"Дай людям пожить спокойно": Ищенко рассказал, сможет ли Трамп договориться по Украине до инаугурации
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Чтобы заключить мир по Украине до инаугурации, Трамп должен официально получить полномочия от президента США Джо Байдена и от Госдепа приехать на переговоры с Россией и вести их. Понятно, что этого не произойдет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент Финляндии Александр Стубб после разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом сообщил, что тот якобы намерен заключить мирное соглашение по Украине чуть ли не до своей президентской инаугурации.
По мнению эксперта, чтобы заключить мир по Украине до инаугурации, Дональд Трамп должен официально получить полномочия от президента США Джо Байдена и от Госдепа приехать на переговоры с Россией и вести их. Понятно, что этого не будет, сообщил эксперт.
"Даже если Трамп запросит эти полномочия, ему скажут: "Ты что, дурак? Подожди два месяца до инаугурации, а потом делай, что хочешь. Дай людям пожить спокойно последние два месяца в Белом доме", — отметил Ищенко.
По мнению эксперта, гипотетически Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и сказать: "Знаете, у меня есть прекрасный мирный план". На что тот ответит: "Хорошо. Придете к власти, будем обсуждать ваш мирный план. Если он хотя бы в общих чертах нам подходит. У вас до инаугурации еще время есть. Подумайте над разными вариантами".
"То есть Трамп не может подписать мирный план. Это соглашение надо разработать, подписать и ратифицировать в конгрессе. Это физически нельзя успеть за два месяца", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
О других аспектах геополитики - в интервью Дмитрия Голубовского: Трамп устроит всемирный кризис, но Россия дойдет до Дуная и одержит трудную победу на сайте Украина.ру.
15 ноября, 17:31Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяетС 17 по 20 ноября 2024 года в Москве впервые пройдет Форум БРИКС "Традиционные ценности". В работе примут участие действующие парламентарии, а также культурные и общественные деятели из десятка стран. Один из организаторов Форума, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, раскрыл изданию "Украина.ру" некоторые секреты предстоящего мероприятия.