходу пост-перестроечный проходной фильм. Про то как один соотечественник тратит немыслимые усилия, чтобы уехать в дивную страну Америку, поскольку влюблен в гламурную сигаретную упаковку "Мальборо".В общем, есть, конечноЮ своя притягательность в "фантиковой идеологии". То есть в либеральной. Сам в детстве собирал этикетки с винных бутылок (отец немного выпивал, а я потихоньку собирал.)И вот, доложу я вам, нет краше мира, чем на этикетках с советского портвейна. Красочнее было, чем Манифест коммунистической партии! Но сейчас не об этом.Вот, почему канцлер Олаф Шольц не имел шансов о чем-либо договориться, даже по телефону, с президентом Владимиром Путиным? Да по тому, что один, скорее всего, смотрел во время разговора на этикетку шнапса. Пожалуй, на то картофельное пойло с картинкой, где все вместе за общим столом дружно пьют в духе Нико Пиросмани.Другой - на реальную карту военных действий. И схемы газовых потоков - и в натуре взорванных, и реально оставшихся.И в солнечной Грузии похожее. Одни смотрят, наверное, на те же винные или сигаретные этикетки. Есть одна дивно красивая: пальма, пирамида, верблюд.Другие - на скучные графики безработицы, таблицы импорта-экспорта, статистику эмиграции…Не договорятся.И в ностальгической Абхазии та же байда.Власть занимается какой-то бытовухой. Включая, конечно, собственную. Или инвестициями, не забывая, конечно, себя любимых.Оппонентам на на плевать! Типа, покажите нам картинку, где всё по честному, где нет коррупции, но у каждого коренного абхаза есть свое мандариновое дерево…Короче, и в первом, и во втором, и в третьем случае компромисс сторон невозможен. Ибо он носит не политический, а метафизический характер. Здесь надо либо одной стороне отказаться от витаний в собственных фантазиях, либо другой - игнорировать внешнюю реальность. А это вряд ли.Особенно, это касается первого случая. Там фантазии с реальностью сталкиваются даже не в живом, а в телефонном режиме. А гениальный Брехт отмечал, что главное в немецкой дипломатии докладывается не голосом, а подмигиванием.Наверное Шольц, даже если был в любимой пиратской повязке, усиленно подмигивал своему главному абоненту. Но телефон есть телефон, тем более не в режиме видеосвязи. То есть, здесь самый тупиковый случай…Или вот еще одна куда как плодотворная ассоциация. Один толковый эксперт различает сущность "стаи" и "стада". Стая, мол, собирается для умелой и просчитанной реализации совместных целей. А стадо - кучкует слепой инстинкт самосохранения и страх беззащитности.Вывод - наши западные недруги, считают себя мощной и коварной стаей, а на деле являются мычащим безвольным стадом.Красивая аналогия! Но пропущено промежуточное звено. Помните, как искали "промежуточное звено" между неодертальцем и человеком? Ну, пока не оказалось, что это - люди.Так вот. Еще много лет назад я по секрету сообщал читателям, что в промежутке находится "рой". Рой - это почти мистическое сообщество, где отдельные монады являются как бы клетками единого коллективного организма. И подчиняются общей программе своего бытия.Здесь самое ничтожное существо, следующее коллективной программе, важнее самых статусных "офицеров" роя, сбившихся с программной колеи.Такое устройство сообщества, вполне объясняет, например, дерзкое поведение Зеленского с самим Трампом. Просто первому кажется, что он "в программе", а второй из нее выпал.Только вот он не понимает, что Трамп - напористое "политическое животное", как его называют эксперты, хочет опять сделать западный мир стаей, а не стадом. Пусть и через транзит роя, в котором намертво завяз ЕС вкупе с Украиной. Впрочем, пусть себе роятся…Такие вот, возникают новые ассоциации. А тут еще вспомнилась, под напором политических событий, волшебная наука топология. Это та, которая изучает неизменные свойства объектов при любой их деформации.Когда-то склеил себе чуть ли не главный феномен этой дисциплины - кольцо Мёбиуса. Был поражен - начинаешь рисовать линию на внутренней стороне, а она вдруг непостижимым образом оказывается на внешней. Через много лет пришел к выводу, что если этот казус перевести на политический дискурс, получается максима: все тайное, становится явным.Мы пока не знаем, что заставило уходящего Шольца звонить в приходящую Москву.Не зафиксировали точно, какое из англоговорящих посольств в большей мере стоит за бесчинствами на проспекте Шота Руставели.Не ведаем, почему горячим абхазам нравятся русские деньги, но не нравятся русские инвесторы ( "Аслан, ты любишь русские деньги? - Тратить, да. А так - нет").Но рано или поздно все узнаем. Кольцо Мёбиуса!Подробнее о том, что происходит в эти дни в Армении - в статье Татьяны Стоянович "Борьба кланов, а не цветная революция. Почему протестует оппозиция в Абхазии"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

грузия, америка, абхазия, олаф шольц, владимир путин, дональд трамп, ес, мнения